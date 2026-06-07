इंग्लैंड में वैभव सूर्यवंशी का खौफ, ज्यादा टिकट बेचने की तैयारी, स्ट्राइक रेट से बढ़ा डर का माहौल

वैभव निडर बल्लेबाजी करते हैं

वैभव ने कम उम्र में ही अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से सबका ध्यान खींचा है. वह मैदान पर आते ही बड़े शॉट लगाने से नहीं डरते और गेंदबाजों पर दबाव बना देते हैं. उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास साफ दिखाई देता है. यही वजह है कि उन्हें भारतीय क्रिकेट का अगला बड़ा सितारा माना जा रहा है. वैभव की सबसे बड़ी ताकत उनका निडर खेल है. सामने कोई भी गेंदबाज हो, वह अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं. तेज रन बनाने की उनकी क्षमता उन्हें टी20 क्रिकेट के लिए एक खास खिलाड़ी बनाती है.

इंग्लैंड-आयरलैंड सीरीज पर नजर

यही कारण है कि चयनकर्ताओं ने इतनी कम उम्र में उन पर भरोसा जताया है. वैभव सिर्फ अच्छे बल्लेबाज ही नहीं हैं, बल्कि मैदान के बाहर भी काफी शांत और मेहनती माने जाते हैं. दबाव में भी वह घबराते नहीं हैं और अपने खेल पर पूरा ध्यान देते हैं. अब इंग्लैंड और आयरलैंड के दौरे पर सभी की नजरें उन पर होंगी. अगर वह यहां अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो यह उनके अंतरराष्ट्रीय करियर की शानदार शुरुआत साबित हो सकती है.