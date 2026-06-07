वैभव सूर्यवंशी का बड़ा बयान, टी20 क्रिकेट तो झलक है, टेस्ट-वनडे में तबाही मचाना बाकी

टेस्ट क्रिकेट भी है पसंद
कई लोगों को लगता है कि वैभव सिर्फ टी20 क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. उन्होंने साफ कहा कि उन्हें टेस्ट क्रिकेट भी उतना ही पसंद है. वैभव ने बताया कि वह लाल गेंद से लगातार अभ्यास करते हैं और अपने राज्य के लिए काफी रेड-बॉल क्रिकेट भी खेल चुके हैं. उनका मानना है कि टेस्ट क्रिकेट किसी भी खिलाड़ी की असली परीक्षा होती है और वह इस फॉर्मेट में भी भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं.
हर फॉर्मेट के हिसाब से बदलते हैं खेल
वैभव का कहना है कि क्रिकेट के हर फॉर्मेट की अपनी अलग जरूरत होती है. टी20 में तेज रन बनाने पड़ते हैं, इसलिए वह आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं. वहीं टेस्ट क्रिकेट में धैर्य और लंबी पारी की जरूरत होती है, इसलिए वहां वह अपने खेल को उसी हिसाब से ढालेंगे. वनडे क्रिकेट में भी परिस्थितियों के अनुसार खेलने की कोशिश करेंगे. वैभव ने कहा कि उनका सबसे बड़ा सपना भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में खेलना है. फिलहाल उन्होंने पहला कदम उठा लिया है और अब उनकी नजर भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की करने पर है. क्रिकेट प्रेमियों को भी उम्मीद है कि यह युवा खिलाड़ी आने वाले वर्षों में भारतीय क्रिकेट का बड़ा सितारा बन सकता है.