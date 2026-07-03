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इस वजह से नहीं हो रहा है वैभव सूर्यवशीं का डेब्यू, टीम के साथ बिहेवियर को लेकर बॉलिंग कोच ने किया खुलासा

Vaibhav Suryavanshi: मोर्ने मोकोर्ल का कहना है कि भारत की टॉप आर्डर (संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन) में से किसी को भी अभी ड्रॉप नहीं किया जाएगा.

By: Divyanshi Singh | Published: July 3, 2026 11:34:04 PM IST

वैभव सूर्यवंशी का क्यों नहीं हो रहा डेब्यू?
वैभव सूर्यवंशी का क्यों नहीं हो रहा डेब्यू?


Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशी का भारतीय टीम में डेब्यू कब होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब का इंतजार करोड़ो फैंस कर रहे हैं. भारतीय टीम इस समय इंग्लैंड के दौरे पर है जहां वैभव टीम इंडिया का हिस्सा हैं. वैभव को आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड के लिए चुना गया था, लेकिन 3 मैचों के बाद भी वैभव को भारतीय टीम में डेब्यू करने का मौका नहीं मिला है. सवाल ये है कि क्या वैभव को कल इंग्लैंड के खिलाफ खेले ने जाने वाले दूसरे टी20 मुकाबले में प्लेइंग-11 का हिस्सा बनाया जाएगा. अब गेंजबाजी कोच मोर्ने मोर्केल ने साफ किया है कि वैभव को डेब्यू के लिए अभी इंतजार करना पड़ सकता है.

‘खिलाड़ियों पर भरोसा दिखाना जरूरी’

मोर्ने मोकोर्ल का कहना है कि भारत की टॉप आर्डर (संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन) में से किसी को भी अभी ड्रॉप नहीं किया जाएगा. उन्होंने इस बात भी जोर दिया है कि जो खिलाड़ी पिछले महीनों में टीम के लिए अच्छा करते आ रहे हैं उनपर भरोसा दिखाना बहुत जरूरी है.

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पूरी टीम के बारे में सोचना होगा-मोर्ने मोर्केल

मोर्ने मोर्केल ने कहा कि ,’ संजू सैमसन टी20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे. इनका आईपील 2026 सीजन भी अच्छा रहा है. कोचिंग स्टाफ के नजरिए से देखा जाए तो अपने खिलाड़ियों पर भरोसा दिखाना बहुत जरूरी है. एक यंग प्लेयर अपने मौके का इंताजार कर रहा है और यह बहुत दिलचस्प है, लेकिन हमें केवल टॉप आर्डर बल्लेबाज नहीं बल्कि पूरी टीम के बारे में सोचना होगा’.

वैभव से प्रभावित हुए मोर्केल

बॉलिंग कोच ने बताया कि उन्होंने नेट्स में वैभव को प्रैक्टिस करवाया है, जिसके बाद वो 15 साल के खिलाड़ी से काफी प्रभावित हुए हैं.मोर्केल का मानना है कि यूवा खिलाड़ी ने अन्य खिलाड़ियों के साथ अच्छा तालमेल बना लिया है और जब उन्हें मौका मिलेगा तो उम्मीद है कि वे शानदार प्रर्दशन कर पाएंगे.

इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी-20 मुकाबले की बात करें तो वो बारिश की भेट चढ़ गया. वहीं दूसरा मुकाबला कल 4 जुलाई को मैंचेस्टर में खेला जाना है. इस टी20 सीरीज में कुल 5 मुकाबले खेले जाएंगे.

आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में मिली हार

इससे पहले भारतीय टीम दो मुकाबलो के टी20 सीरीज के लिए आयरलैंड दौरे पर थी. जहां दोनों मुकाबलों में कप्तान के तौर पर डेब्यू करने वाले श्रेय्यस अय्यर के टीम को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. भारतीय टीम पहली बार आयरलैंड से कोई सीरीज हारी.

Tags: vaibhav suryavanshi
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