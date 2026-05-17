IPL 2026: दर्द से तड़पते रहे, लेकिन करते रहे बॉलिंग, BCCI की बढ़ी टेंशन, फिजियो पर नजर

भारतीय क्रिकेट टीम और कोलकाता नाइट राइडर्स के स्टार स्पिनर वरुण चक्रवर्ती इन दिनों अपनी चोट को लेकर चर्चा में हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, गुजरात टाइटंस के खिलाफ आईपीएल 2026 के मुकाबले में उन्होंने पैर में हेयरलाइन फ्रैक्चर होने के बावजूद अपने पूरे चार ओवर गेंदबाजी की. इस खबर के सामने आने के बाद भारतीय क्रिकेट से जुड़े लोगों के बीच चिंता बढ़ गई है. बताया जा रहा है कि वरुण चक्रवर्ती को पिछले मैच में फील्डिंग के दौरान बाउंड्री बचाने की कोशिश करते समय बाएं पैर में चोट लगी थी.

इसके बावजूद उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ महत्वपूर्ण मुकाबले में खेलने का फैसला किया. यह मैच कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए करो या मरो जैसा था, इसलिए टीम को उनसे काफी उम्मीदें थीं. हालांकि, मैच में वरुण पूरी तरह फिट नजर नहीं आए. उन्होंने अपने चार ओवरों में 47 रन दिए और एक भी विकेट हासिल नहीं कर सके. गेंदबाजी के दौरान वह कई बार लंगड़ाते हुए भी दिखाई दिए, जिससे साफ पता चल रहा था कि वह दर्द में हैं.

भारतीय टीम मैनेजमेंट की चिंता बढ़ी

रिपोर्ट्स के अनुसार, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और टीम इंडिया के फिजियो वरुण चक्रवर्ती की चोट पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. अगले महीने भारत को डबलिन और इंग्लैंड में सात टी20 मुकाबले खेलने हैं, ऐसे में उनकी फिटनेस टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है. सूत्रों के मुताबिक, कोलकाता नाइट राइडर्स के फिजियो और टीम इंडिया के फिजियो कमलेश जैन के बीच इस मामले को लेकर बातचीत भी हुई है. माना जा रहा है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड जरूरत पड़ने पर मेडिकल टीम के जरिए हस्तक्षेप कर सकता है.

चोट के बावजूद खेलने पर उठे सवाल

अब यह सवाल भी उठ रहे हैं कि जब वरुण पूरी तरह फिट नहीं थे, तो उन्होंने गेंदबाजी क्यों जारी रखी. इससे पहले वह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मैच में इसी चोट के कारण नहीं खेले थे. ऐसे में कम समय में उनकी वापसी को लेकर भी चर्चा हो रही है. यदि चोट ज्यादा गंभीर हो जाती है, तो यह भारत के आगामी अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों के लिए चिंता का कारण बन सकता है. इसलिए अब सभी की नजर वरुण चक्रवर्ती की फिटनेस रिपोर्ट पर टिकी हुई है.