‘वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में न लें…’ आकाश चोपड़ा के बयान से बवाल, सेलेक्टर्स से क्यों की अपील?

जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए

उन्होंने यह भी कहा कि अभी अगले विश्व कप में समय है, इसलिए सेलेक्टर्स को किसी भी निर्णय में जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए. क्रिकेट में स्थिरता और निरंतर प्रदर्शन सबसे महत्वपूर्ण होता है, और एक खिलाड़ी को लंबे समय तक परखा जाना चाहिए. वैभव सूर्यवंशी ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एलिमिनेटर मुकाबले में केवल 29 गेंदों पर 97 रनों की तूफानी पारी खेली. इस सीज़न में उन्होंने कुल 680 रन बनाए, उनका स्ट्राइक रेट 242.86 और औसत 45.33 रहा. इस प्रदर्शन के कारण वे टूर्नामेंट के सबसे उभरते सितारों में से एक बन गए हैं और लगातार चर्चा में हैं.

सेलेक्टर्स को आगे का सोचना चाहिए

चोपड़ा ने साफ कहा कि वैभव सूर्यवंशी एक असाधारण प्रतिभा हैं और भविष्य में भारतीय क्रिकेट का बड़ा नाम बन सकते हैं, लेकिन उन्हें सही समय और अनुभव के साथ आगे बढ़ाना चाहिए. सेलेक्टर्स को दीर्घकालिक सोच के साथ निर्णय लेना चाहिए, ताकि टीम का भविष्य मजबूत बना रहे. तो इतनी जल्दबाजी करना अभी फिलहाल ठीक नहीं होगा.