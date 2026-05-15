कॉलेज में हुई पहली मुलाकात, फिर दोस्ती, फिर प्यार… दिलचस्प है स्टार स्पिनर की लव स्टोरी

नेहा ने वरुण का हमेशा साथ दिया

जब वरुण अपने करियर को लेकर संघर्ष कर रहे थे, तब नेहा ने उन पर पूरा भरोसा जताया. उन्होंने वरुण को समझाया कि अगर सपना बड़ा है तो जोखिम लेना जरूरी है. यही विश्वास वरुण के लिए सबसे बड़ी ताकत बना. लगातार मेहनत के बाद उन्हें घरेलू क्रिकेट में पहचान मिली, फिर कोलकाता नाइट राइडर्स ने मौका दिया और देखते ही देखते वे भारत के प्रमुख स्पिनरों में शामिल हो गए. दोनों ने दिसंबर 2020 में परिवार की मौजूदगी में शादी की.

2022 में बेटे का जन्म हुआ

शादी के बाद भी उनका रिश्ता पहले की तरह मजबूत बना रहा. वर्ष 2022 में उनके घर बेटे आथमन का जन्म हुआ. नेहा भले ही सार्वजनिक जीवन से दूर रहती हों, लेकिन वरुण की सफलता में उनका योगदान बेहद अहम माना जाता है. उनकी कहानी यह सिखाती है कि जब जीवनसाथी का भरोसा और समर्थन साथ हो, तो कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं.