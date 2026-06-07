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इंग्लैंड में वैभव सूर्यवंशी का खौफ, ज्यादा टिकट बेचने की तैयारी, स्ट्राइक रेट से बढ़ा डर का माहौल

15 साल के वैभव सूर्यवंशी को इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे के लिए भारतीय टी20 टीम में जगह मिली है. उनकी अटैकिंग बल्लेबाजी, 224 के शानदार स्ट्राइक रेट ने दुनिया भर में डर पैदा कर दिया है. इंग्लैंड में भी वैभव सूर्यवंशी का खौफ देखने को मिल रहा है.

By: Satyam Sengar | Published: June 7, 2026 5:06:08 PM IST

इंग्लैंड में भी दिख रहा वैभव सूर्यवंशी का खौफ.
इंग्लैंड में भी दिख रहा वैभव सूर्यवंशी का खौफ.


महज 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) ने वह कर दिखाया है, जिसका सपना हर युवा क्रिकेटर देखता है. इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में उनका चयन हुआ है. इस खबर के सामने आते ही क्रिकेट जगत में उनकी चर्चा तेज हो गई है. फैंस से लेकर पूर्व खिलाड़ी तक हर कोई इस युवा बल्लेबाज की तारीफ कर रहा है. इंग्लैंड में भी वैभव सूर्यवंशी का खौफ देखने को मिल रहा है.

स्काई क्रिकेट पर बातचीत के दौरान क्रिकेट पत्रकार एलिजाबेथ एमन और इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर मार्क बुचर ने भी वैभव के चयन को लेकर अपनी राय रखी. एलिजाबेथ एमन ने मजाकिया अंदाज में कहा कि वैभव के आने से मैचों के टिकट और ज्यादा बिक सकते हैं, क्योंकि लोग इस युवा खिलाड़ी को खेलते हुए देखना चाहते हैं. वहीं मार्क बुचर ने वैभव के 224 के शानदार स्ट्राइक रेट को हैरान कर देने वाला बताया. इससे साफ दिख रहा है कि वैभव का डर इंग्लिश को भी सता रहा है.

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वैभव निडर बल्लेबाजी करते हैं

वैभव ने कम उम्र में ही अपनी  खतरनाक बल्लेबाजी से सबका ध्यान खींचा है. वह मैदान पर आते ही बड़े शॉट लगाने से नहीं डरते और गेंदबाजों पर दबाव बना देते हैं. उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास साफ दिखाई देता है. यही वजह है कि उन्हें भारतीय क्रिकेट का अगला बड़ा सितारा माना जा रहा है. वैभव की सबसे बड़ी ताकत उनका निडर खेल है. सामने कोई भी गेंदबाज हो, वह अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं. तेज रन बनाने की उनकी क्षमता उन्हें टी20 क्रिकेट के लिए एक खास खिलाड़ी बनाती है. 

इंग्लैंड-आयरलैंड सीरीज पर नजर

यही कारण है कि चयनकर्ताओं ने इतनी कम उम्र में उन पर भरोसा जताया है. वैभव सिर्फ अच्छे बल्लेबाज ही नहीं हैं, बल्कि मैदान के बाहर भी काफी शांत और मेहनती माने जाते हैं. दबाव में भी वह घबराते नहीं हैं और अपने खेल पर पूरा ध्यान देते हैं. अब इंग्लैंड और आयरलैंड के दौरे पर सभी की नजरें उन पर होंगी. अगर वह यहां अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो यह उनके अंतरराष्ट्रीय करियर की शानदार शुरुआत साबित हो सकती है.

Tags: Vaibhav Sooryavanshi
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