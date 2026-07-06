Home > क्रिकेट > अपने डेब्यू मुकाबले में सचिन ने कराची में क्या किया था? जानें वैभव सूर्यवंशी से कितना शानदार था क्रिकेट के भगवान का पहला मैच

अपने डेब्यू मुकाबले में सचिन ने कराची में क्या किया था? जानें वैभव सूर्यवंशी से कितना शानदार था क्रिकेट के भगवान का पहला मैच

Vaibhav Sooryavanshi: सचिन तेंदुलकर ने 25 नवंबर, 1989 को पाकिस्तान के खिलाफ अपना डेब्यू इंटरनेशनल मैच खेला था. ये मुकाबला पाकिस्तान के कराची शहर में हुआ था. ये पाकिस्तान के कराची शहर में हुआ था.

By: Divyanshi Singh | Published: July 6, 2026 1:52:03 PM IST

सचिन तेंदुलकर या वैभव सूर्यवंशी किसका डेब्यू था शानदार?
सचिन तेंदुलकर या वैभव सूर्यवंशी किसका डेब्यू था शानदार?


Vaibhav Sooryavanshi vs Sachin Tendulkar: इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू करने का मौका मिला. उन्हें संजू सैमसन की जगह प्लेइंग-11 में शामिल किया गया. डेब्यू के साथ ही 15 साल के वैभव ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. वह भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले सबसे छोटी उम्र के खिलाड़ी बन गए. इससे पहले ये रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था. सचिन ने जब भारतीय टीम में डेब्यू किया तो वह 16 साल 205 दिन के थे. वहीं वैभव अपने डेब्यू के दिन 15 साल 99 दिन के थे. हालांकि इन सबके बीच दूसरे टी20 में सबसे ज्यादा चर्चा रवि विश्रोई की हुई जिनका एक ओवर भारत के हार का मुख्य कारण रहा.

1989 में सचिन ने किया था डेब्यू

सचिन तेंदुलकर ने 25 नवंबर, 1989 को पाकिस्तान के खिलाफ अपना डेब्यू इंटरनेशनल मैच खेला था. ये मुकाबला पाकिस्तान के कराची शहर में हुआ था. ये पाकिस्तान के कराची शहर में हुआ था. वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के खिलाफ 4 जुलाई, 2026 को इंग्लैंड में अपना पहला डेब्यू मैच खेला. 

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पहली पारी में सचिन का कैसा रहा प्रर्दशन?

सचिन के इंटरनेशनल डेब्यू मुकाबले की बात करें तो वो कुछ खास नहीं रहा था. सचिन अपने पहले मुकाबले में सिर्फ 15 रन ही बना सकें थें. वहीं वैभव के पहली पारी की बात करें तो वो भी फ्लॉप ही रहे थे. हालांकि, वैभव क्रिकेट के भगवान सचिन से पीछे रह गए. वैभव अपने पहले मुकाबले में सिर्फ 14 रन ही बना सकें. दोनों के पहले इंटरनेशनल क्रिकेट स्कोर में सिर्फ 1 रन का अंतर है. क्रिकेट के दिग्गजों को उम्मीद है कि वैभव क्रिकेट में बहुत कुछ हासिल करेंगे.

 रवि बिश्नोई की क्यों हो रही है चर्चा?

इस मुकाबले में वैभव से भी ज्यादा जिस खिलाड़ी का चर्चा हो रही है वो रवि बिश्नोई हैं. रवि विश्नोई ने 17वें ओवर में 29 रन दिए, जिसे भारत के हार की मुख्य वजह बताई जा रही है. इससे पहले मुकाबले में भारत मजबूज स्थिती में था. तब इंग्लैंड को जीतने के लिए 24 गेंदों में 49 रन चाहिए थे, आस्किंग रन रेट 12 था. लेकिन रवि विश्नोई के इस ओवर के बाद आस्किंग रन रेट 6 का रह गया.

17वें ओवर में क्या हुआ?

विश्नोई ने 17वें ओवर में 2 नो बॉल डाली, उन्होने अपने 4 ओवर मे 15 की इकॉनमी रेट से 60 रन दिए. वहीं विश्नोई एक भी विकेट नहीं ले सकें. कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी इस ओवर की चर्चा की, उन्होंने इसे टर्निंग प्वाइंट बताते हुए कहा कि उन्हें इससे सीख लेनी होगी. 

बिश्नोई ने 17वें ओवर में 2 नो बॉल डाली, उन्होंने अपने 4 ओवरों में 15 की इकॉनमी रेट से 60 रन लुटाए और एक भी विकेट नहीं ले सके. क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले ने कहा कि नो बॉल स्वीकार्य नहीं है, बल्कि स्पिनर से तो बिलकुल भी नहीं और एक मैच में 3 नो बॉल तो कतई नहीं.” कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी इसे टर्निंग पॉइंट बताते हुए कहा कि उन्हें इससे सीख लेनी होगी.

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बिश्नोई को तीसरे टी20 में भी खिलाया जाएगा या ड्राप किया जाएगा. वैसे भी इंग्लैंड की पिच पर तेज गंदबाजों को फायदा मिलता है, ऐसे में प्रिंस यादव खेल सकते हैं जिन्होंने हाल ही में आयरलैंड के खिलाफ टी20 डेब्यू किया था. 

Tags: Vaibhav Sooryavanshi
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