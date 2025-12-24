विजय हजारे ट्रॉफी में बिहार ने किया ‘बवाल’, 50 ओवर में बना दिए 574 रन, वैभव सूर्यवंशी और सकीबुल गनी ने इतनी गेंदों में जड़ दिया शतक

Vijay Hazare Trophy 2025: विजय हजारे प्लेट ग्रुप मैच में बिहार ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया है. बिहार ने 50 ओवर में 574 रनों का विशाल स्कोर बना दिया है. अब अरुणाचल प्रदेश को जीत के लिए 575 रन बनाने होंगे. इस मैच में भारतीय क्रिकेट की युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी के अलावा आयुष लोहारुका और सकीबुल गनी ने तूफानी पारी खेलते हुए शतक लगाया.

वैभव सूर्यवंशी ने 84 गेंदों में 190 रन बनाए, जिसमें 16 चौके और 15 छक्के शामिल हैं. उन्होंने महज 36 गेंदों में शतक जड़ दिया. इसके अलावा सकीबुल गनी ने 40 गेंद पर 128 रन की नाबाद पारी खेली. अपनी पारी में गनी ने 10 चौके और 12 छक्के लगाए. उन्होंने से वैभव सूर्यवंशी से भी तेज और सिर्फ 32 गेंदों में शतक लगाया. वहीं आयुष लोहारुका ने 56 गेंदों पर 116 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और 8 छक्के शामिल थे.

लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बन सकीबुल गनी

बता दें कि सकीबुल गनी का जन्म 02 सितंबर, 1999 को मोतिहारी में हुआ था. गनी सिर्फ 32 गेंदों में शतक लगाकर लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बन गए. सकीबुल गनी लगातार तीन-चार सीजन से बिहार टीम का हिस्सा रहे हैं. गनी को बिहार की सैयद मुश्ताक अली टीम का वाइस-कैप्टन भी बनाया गया था.

सकीबुल गनी ने पिछले तीन-चार सीजन से रणजी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी में लगातार बिहार का प्रतिनिधित्व किया है. उन्होंने 7 अक्टूबर 2019 को बिहार के लिए 2019-20 विजय हजारे ट्रॉफी में अपना लिस्ट ए डेब्यू किया था.

वैभव सूर्यवंशी ने भी बना दिया बड़ा रिकॉर्ड

दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर गांव के रहने वाले हैं. सूर्यवंशी पुरुषों की लिस्ट A क्रिकेट में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन गए हैं. सूर्यवंशी ने साल 2025 में घरेलू क्रिकेट, इंडिया अंडर-19 और IPL तीनों स्तरों पर रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन कर सबका ध्यान खींचा है.

सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली टीम बनी बिहार

वहीं बिहार की टीम विजय हजारे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली टीम बन गई है. बिहार की टीम से पहले तमिलनाडु ऐसी दूसरी टीम है, जिनके नाम विजय हजारे ट्रॉफी में 500 से ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज था. विजय हजारे ट्रॉफी में तमिलनाडु ने 2022 में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ दो विकेट पर 506 रन बनाए थे.

इस मामले में तीसरे नंबर पर मुंबई की टीम है. मुंबई ने 2021 में 4 विकेट पर 457 रन बनाए थे. चौथे नंबर महाराष्ट्र की टीम है, जिसने 427 रन का स्कोर 2023 में मणिपुर के खिलाफ बनाने में सफलता हासिल की थी.