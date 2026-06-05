वैभव सूर्यवंशी का टीम इंडिया में होगा डेब्यू! BCCI स्क्वॉड में करेगा शामिल, जल्द हो जाएगा फैसला

भारतीय क्रिकेट में एक नया सितारा तेजी से चमक रहा है. सिर्फ 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को जल्द ही टीम इंडिया की टी20 टीम में जगह मिल सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज के लिए उनका चयन लगभग तय माना जा रहा है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की चयन समिति 6 जून को मुंबई में बैठक करेगी, जिसमें इन दोनों सीरीज के लिए टीम का चयन किया जाएगा. माना जा रहा है कि चयनकर्ता भविष्य को ध्यान में रखते हुए युवा खिलाड़ियों को मौका देना चाहते हैं.

साल 2028 में लॉस एंजिलिस ओलंपिक और उसी साल होने वाले टी20 विश्व कप की तैयारी भी अभी से शुरू की जा रही है. वैभव सूर्यवंशी ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में शानदार प्रदर्शन किया. राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए उन्होंने 16 मैचों में 776 रन बनाए और पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. उनका स्ट्राइक रेट 237.30 का रहा, जो किसी भी बल्लेबाज के लिए बेहद शानदार माना जाता है.

वैभव ने आईपीएल में लगाए 72 छक्के

वैभव ने आईपीएल में कुल 72 छक्के लगाए, जो किसी भी टी20 टूर्नामेंट के इतिहास में एक रिकॉर्ड है. इससे पहले उन्होंने अंडर-19 विश्व कप में भी शानदार प्रदर्शन किया था और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता था. उनकी बल्लेबाजी से क्रिकेट जगत के कई बड़े नाम प्रभावित हुए. महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने भी उनकी जमकर तारीफ की. अगर उन्हें टीम इंडिया में मौका मिलता है, तो वह भारतीय मेंस क्रिकेट टीम के लिए खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन जाएंगे.

सूर्यकुमार की जगह श्रेयस को मिल सकती है कप्तानी