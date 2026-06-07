वैभव सूर्यवंशी का बड़ा बयान, टी20 क्रिकेट तो झलक है, टेस्ट-वनडे में तबाही मचाना बाकी

आईपीएल 2026 में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले 15 साल के वैभव सूर्यवंशी इन दिनों खूब चर्चा में हैं. उन्होंने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से सभी का ध्यान खींचा और अब उन्हें भारतीय टी20 टीम में भी जगह मिल गई है. लेकिन वैभव का कहना है कि उनका सपना सिर्फ टी20 क्रिकेट तक सीमित नहीं है. वह भारत के लिए टेस्ट, वनडे और टी20, तीनों फॉर्मेट में खेलना चाहते हैं. आईपीएल 2026 में वैभव ने 16 मैचों में 776 रन बनाए. उनकी स्ट्राइक रेट 237.30 रही, जो किसी भी बल्लेबाज के लिए शानदार मानी जाती है.

वह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने और सबसे कम उम्र में ऑरेंज कैप जीतने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया. अब अगर उन्हें भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन में मौका मिलता है, तो वह भारत के लिए खेलने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बन जाएंगे. यह रिकॉर्ड अभी सचिन तेंदुलकर के नाम है, जिन्होंने 1989 में 16 साल की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा था.

टेस्ट क्रिकेट भी है पसंद

कई लोगों को लगता है कि वैभव सिर्फ टी20 क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. उन्होंने साफ कहा कि उन्हें टेस्ट क्रिकेट भी उतना ही पसंद है. वैभव ने बताया कि वह लाल गेंद से लगातार अभ्यास करते हैं और अपने राज्य के लिए काफी रेड-बॉल क्रिकेट भी खेल चुके हैं. उनका मानना है कि टेस्ट क्रिकेट किसी भी खिलाड़ी की असली परीक्षा होती है और वह इस फॉर्मेट में भी भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं.

हर फॉर्मेट के हिसाब से बदलते हैं खेल

वैभव का कहना है कि क्रिकेट के हर फॉर्मेट की अपनी अलग जरूरत होती है. टी20 में तेज रन बनाने पड़ते हैं, इसलिए वह आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं. वहीं टेस्ट क्रिकेट में धैर्य और लंबी पारी की जरूरत होती है, इसलिए वहां वह अपने खेल को उसी हिसाब से ढालेंगे. वनडे क्रिकेट में भी परिस्थितियों के अनुसार खेलने की कोशिश करेंगे. वैभव ने कहा कि उनका सबसे बड़ा सपना भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में खेलना है. फिलहाल उन्होंने पहला कदम उठा लिया है और अब उनकी नजर भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की करने पर है. क्रिकेट प्रेमियों को भी उम्मीद है कि यह युवा खिलाड़ी आने वाले वर्षों में भारतीय क्रिकेट का बड़ा सितारा बन सकता है.