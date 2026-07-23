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IND vs ZIM: श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया की पहली जीत, वैभव सूर्यवंशी ने बल्ले से मचाया धमाल

IND vs ZIM: किसी भी समय ऐसा नहीं लगा कि भारत मैच हार गया है. पहली इनिंग में भारत के लिए मयंक यादव और प्रिंस यादव ने दो-दो विकेट लिए. शिवम दुबे और रवि बिश्नोई ने भी एक-एक विकेट लिया.

By: Divyanshi Singh | Published: July 23, 2026 7:55:20 PM IST

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया की पहली जीत
श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया की पहली जीत


IND vs ZIM: श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने गुरुवार (23 जुलाई) को हरारे में ज़िम्बाब्वे के खिलाफ पहला टी20I 7 विकेट से जीता. अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया की यह पहली जीत थी. इससे पहले, अय्यर की लीडरशिप में मेन इन ब्लू को लगातार 6 हार का सामना करना पड़ा था. 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई. वैभव ने सिर्फ़ 19 गेंदों में 4 चौके और 4 छक्के लगाकर 50 रन बनाए.

टॉस जीतकर चुनी बॉलिंग 

टीम इंडिया ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी. पहले बैटिंग करते हुए ज़िम्बाब्वे ने 20 ओवर के बाद 7 विकेट के नुकसान पर 125 रन बनाए. टारगेट का पीछा करते हुए टीम इंडिया ने 13.2 ओवर में 3 विकेट से मैच जीत लिया. यह मैच भारत के लिए एकतरफ़ा रहा.

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किसी भी समय ऐसा नहीं लगा कि भारत मैच हार गया है. पहली इनिंग में भारत के लिए मयंक यादव और प्रिंस यादव ने दो-दो विकेट लिए. शिवम दुबे और रवि बिश्नोई ने भी एक-एक विकेट लिया.

लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया की आसान जीत

लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही. टीम ने अपना पहला विकेट 23 रन पर अभिषेक शर्मा के रूप में गंवा दिया. अभिषेक ने आठ गेंदों में सिर्फ एक रन बनाया. इसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने ईशान किशन के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 21 गेंदों में 45 रन की पार्टनरशिप की और टीम को अच्छे स्कोर तक पहुंचाया.

टीम ने अपना दूसरा विकेट 68 रन पर सूर्यवंशी के रूप में गंवाया. इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी के लिए आए. ईशान और अय्यर ने तीसरे विकेट (31 गेंदों) के लिए 46 रन की पार्टनरशिप की. टीम को तीसरा झटका ईशान किशन के रूप में लगा, जिन्होंने 24 गेंदों में तीन चौकों और दो छक्कों की मदद से 35 रन बनाए.

Tags: Ind vs Zimvaibhav suryavanshi
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