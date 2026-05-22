बिहार की बनेगी IPL टीम, चेयरमैन ने उठाई आवाज, बोले- बहुत प्रतिभाएं है…

बिहार के खिलाड़ियों ने बढ़ाया राज्य का गौरव
अनिल अग्रवाल ने बिहार से निकलकर नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर पहचान बनाने वाले खिलाड़ियों का भी उल्लेख किया. उन्होंने पटना में जन्मे ईशान किशन की उपलब्धियों की सराहना की. ईशान किशन वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों में शामिल हैं. इसके अलावा समस्तीपुर के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का भी जिक्र किया गया, जिन्होंने कम उम्र में आईपीएल में डेब्यू कर सबका ध्यान खींचा. गोपालगंज के तेज गेंदबाज साकिब हुसैन को भी उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए सराहा गया.
खेल सुविधाओं पर दिया जोर
अनिल अग्रवाल ने कहा कि उनका सपना है कि बिहार के खिलाड़ियों को अपने ही राज्य में विश्वस्तरीय प्रशिक्षण और सुविधाएं मिलें. उन्होंने कहा कि अक्सर खिलाड़ियों को बेहतर अवसरों के लिए दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता है, जो चिंता का विषय है. उन्होंने विश्वास जताया कि यदि बिहार के युवाओं को सही मार्गदर्शन, आधुनिक सुविधाएं और प्रेरणा मिले, तो आने वाले समय में बिहार की टीम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट टीमों में शामिल हो सकती है. उनका मानना है कि राज्य में खेल ढांचे के विकास से युवाओं का भविष्य और अधिक मजबूत बनेगा.