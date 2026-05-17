IPL 2026: दर्द से तड़पते रहे, लेकिन करते रहे बॉलिंग, BCCI की बढ़ी टेंशन, फिजियो पर नजर

इसके बावजूद उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ महत्वपूर्ण मुकाबले में खेलने का फैसला किया. यह मैच कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए करो या मरो जैसा था, इसलिए टीम को उनसे काफी उम्मीदें थीं. हालांकि, मैच में वरुण पूरी तरह फिट नजर नहीं आए. उन्होंने अपने चार ओवरों में 47 रन दिए और एक भी विकेट हासिल नहीं कर सके. गेंदबाजी के दौरान वह कई बार लंगड़ाते हुए भी दिखाई दिए, जिससे साफ पता चल रहा था कि वह दर्द में हैं.
भारतीय टीम मैनेजमेंट की चिंता बढ़ी
रिपोर्ट्स के अनुसार, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और टीम इंडिया के फिजियो वरुण चक्रवर्ती की चोट पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. अगले महीने भारत को डबलिन और इंग्लैंड में सात टी20 मुकाबले खेलने हैं, ऐसे में उनकी फिटनेस टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है. सूत्रों के मुताबिक, कोलकाता नाइट राइडर्स के फिजियो और टीम इंडिया के फिजियो कमलेश जैन के बीच इस मामले को लेकर बातचीत भी हुई है. माना जा रहा है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड जरूरत पड़ने पर मेडिकल टीम के जरिए हस्तक्षेप कर सकता है.