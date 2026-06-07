वैभव सूर्यवंशी के सेलेक्शन से समस्तीपुर में रौनक, रिश्तेदारों का लगा जमावड़ा, चाचा बांट रहे मिठाई

वैभव सूर्यवंशी के चयन की खबर सामने आते ही पूरे समस्तीपुर में खुशी की लहर दौड़ गई. शहर के लोगों ने इसे जिले के लिए गर्व का क्षण बताया. पटेल मैदान में क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे युवा खिलाड़ियों ने कहा कि वैभव ने इसी मैदान से अपने क्रिकेट सफर की शुरुआत की थी. यहां घंटों अभ्यास कर उन्होंने अपने खेल को निखारा और आज भारतीय टीम तक पहुंचने का सपना पूरा किया है. खिलाड़ियों ने कहा कि वैभव की सफलता उन्हें भी आगे बढ़ने और कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा देती है. उनका मानना है कि अगर लगन और मेहनत हो तो छोटे शहर से निकलकर भी देश के लिए खेला जा सकता है.
घर में बांटी जा रही मिठाईयां
उधर, वैभव के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है. परिवार और रिश्तेदारों के साथ-साथ आसपास के लोग भी इस खुशी में शामिल हो रहे हैं. घर में मिठाइयां बांटी जा रही हैं और जश्न का माहौल बना हुआ है. वैभव के चाचा लोगों को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर कर रहे हैं, जबकि उनकी दादी अपने पोते की सफलता पर उसे आशीर्वाद देती नजर आ रही हैं.