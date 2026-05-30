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वैभव सूर्यवंशी टॉप 30 प्लेयर्स में शामिल, श्रेयस अय्यर भी लिस्ट में, क्या इस टूर्नामेंट के लिए मौका देगा BCCI?

वैभव सूर्यवंशी के शानदार आईपीएल प्रदर्शन के बाद उम्मीद है कि वह एशियन गेम्स में हिस्सा ले सकते हैं. श्रेयस अय्यर की वापसी हो सकती है और सूर्यकुमार यादव की अनुपस्थिति रह सकती है.

By: Satyam Sengar | Published: May 30, 2026 2:44:07 PM IST

क्या वैभव सूर्यवंशी को एशियन गेम्स में मिलेगा मौका?
क्या वैभव सूर्यवंशी को एशियन गेम्स में मिलेगा मौका?


भारत की मेंस क्रिकेट टीम जिसने 2023 एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता था, उसके लगभग नौ खिलाड़ियों को इस साल होने वाले एशियाई खेलों के लिए 30 संभावित खिलाड़ियों की सूची में शामिल किया गया है. यह लिस्ट भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा आयोजकों को भेजी गई है. इस सूची से अंतिम 15 खिलाड़ियों की टीम चुनी जाएगी. इस सूची में युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और श्रेयस अय्यर जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं, जबकि टी20 विश्व कप विजेता कप्तान सूर्यकुमार यादव को जगह नहीं मिली है.

एक  रिपोर्ट के अनुसार, एशियाई खेलों में क्रिकेट प्रतियोगिता 24 सितंबर से 3 अक्टूबर तक आयोजित होगी. ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने पिछली बार भारत को गोल्ड मेडल दिलाने में कप्तानी की थी, उन्हें भी टीम में शामिल किया गया है, हालांकि उन्होंने जुलाई 2024 के बाद कोई टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला है. यह चयन कई नए और अनुभवी खिलाड़ियों के मिश्रण को दर्शाता है.

वीवीएस लक्ष्मण निभा सकते हैं कोचिंग

एशियाई खेलों का कार्यक्रम भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाली तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला से टकरा रहा है, जो 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक खेली जाएगी. ऐसे में मुख्य कोच गौतम गंभीर के इस टूर्नामेंट के लिए जापान जाने की संभावना कम है. उनकी अनुपस्थिति में पूर्व दिग्गज बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण टीम के मुख्य कोच की भूमिका निभा सकते हैं.

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वैभव सूर्यवंशी का शानदार प्रदर्शन

अपने पहले पूर्ण आईपीएल सत्र में वैभव सूर्यवंशी ने 16 पारियों में 776 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 237.31 रहा. उन्होंने क्रिस गेल के एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा 59 छक्कों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए 72 छक्के लगाए. उनके इस प्रदर्शन ने उन्हें बेहद कम उम्र में राष्ट्रीय टीम में चयन की चर्चा में ला दिया है. भारत इससे पहले आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 श्रृंखलाएं भी खेलेगा.

Tags: Vaibhav Sooryavanshi
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