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कॉलेज में हुई पहली मुलाकात, फिर दोस्ती, फिर प्यार… दिलचस्प है स्टार स्पिनर की लव स्टोरी

कोलकाता नाइट राइडर्स के स्टार स्पिनर वरुण चक्रवर्ती और उनकी वाइफ नेहा खेडकर की लव स्टोरी काफी दिलचस्प रही है. दोनों की मुलाकात चेन्नई की एसआरएम यूनिवर्सिटी में हुई थी.

By: Satyam Sengar | Published: May 15, 2026 4:22:02 PM IST

दिलचस्प है वरुण चक्रवर्ती की लव स्टोरी.
दिलचस्प है वरुण चक्रवर्ती की लव स्टोरी.


भारतीय टीम और कोलकाता नाइट राइडर्स के स्टार स्पिनर वरुण चक्रवर्ती (Varun Chakravarthy) की गेंदबाजी जितनी मिस्ट्री है, उनकी लव स्टोरी उतनी ही कमाल की है. मैदान पर बड़े-बड़े बल्लेबाजों को अपनी घूमती गेंदों से चकमा देने वाले वरुण के जीवन में एक ऐसा साथी भी है, जिसने हर मुश्किल समय में उनका हाथ थामे रखा. यह साथी हैं उनकी पत्नी नेहा खेडकर (Neha Khedkar). उन्होंने वरुण के जीवन में हमेशा उनका साथ दिया है.

वरुण और नेहा की मुलाकात चेन्नई की एसआरएम यूनिवर्सिटी में हुई थी. दोनों ने आर्किटेक्चर की पढ़ाई साथ की और यहीं से उनकी दोस्ती शुरू हुई. समय के साथ यह रिश्ता गहरा होता गया. पढ़ाई पूरी करने के बाद वरुण ने कुछ समय तक आर्किटेक्ट के रूप में काम किया, लेकिन उनका मन क्रिकेट में था. उन्होंने नौकरी छोड़कर अपने सपने को पूरा करने का फैसला किया. यह निर्णय आसान नहीं था, क्योंकि उस समय उनके पास न इनकम सोर्स और न ही क्रिकेट में कोई बड़ी पहचान.

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नेहा ने वरुण का हमेशा साथ दिया

जब वरुण अपने करियर को लेकर संघर्ष कर रहे थे, तब नेहा ने उन पर पूरा भरोसा जताया. उन्होंने वरुण को समझाया कि अगर सपना बड़ा है तो जोखिम लेना जरूरी है. यही विश्वास वरुण के लिए सबसे बड़ी ताकत बना. लगातार मेहनत के बाद उन्हें घरेलू क्रिकेट में पहचान मिली, फिर कोलकाता नाइट राइडर्स ने मौका दिया और देखते ही देखते वे भारत के प्रमुख स्पिनरों में शामिल हो गए. दोनों ने दिसंबर 2020 में परिवार की मौजूदगी में शादी की.

2022 में बेटे का जन्म हुआ

शादी के बाद भी उनका रिश्ता पहले की तरह मजबूत बना रहा. वर्ष 2022 में उनके घर बेटे आथमन का जन्म हुआ. नेहा भले ही सार्वजनिक जीवन से दूर रहती हों, लेकिन वरुण की सफलता में उनका योगदान बेहद अहम माना जाता है. उनकी कहानी यह सिखाती है कि जब जीवनसाथी का भरोसा और समर्थन साथ हो, तो कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं.

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