Vaibhav Suryavanshi: जिम्बाब्वे में भी नहीं चलेगा सूर्यवंशी बल्ला? सबको पता चल गई है सबसे बड़ी कमजोरी

Vaibhav Suryavanshi: इंडियन क्रिकेट टीम अभी ज़िम्बाब्वे के दौरे पर है. टीम इंडिया 23 जुलाई से ज़िम्बाब्वे में तीन मैचों की टी 20 सीरीज़ खेलेगी. इस सीरीज़ से पहले, वैभव सूर्यवंशी सबसे ज़्यादा चर्चा में हैं. हर कोई बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है कि ज़िम्बाब्वे में वैभव सूर्यवंशी हिट होंगे या फ्लॉप. वैभव सूर्यवंशी की कमज़ोरी अब दुनिया को पता चल गई है, लेकिन ज़िम्बाब्वे में उनका प्रदर्शन हैरान करने वाला है.

शॉर्ट बॉल के सामने परेशानी

खास तौर पर, सूर्यवंशी अपने आखिरी दो मैचों में शॉर्ट बॉल का शिकार हुए. इसके बाद, टीम मैनेजमेंट ने सबको हैरान करते हुए उन्हें अगले मैच में ड्रॉप कर दिया. हालांकि, सूर्यवंशी के पास अब खुद को साबित करने का एक और मौका है. ज़िम्बाब्वे दौरे पर, सूर्यवंशी वो कमाल कर सकते हैं जिसकी उनसे उम्मीद थी. ज़िम्बाब्वे में न तो इंग्लैंड जैसी बाउंसी पिचें होंगी और न ही स्विंग मूवमेंट. मुज़राबानी के अलावा, ज़िम्बाब्वे के पास कोई वर्ल्ड-क्लास बॉलर नहीं है. हरारे का विकेट कुछ हद तक इंडियन कंडीशन जैसा होगा. इसलिए, सूर्यवंशी अपनी रफ़्तार से बैटिंग कर सकते हैं.

हरारे में मचाया है धमाल

हरारे में सूर्यवंशी का रिकॉर्ड भी शानदार है. वैभव ने यहां खेले गए अंडर-19 वर्ल्ड कप में धमाल मचाया था. इस वर्ल्ड कप में वैभव ने 62 की औसत से 439 रन बनाए थे. फाइनल में सूर्यवंशी का बल्ला इतना चला कि उन्होंने इंग्लिश बॉलर्स की धज्जियां उड़ा दीं. सूर्यवंशी ने फाइनल मैच में 80 गेंदों पर 175 रनों की पारी खेली, जिसमें 15 चौके और 15 छक्के शामिल थे. इसका मतलब है कि 175 में से 150 रन सिर्फ छक्कों और चौकों से आए. अब सूर्यवंशी पुरानी यादें ताजा कर सकते हैं और एक बार फिर हरारे में धमाल मचा सकते हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट का स्वाद चख चुके सूर्यवंशी अब मिले इस मौके को गंवाना नहीं चाहेंगे, और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी अगर वैभव का बल्ला जिम्बाब्वे में इतिहास रच दे. डेब्यू सीरीज़ में नाकामी

सूर्यवंशी को आयरलैंड और इंग्लैंड में T20 सीरीज़ के लिए चुना गया था, लेकिन उन्हें मौका इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 में मिला. वैभव ने आर्चर की गेंद पर छक्का मारकर अपने इरादे साफ कर दिए. अच्छी शुरुआत के बावजूद, वह बड़ा असर नहीं डाल सके और 14 रन पर विल जैक्स का शिकार हो गए. वैभव ने अगले मैच में भी अच्छा फॉर्म दिखाया, लेकिन वह अपनी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल सके और आर्चर ने उन्हें 13 रन पर आउट कर दिया. वैभव सीरीज़ के चौथे मैच में भी नाकाम रहे और इस मैच में आर्चर ने उन्हें पवेलियन वापस भेज दिया.