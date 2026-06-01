Home > क्रिकेट > वैभव सूर्यवंशी की कुंडली में छिपा है सफलता का राज? इन 5 ग्रहों ने बनाया क्रिकेट का नया सुपरस्टार, जानिए क्या कहती है ज्योतिषीय गणना

वैभव सूर्यवंशी की कुंडली में छिपा है सफलता का राज? इन 5 ग्रहों ने बनाया क्रिकेट का नया सुपरस्टार, जानिए क्या कहती है ज्योतिषीय गणना

Vaibhav Suryavanshi horoscope: आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने 16 पारियों में 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती और 72 छक्कों के साथ नया रिकॉर्ड बनाया. उनकी बल्लेबाजी की तारीफ सचिन तेंदुलकर तक कर चुके हैं.

By: Ranjana Sharma | Published: June 1, 2026 12:01:10 PM IST

वैभव सूर्यवंशी की कुंडली में बन रहे हैं राजयोग
वैभव सूर्यवंशी की कुंडली में बन रहे हैं राजयोग


Vaibhav Suryavanshi horoscope: आईपीएल 2026 का समापन हो चुका है और एक बार फिर क्रिकेट जगत में कई नए रिकॉर्ड बने हैं. 31 मई को खेले गए फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम कर ली. हालांकि खिताबी जीत आरसीबी के खाते में गई, लेकिन पूरे सीजन में जिस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरीं, वह रहे राजस्थान रॉयल्स के 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी.

दिग्गज खिलाड़ियों को भी प्रभावित किया

कम उम्र में जिस तरह वैभव ने गेंदबाजों पर कहर बरपाया, उसने क्रिकेट प्रेमियों से लेकर दिग्गज खिलाड़ियों तक सभी को प्रभावित किया. शानदार बल्लेबाजी के दम पर उन्होंने ऑरेंज कैप अपने नाम की और सीजन के सबसे बड़े स्टार बनकर उभरे. अब उनकी सफलता को लेकर ज्योतिषीय चर्चाएं भी तेज हो गई हैं. ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि वैभव की कुंडली में मौजूद कुछ विशेष ग्रह योग उनकी सफलता और बढ़ते यश का संकेत दे रहे हैं.

पूरे सीजन पर रहा वैभव का दबदबा

आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी का प्रदर्शन किसी सपने से कम नहीं रहा. उन्होंने केवल 16 पारियों में 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम की. उनकी बल्लेबाजी का अंदाज इतना आक्रामक रहा कि पूरे टूर्नामेंट में उनका स्ट्राइक रेट 237 से अधिक दर्ज किया गया. वैभव ने रन बनाने के साथ-साथ बड़े शॉट खेलने में भी अपना दबदबा कायम रखा. पूरे सीजन में उनके बल्ले से 72 छक्के निकले, जो किसी भी बल्लेबाज द्वारा लगाए गए सबसे ज्यादा छक्के रहे. उनकी इसी विस्फोटक बल्लेबाजी ने उन्हें आईपीएल 2026 का सबसे चर्चित खिलाड़ी बना दिया.

सचिन तेंदुलकर भी हुए प्रभावित

वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी ने क्रिकेट के कई दिग्गजों को प्रभावित किया है. इतनी कम उम्र में उनका आत्मविश्वास, टाइमिंग और बड़े शॉट खेलने की क्षमता देखकर क्रिकेट के भगवान Sachin Tendulkar भी उनकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए. क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि वैभव में लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट की पहचान बनने की क्षमता मौजूद है. उनके खेल में निडरता और निरंतरता दोनों साफ दिखाई देती हैं.

मेहनत के साथ ग्रहों का भी माना जा रहा योगदान

वैभव सूर्यवंशी की सफलता के पीछे उनकी मेहनत, अनुशासन और समर्पण को सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है. लेकिन इसी बीच उनकी कुंडली भी चर्चा का विषय बन गई है. ज्योतिषाचार्या के अनुसार, वैभव सूर्यवंशी की जन्म कुंडली में ऐसे पांच प्रमुख ग्रह हैं, जिन्होंने उन्हें कम उम्र में ही प्रसिद्धि और सफलता दिलाने में अहम भूमिका निभाई है. ज्योतिषाचार्या का कहना है कि भविष्य में भी वैभव की लोकप्रियता और उपलब्धियों में वृद्धि होने के संकेत दिखाई देते हैं.

गुरु ग्रह की विशेष कृपा

वैभव सूर्यवंशी का जन्म 27 मार्च 2011 को हुआ था. जन्म विवरण के आधार पर तैयार कुंडली में देव गुरु बृहस्पति का विशेष प्रभाव दिखाई देता है. बताया जाता है कि कुंडली के सात प्रमुख ग्रहों में से पांच ग्रह गुरु की राशियों धनु और मीन में स्थित हैं. इसे ज्योतिष में बेहद प्रभावशाली स्थिति माना जाता है. गुरु को ज्ञान, विस्तार, सम्मान और उपलब्धियों का कारक ग्रह माना जाता है और उनकी मजबूत स्थिति व्यक्ति को कम उम्र में भी पहचान दिला सकती है.

धनु राशि में चंद्रमा और राहु की युति

ज्योतिषीय विश्लेषण के अनुसार, गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु में चंद्रमा और राहु की युति मौजूद है. राहु को छाया ग्रह माना जाता है, लेकिन यदि राहु को अलग भी रखा जाए तो धनु राशि में चंद्रमा की उपस्थिति स्वयं महत्वपूर्ण मानी जाती है. चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में स्थित हैं, जो आत्मविश्वास, लोकप्रियता और भीड़ में अलग पहचान बनाने की क्षमता से जुड़ा माना जाता है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, यह योग व्यक्ति को बड़े मंचों पर सफलता दिलाने में मदद कर सकता है.

मीन राशि में चार प्रभावशाली ग्रहों का संयोग

वैभव की कुंडली में मीन राशि में स्वयं गुरु के साथ सूर्य, बुध और मंगल भी स्थित बताए गए हैं. ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा, बुध को राजकुमार और मंगल को सेनापति कहा जाता है. इन ग्रहों का एक साथ प्रभाव नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने की शक्ति, मानसिक मजबूती और प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने का संकेत माना जाता है. यही कारण है कि ज्योतिषाचार्य इसे वैभव की सफलता का महत्वपूर्ण योग मान रहे हैं.

शनि और केतु भी दे रहे हैं मजबूती

कुंडली के विश्लेषण में यह भी बताया गया है कि कर्मफलदाता शनि बुध की मूल त्रिकोण राशि कन्या में स्थित हैं. वहीं यश, स्थिरता और आध्यात्मिक शक्ति से जुड़े केतु बुध की राशि मिथुन में विराजमान हैं.ज्योतिषीय दृष्टि से इन ग्रहों की स्थिति व्यक्ति को निरंतर मेहनत करने, चुनौतियों का सामना करने और लंबे समय तक सफलता बनाए रखने की क्षमता प्रदान करती है. ज्योतिषाचार्या ज्योतिषाचार्या का दावा है कि वैभव सूर्यवंशी की कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह योग दिखाई देते हैं जिनकी तुलना क्रिकेट के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की कुंडली में मौजूद प्रभावों से की जा सकती है. हालांकि यह ज्योतिषीय विश्लेषण है और इसकी पुष्टि वैज्ञानिक रूप से नहीं की जा सकती, लेकिन ज्योतिष के जानकार इसे वैभव के उज्ज्वल भविष्य का संकेत मान रहे हैं.

Tags: vaibhav suryavanshi ipl 2026vaibhav suryavanshi sachin tendulkar connection
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