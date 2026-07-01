Vaibhav Suryavanshi: इंग्लैंड में बजेगा वैभव सूर्यवंशी का डंका? डेब्यू को लेकर बड़ा अपडेट आया सामने

Vaibhav Suryavanshi: इंडियन टीम का इंग्लैंड टूर 1 जुलाई से शुरू हो रहा है. इंडिया और इंग्लैंड के बीच पहला T20I कल चेस्टर-ले-स्ट्रीट में खेला जाएगा. इस मैच के लिए इंडिया की प्लेइंग XI अभी भी बहस का टॉपिक है. क्या वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू का मौका मिलेगा? आयरलैंड से 0-2 से मिली हार के बाद, क्या किसी बैट्समैन या बॉलर को प्लेइंग XI से बाहर रखा जाएगा? टीम मैनेजमेंट के सामने ऐसे कई सवाल होंगे.

वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू कैसा होगा?

आयरलैंड के खिलाफ T20I सीरीज से पहले, कैप्टन श्रेयस अय्यर और बैटिंग कोच सीतांशु कोटक ने कहा था कि वैभव बेशक एक बेहतरीन क्रिकेटर हैं, लेकिन उन्हें अपने डेब्यू के लिए इंतजार करना पड़ सकता है. अब, इंडियन असिस्टेंट कोच रयान टेन डोएशेट ने भी यही बात दोहराई है. रयान टेन डोएशेट ने कहा, “इसमें कोई शक नहीं है कि वैभव सूर्यवंशी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. लेकिन यह भी सही नहीं है कि उनकी जगह संजू सैमसन को लिया जाए, जिन्होंने तीन महीने पहले भारत की T20 वर्ल्ड कप जीत में अहम भूमिका निभाई थी. सैमसन का IPL सीजन भी अच्छा रहा था. खिलाड़ियों में आत्मविश्वास भरना ज़रूरी है.”

उनके बयान से यह साफ है कि वैभव के डेब्यू करने की संभावना कम है, कम से कम इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी 20I में तो नहीं.

वॉशिंगटन सुंदर की वापसी

सूर्यांश शेजे ने आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20I में इंटरनेशनल डेब्यू किया, लेकिन वह बल्ले या गेंद से असरदार प्रदर्शन करने में नाकाम रहे. हो सकता है कि इंग्लैंड के खिलाफ मुश्किल चुनौती के लिए अपने अनुभव के आधार पर वॉशिंगटन सुंदर प्लेइंग XI में वापसी कर सकते हैं.

जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है, इसलिए गुरनूर बराड़ और प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेइंग XI से बाहर किया जा सकता है. इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20I में जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा तेज गेंदबाजी की कमान संभाल सकते हैं.