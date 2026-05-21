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वैभव को सूर्यवीर बनाने के लिए जी जान झोंक दी… सूर्यवंशी के जीवन में पिता का अहम रोल, बेटे के लिए क्या कुछ नहीं किया?

Vaibhav Sooryavanshi Father: वैभव सूर्यवंशी इन दिनों अपनी बल्लेबाजी को लेकर चर्चा में हैं. उनको बनाने के पीछे उनके पिता का काफी योगदान रहा है.

By: Satyam Sengar | Published: May 21, 2026 5:34:04 PM IST

वैभव को बनाने के पीछे उनके पिता का काफी योगदान रहा है.
वैभव को बनाने के पीछे उनके पिता का काफी योगदान रहा है.


Vaibhav Sooryavanshi Father: बिहार के समस्तीपुर जिले के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी इन दिनों अपनी प्रतिभा को लेकर चर्चा में है. आईपीएल में शानदार बल्लेबाजी करते हुए वैभव सूर्यवंशी ने पूरी दुनिया में नाम कमा लिया है. इतनी कम उम्र में ही उन्होंने क्रिकेट के मैदान पर अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी है. उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता और आत्मविश्वास साफ झलकता है, जिसकी वजह से लोग उन्हें भविष्य का बड़ा खिलाड़ी मानने लगे हैं. उनको बनाने के पीछे उनके पिता का काफी योगदान रहा है.

वैभव ने क्रिकेट की शुरुआत बचपन से ही की थी और शुरुआती ट्रेनिंग स्थानीय स्तर पर हासिल किया. लगातार अभ्यास और मेहनत ने उसके खेल को निखार दिया. धीरे-धीरे उसने जूनियर स्तर के मैचों में भी अच्छा प्रदर्शन करना शुरू किया, जिससे उसकी प्रतिभा और ज्यादा लोगों के सामने आई. रणजी ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने के बाद सेलेक्टर्स ने उन्हें अंडर 19 टीम में आजमाया. वहां भी वह सफल साबित हुए.

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पिता का योगदान और परिवार का समर्थन

वैभव की सफलता के पीछे उसके पिता का बड़ा योगदान बताया जाता है. उन्होंने शुरू से ही बेटे की प्रतिभा को पहचाना और उसे आगे बढ़ाने में हर संभव मदद की. चाहे अभ्यास के लिए समय निकालना हो या जरूरी संसाधन उपलब्ध कराना, पिता ने हमेशा वैभव का साथ दिया. रिपोर्ट के अनुसार पिता ने बेटे का करियर बनाने के लिए पूरी जान झोंक दी थी. परिवार ने भी उसके क्रिकेट करियर को लेकर पूरा सहयोग किया, जिससे उसका आत्मविश्वास लगातार बढ़ता गया.

मेहनत से मिली पहचान और आगे की उम्मीदें

लगातार मेहनत और अनुशासन की वजह से वैभव आज एक उभरते हुए क्रिकेटर के रूप में पहचाना जा रहा है. लोकल स्तर पर उसके प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं और क्रिकेट फैंस का ध्यान खींचा है. उम्मीद की जा रही है कि अगर वह इसी तरह मेहनत करता रहा, तो आने वाले समय में वह टीम इंडिया में अपनी जगह बना सकता है. फिलहाल उनकी नजर राजस्थान रॉयल्स को प्लेऑफ में जगह दिलाने पर है.

Tags: Vaibhav Sooryavanshi
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