Home > क्रिकेट > वैभव सूर्यवंशी का टीम इंडिया में होगा डेब्यू! BCCI स्क्वॉड में करेगा शामिल, जल्द हो जाएगा फैसला

वैभव सूर्यवंशी का टीम इंडिया में होगा डेब्यू! BCCI स्क्वॉड में करेगा शामिल, जल्द हो जाएगा फैसला

वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में खेलने का मौका मिल सकता है. यह बात अब सच होने जा रही है. वैभव को लेकर रिपोर्ट है कि उन्हें सेलेक्शन कमिटी आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले टी20 सीरीज के लिए टीम में शामिल करना चाहती है.

By: Satyam Sengar | Published: June 5, 2026 11:11:26 AM IST

वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में शामिल करेगा बीसीसीआई.
वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में शामिल करेगा बीसीसीआई.


भारतीय क्रिकेट में एक नया सितारा तेजी से चमक रहा है. सिर्फ 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को जल्द ही टीम इंडिया की टी20 टीम में जगह मिल सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज के लिए उनका चयन लगभग तय माना जा रहा है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की चयन समिति 6 जून को मुंबई में बैठक करेगी, जिसमें इन दोनों सीरीज के लिए टीम का चयन किया जाएगा. माना जा रहा है कि चयनकर्ता भविष्य को ध्यान में रखते हुए युवा खिलाड़ियों को मौका देना चाहते हैं.
 
साल 2028 में लॉस एंजिलिस ओलंपिक और उसी साल होने वाले टी20 विश्व कप की तैयारी भी अभी से शुरू की जा रही है. वैभव सूर्यवंशी ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में शानदार प्रदर्शन किया. राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए उन्होंने 16 मैचों में 776 रन बनाए और पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. उनका स्ट्राइक रेट 237.30 का रहा, जो किसी भी बल्लेबाज के लिए बेहद शानदार माना जाता है.
 

वैभव ने आईपीएल में लगाए 72 छक्के

वैभव ने आईपीएल में कुल 72 छक्के लगाए, जो किसी भी टी20 टूर्नामेंट के इतिहास में एक रिकॉर्ड है. इससे पहले उन्होंने अंडर-19 विश्व कप में भी शानदार प्रदर्शन किया था और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता था. उनकी बल्लेबाजी से क्रिकेट जगत के कई बड़े नाम प्रभावित हुए. महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने भी उनकी जमकर तारीफ की. अगर उन्हें टीम इंडिया में मौका मिलता है, तो वह भारतीय मेंस क्रिकेट टीम के लिए खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन जाएंगे.
 

सूर्यकुमार की जगह श्रेयस को मिल सकती है कप्तानी

दूसरी ओर, मौजूदा टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव के चयन को लेकर सवाल उठ रहे हैं. आईपीएल 2026 में उनका प्रदर्शन बेहद खराब रहा और पिछले डेढ़ साल से वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी बड़ी पारियां नहीं खेल पाए हैं. ऐसे में खबर है कि श्रेयस अय्यर को भारत की टी20 टीम का नया कप्तान बनाया जा सकता है. दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने दिसंबर 2023 के बाद से कोई टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला है. इसके बावजूद चयनकर्ता उनकी कप्तानी क्षमता पर भरोसा जता सकते हैं.

Tags: Vaibhav Sooryavanshi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

एक किलोमीटर चलने में कितने कदम पड़ते हैं?

June 4, 2026

‘मां बहन’ स्टार माधुरी दीक्षित ने डेनिम साड़ी में लगाया...

June 4, 2026

इस एक्ट्रेस ने 15 की उम्र में कर ली थी...

June 4, 2026

इन एक्ट्रेसेस ने तलाक के बाद नहीं की दूसरी शादी

June 4, 2026

Monsoon 2026: बारिश के मौसम में रेड अलर्ट!

June 4, 2026

मोटापे का ब्रह्मास्त्र, मक्खन जैसे पिघलेगी चर्बी

June 4, 2026
वैभव सूर्यवंशी का टीम इंडिया में होगा डेब्यू! BCCI स्क्वॉड में करेगा शामिल, जल्द हो जाएगा फैसला

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

वैभव सूर्यवंशी का टीम इंडिया में होगा डेब्यू! BCCI स्क्वॉड में करेगा शामिल, जल्द हो जाएगा फैसला
वैभव सूर्यवंशी का टीम इंडिया में होगा डेब्यू! BCCI स्क्वॉड में करेगा शामिल, जल्द हो जाएगा फैसला
वैभव सूर्यवंशी का टीम इंडिया में होगा डेब्यू! BCCI स्क्वॉड में करेगा शामिल, जल्द हो जाएगा फैसला
वैभव सूर्यवंशी का टीम इंडिया में होगा डेब्यू! BCCI स्क्वॉड में करेगा शामिल, जल्द हो जाएगा फैसला