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वैभव सूर्यवंशी ड्रेसिंग रूम में नहीं बदल पाएंगे कपड़े, बोर्ड करेगा स्पेशल अरेंजमेंट, सिर्फ उनके लिए क्यों बने नियम?

भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे 15 साल के वैभव सूर्यवंशी आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर सीनियर टीम का हिस्सा होंगे. उनकी कम उम्र को देखते हुए आईसीसी के नियमों के तहत उन्हें अलग चेंजिंग रूम और विशेष सुविधाएं दी जाएंगी.

By: Satyam Sengar | Published: June 24, 2026 6:28:41 PM IST

वैभव सीनियर प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रुम में नहीं बदल पाएंगे कपड़े.
वैभव सीनियर प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रुम में नहीं बदल पाएंगे कपड़े.


Vaibhav Sooryavanshi: भारतीय क्रिकेट के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के लिए आने वाला आयरलैंड और इंग्लैंड दौरा बेहद खास रहने वाला है. महज 15 साल की उम्र में उन्हें भारतीय सीनियर मेंस क्रिकेट टीम में जगह मिली है. अगर उन्हें इस दौरे में खेलने का मौका मिलता है तो वह भारत के लिए इंटरनेशनल  क्रिकेट खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन जाएंगे. हालांकि, वैभव के लिए बोर्ड ने कुछ अलग नियम बनाए हैं आइए समझते हैं.
 
उनकी कम उम्र को देखते हुए उनके लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं भी की गई हैं. इंग्लैंड में होने वाले मुकाबलों के दौरान वैभव को अलग चेंजिंग रूम की सुविधा दी जाएगी. यह फैसला खिलाड़ियों की सुरक्षा और आईसीसी के नियमों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. आईसीसी के सुरक्षा नियमों के अनुसार 16 साल से कम उम्र के खिलाड़ी वयस्क खिलाड़ियों के साथ चेंजिंग रूम शेयर नहीं कर सकते.
 
वैभव को हर मैदान पर अलग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. हालांकि, वह मैच के दौरान भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में रह सकेंगे और टीम मीटिंग व रणनीतिक चर्चाओं में भी हिस्सा ले सकेंगे. यह प्रतिबंध केवल मैच से पहले और बाद में कपड़े बदलने के समय लागू रहेगा. इसके अलावा उनके माता-पिता भी पूरे दौरे में उनके साथ मौजूद रहेंगे.
 

माता-पिता भी रहेंगे साथ

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव देवजीत सैकिया ने बताया कि इतनी कम उम्र के खिलाड़ी को सीनियर टीम के माहौल में ढालने के लिए यह फैसला लिया गया है. उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट में कई वर्षों बाद ऐसा खिलाड़ी सामने आया है, जो इतनी कम उम्र में राष्ट्रीय टीम का हिस्सा बना है. देवजीत सैकिया ने कहा कि इससे पहले सचिन तेंदुलकर ने कम उम्र में भारतीय टीम में जगह बनाई थी. उन्होंने बताया कि वैभव अभी भी एक किशोर खिलाड़ी हैं और टीम के बाकी सदस्य व कोचिंग स्टाफ सभी वयस्क हैं. ऐसे में माता-पिता की मौजूदगी उन्हें मानसिक रूप से सहज महसूस कराने में मदद करेगी. 

Tags: Vaibhav Sooryavanshi
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