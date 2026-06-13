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वैभव सूर्यवंशी से कितने छोटे हैं आशीर्वाद, क्रिकेट के अलावा और क्या करते हैं, बड़े होकर खेलेंगे टीम इंडिया?

Vaibhav Sooryavanshi vs Aashirwad Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशी के 10 साल के छोटे भाई आशीर्वाद सूर्यवंशी ने समस्तीपुर में खेले गए मैच में 87 गेंदों पर 103 रन ठोक दिए. 20 चौके और एक छक्के से सजी इस पारी के बाद वह चर्चा में हैं.

By: Satyam Sengar | Published: June 13, 2026 2:43:55 PM IST

वैभव सूर्यवंशी से कितने छोटे हैं आशीर्वाद.
वैभव सूर्यवंशी से कितने छोटे हैं आशीर्वाद.


भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी इन दिनों इंडिया ए टीम के लिए खेल रहे हैं, लेकिन अब उनके छोटे भाई आशीर्वाद सूर्यवंशी भी चर्चा में आ गए हैं. सिर्फ 10 साल की उम्र में आशीर्वाद ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जिससे हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है. बिहार के समस्तीपुर में खेले गए एक स्थानीय क्रिकेट मैच में आशीर्वाद ने 87 गेंदों में 103 रन की शानदार पारी खेली. क्रिकेट अकादमी ताजपुर की ओर से खेलते हुए आशीर्वाद ने मैदान के चारों तरफ शॉट लगाए.
उनकी पारी में 20 चौके और एक छक्का शामिल था. खास बात यह रही कि उन्होंने शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी की और विरोधी टीम के गेंदबाजों को संभलने का मौका नहीं दिया. उनकी यह पारी देखते ही देखते इलाके में चर्चा का विषय बन गई. आशीर्वाद की इस पहली सेंचुरी से पूरा परिवार खुश है. खबरों के मुताबिक, बड़े भाई वैभव सूर्यवंशी ने भी उन्हें बधाई दी. वहीं सबसे बड़े भाई उज्ज्वल सूर्यवंशी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर अपनी खुशी जाहिर की. परिवार को उम्मीद है कि आशीर्वाद भी आगे चलकर अपने बड़े भाई की तरह क्रिकेट में नाम कमाएंगे.

पढ़ाई और क्रिकेट दोनों साथ-साथ

आशीर्वाद अभी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही वह रोजाना क्रिकेट की प्रैक्टिस भी करते हैं. कम उम्र में ही उनका खेल काफी अच्छा माना जा रहा है. कोचों का कहना है कि उनमें बड़े खिलाड़ी बनने की क्षमता है. वह भी वैभव की तरह ओपनिंग बल्लेबाज हैं और तेजी से रन बनाना पसंद करते हैं. वह अभी सिर्फ 10 साल के हैं. जबकि वैभव उनसे सिर्फ 5 साल बड़े हैं. 

परिवार से मिल रहा पूरा साथ

वैभव सूर्यवंशी के परिवार ने हमेशा बच्चों के क्रिकेट सपनों को पूरा करने में मदद की है. बड़े भाई विशाल चौहान और उज्ज्वल सूर्यवंशी भी हर कदम पर साथ खड़े रहते हैं. अब आशीर्वाद की इस शानदार सेंचुरी के बाद लोगों को लगने लगा है कि सूर्यवंशी परिवार से एक और क्रिकेट स्टार निकल सकता है. अगर वह इसी तरह मेहनत करते रहे तो आने वाले समय में बड़े स्तर पर खेलते नजर आ सकते हैं.

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Tags: Vaibhav Sooryavanshi
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