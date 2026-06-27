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टेस्ट में भी खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी? पूर्व सेलेक्टर ने कर दिया कंफर्म, बोले- इस फॉर्मेट में…

पूर्व भारतीय कप्तान दिलीप वेंगसरकर ने 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ की है. उनका कहना है कि वैभव के पास गजब का टैलेंट है और अगर उन्हें भारत के लिए खेलने का मौका मिला तो वह खुद को जरूर साबित करेंगे.

By: Satyam Sengar | Published: June 27, 2026 6:39:48 PM IST

क्या टेस्ट मैच में भी खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी.
क्या टेस्ट मैच में भी खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी.


15 साल के वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी इन दिनों हर किसी की जुबान पर है. अब भारत के पूर्व कप्तान और पूर्व हेड सेलेक्टर दिलीप वेंगसरकर भी उनके फैन हो गए हैं. वेंगसरकर का कहना है कि वैभव में गजब का टैलेंट है. अगर उन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया के लिए खेलने का मौका मिला, तो वह उसे दोनों हाथों से लपकेंगे. उनके मुताबिक वैभव ऐसे खिलाड़ी हैं, जो बड़े मंच पर भी बिना डरे अपना खेल दिखा सकते हैं.

वेंगसरकर ने कहा कि वैभव की सबसे बड़ी ताकत उनका हैंड-आई कोऑर्डिनेशन है. वह ऐसे-ऐसे शॉट खेलते हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. उनका बैट बहुत तेजी से चलता है और इसी वजह से वह आसानी से बड़े-बड़े छक्के लगा देते हैं. उन्होंने कहा कि टी20 क्रिकेट में वैभव ने अब तक शानदार खेल दिखाया है. टेस्ट क्रिकेट के बारे में उन्होंने कहा कि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि वैभव को लंबे फॉर्मेट में खेलते हुए ज्यादा नहीं देखा गया है.

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सचिन जैसा बनने की दी सलाह

दिलीप वेंगसरकर ने कहा कि वैभव को सचिन तेंदुलकर से सीख लेनी चाहिए. उन्होंने बताया कि सचिन कम उम्र में ही काफी समझदार थे. वह मैदान पर हमेशा अनुशासन में रहते थे और हर मैच में अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करते थे. यही वजह थी कि उन्हें छोटी उम्र में ही भारत के लिए खेलने का मौका मिल गया. वेंगसरकर का मानना है कि अगर वैभव भी मेहनत और अनुशासन नहीं छोड़ेंगे, तो उनका भविष्य बहुत शानदार होगा.

श्रेयस पर भरोसा, रोहित के फैसले का सम्मान

वेंगसरकर ने श्रेयस अय्यर की कप्तानी की भी तारीफ की. उन्होंने कहा कि श्रेयस बल्ले से भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और कप्तानी भी समझदारी से कर रहे हैं. साथ ही उन्होंने सरफराज खान और देवदत्त पडिक्कल को टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा मौके देने की बात कही. हार्दिक पंड्या को लेकर उन्होंने कहा कि वह अपनी फिटनेस को अच्छी तरह संभालना जानते हैं. वहीं रोहित शर्मा के 2027 विश्व कप खेलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह फैसला रोहित को ही करना चाहिए, क्योंकि उनसे बेहतर उनके करियर को कोई नहीं समझ सकता.

Tags: Vaibhav Sooryavanshi
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