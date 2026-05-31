वैभव सूर्यवंशी का AURA… ICC चैयरमैन के बगल में बैठकर देख रहे IPL फाइनल, फैंस बोले- अब तो…

वैभव सूर्यवंशी शानदार फॉर्म में थे

राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 के सबसे चर्चित युवा खिलाड़ियों में शामिल रहे हैं. पूरे सीजन में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और कई मैचों में अपनी टीम के लिए अहम पारियां खेलीं. उनकी बेहतरीन फॉर्म ने क्रिकेट विशेषज्ञों और पूर्व खिलाड़ियों को भी प्रभावित किया है. कम उम्र में जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने बड़े गेंदबाजों का सामना किया, उसने उन्हें भारतीय क्रिकेट का उभरता हुआ सितारा बना दिया है.

जय शाह के साथ क्यों बैठे थे

जय शाह के साथ वैभव सूर्यवंशी की मौजूदगी को कई फैंस भारतीय क्रिकेट के उज्ज्वल भविष्य से जोड़कर देख रहे हैं. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने लिखा कि आने वाले सालों में वैभव भारतीय क्रिकेट टीम का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं. फाइनल जैसे बड़े मंच पर उनकी उपस्थिति ने उनकी लोकप्रियता को और बढ़ा दिया है. आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला रोमांच और उत्साह से भरपूर रहा. स्टेडियम में शानदार माहौल देखने को मिला और कई बड़ी हस्तियां भी मैच देखने पहुंचीं.