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‘वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में न लें…’ आकाश चोपड़ा के बयान से बवाल, सेलेक्टर्स से क्यों की अपील?

Aakash Chopra on Vaibhav Sooryavanshi: पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने वैभव सूर्यवंशी को इतनी जल्दी टीम में नहीं चुनने की सलाह दी है. उनका कहना है कि ऐसा करना जल्दबाजी होगी. वैभव को थोड़े और विकास की जरूरत है.

By: Satyam Sengar | Last Updated: May 28, 2026 3:44:24 PM IST

आकाश चोपड़ा के बयान से बवाल.
आकाश चोपड़ा के बयान से बवाल.


Aakash Chopra on Vaibhav Sooryavanshi: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज़ और मौजूदा कॉमेंटटेर्स आकाश चोपड़ा ने नेशनल सेलेक्टर्स को सलाह दी है कि वे युवा बल्लेबाज़ वैभव सूर्यवंशी को भारतीय सीनियर टीम में शामिल करने को लेकर जल्दबाज़ी न करें. उनका कहना है कि भले ही वैभव ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन उन्हें अभी और समय दिया जाना चाहिए ताकि उनका विकास सही तरीके से हो सके. इसलिए अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए.

आकाश चोपड़ा का मानना है कि भारतीय टीम का चयन केवल एक अच्छे सीज़न के आधार पर नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि मौजूदा टी20 टीम में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी पहले से ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए उन्हें तुरंत बदलना सही नहीं होगा. उनका कहना है कि टीम में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है.

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जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए

उन्होंने यह भी कहा कि अभी अगले विश्व कप में समय है, इसलिए सेलेक्टर्स को किसी भी निर्णय में जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए. क्रिकेट में स्थिरता और निरंतर प्रदर्शन सबसे महत्वपूर्ण होता है, और एक खिलाड़ी को लंबे समय तक परखा जाना चाहिए. वैभव सूर्यवंशी ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एलिमिनेटर मुकाबले में केवल 29 गेंदों पर 97 रनों की तूफानी पारी खेली. इस सीज़न में उन्होंने कुल 680 रन बनाए, उनका स्ट्राइक रेट 242.86 और औसत 45.33 रहा. इस प्रदर्शन के कारण वे टूर्नामेंट के सबसे उभरते सितारों में से एक बन गए हैं और लगातार चर्चा में हैं. 

सेलेक्टर्स को आगे का सोचना चाहिए

चोपड़ा ने साफ कहा कि वैभव सूर्यवंशी एक असाधारण प्रतिभा हैं और भविष्य में भारतीय क्रिकेट का बड़ा नाम बन सकते हैं, लेकिन उन्हें सही समय और अनुभव के साथ आगे बढ़ाना चाहिए. सेलेक्टर्स को दीर्घकालिक सोच के साथ निर्णय लेना चाहिए, ताकि टीम का भविष्य मजबूत बना रहे. तो इतनी जल्दबाजी करना अभी फिलहाल ठीक नहीं होगा.

Tags: IPL 2026
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