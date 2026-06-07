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वैभव सूर्यवंशी के सेलेक्शन से समस्तीपुर में रौनक, रिश्तेदारों का लगा जमावड़ा, चाचा बांट रहे मिठाई

समस्तीपुर के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का भारतीय टी20 टीम में चयन होने पर पूरे शहर में जश्न का माहौल है. पटेल मैदान से टीम इंडिया तक पहुंचने वाला यह सफर उनके परिवार के लिए सपने से कम नहीं है.

By: Satyam Sengar | Published: June 7, 2026 4:21:55 PM IST

वैभव सूर्यवंशी के समस्तीपुर में खुशियों का माहौल.
वैभव सूर्यवंशी के समस्तीपुर में खुशियों का माहौल.


भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के साथ-साथ एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय टी20 टीम का ऐलान कर दिया है. इस टीम में बिहार के समस्तीपुर जिले के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को भी जगह मिली है. उनके साथ प्रिंस यादव का भी चयन हुआ है. दोनों खिलाड़ियों ने आईपीएल में अपने शानदार प्रदर्शन से सभी का ध्यान आकर्षित किया था और अब उन्हें भारतीय टीम में शामिल होने का बड़ा मौका मिला है.

वैभव सूर्यवंशी के चयन की खबर सामने आते ही पूरे समस्तीपुर में खुशी की लहर दौड़ गई. शहर के लोगों ने इसे जिले के लिए गर्व का क्षण बताया. पटेल मैदान में क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे युवा खिलाड़ियों ने कहा कि वैभव ने इसी मैदान से अपने क्रिकेट सफर की शुरुआत की थी. यहां घंटों अभ्यास कर उन्होंने अपने खेल को निखारा और आज भारतीय टीम तक पहुंचने का सपना पूरा किया है. खिलाड़ियों ने कहा कि वैभव की सफलता उन्हें भी आगे बढ़ने और कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा देती है. उनका मानना है कि अगर लगन और मेहनत हो तो छोटे शहर से निकलकर भी देश के लिए खेला जा सकता है.

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घर में बांटी जा रही मिठाईयां

उधर, वैभव के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है. परिवार और रिश्तेदारों के साथ-साथ आसपास के लोग भी इस खुशी में शामिल हो रहे हैं. घर में मिठाइयां बांटी जा रही हैं और जश्न का माहौल बना हुआ है. वैभव के चाचा लोगों को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर कर रहे हैं, जबकि उनकी दादी अपने पोते की सफलता पर उसे आशीर्वाद देती नजर आ रही हैं.

पिता ने क्या कहा

वैभव के पिता संजीव सूर्यवंशी ने भावुक होते हुए कहा कि यह उनके परिवार के लिए बेहद गर्व का पल है. उन्होंने कहा कि वैभव ने बचपन से ही क्रिकेट के लिए कड़ी मेहनत की है और आज उसे उसकी मेहनत का फल मिला है. उन्होंने कहा कि बेटे का भारतीय टीम में चयन होना उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना था, जो अब पूरा हो गया है.

Tags: Vaibhav Sooryavanshi
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