‘वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में न लें…’ आकाश चोपड़ा के बयान से बवाल, सेलेक्टर्स से क्यों की अपील?

आकाश चोपड़ा का मानना है कि भारतीय टीम का चयन केवल एक अच्छे सीज़न के आधार पर नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि मौजूदा टी20 टीम में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी पहले से ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए उन्हें तुरंत बदलना सही नहीं होगा. उनका कहना है कि टीम में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है.
जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए
उन्होंने यह भी कहा कि अभी अगले विश्व कप में समय है, इसलिए सेलेक्टर्स को किसी भी निर्णय में जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए. क्रिकेट में स्थिरता और निरंतर प्रदर्शन सबसे महत्वपूर्ण होता है, और एक खिलाड़ी को लंबे समय तक परखा जाना चाहिए. वैभव सूर्यवंशी ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एलिमिनेटर मुकाबले में केवल 29 गेंदों पर 97 रनों की तूफानी पारी खेली. इस सीज़न में उन्होंने कुल 680 रन बनाए, उनका स्ट्राइक रेट 242.86 और औसत 45.33 रहा. इस प्रदर्शन के कारण वे टूर्नामेंट के सबसे उभरते सितारों में से एक बन गए हैं और लगातार चर्चा में हैं.