वैभव सूर्यवंशी के सेलेक्शन से समस्तीपुर में रौनक, रिश्तेदारों का लगा जमावड़ा, चाचा बांट रहे मिठाई

घर में बांटी जा रही मिठाईयां

उधर, वैभव के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है. परिवार और रिश्तेदारों के साथ-साथ आसपास के लोग भी इस खुशी में शामिल हो रहे हैं. घर में मिठाइयां बांटी जा रही हैं और जश्न का माहौल बना हुआ है. वैभव के चाचा लोगों को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर कर रहे हैं, जबकि उनकी दादी अपने पोते की सफलता पर उसे आशीर्वाद देती नजर आ रही हैं.

पिता ने क्या कहा

वैभव के पिता संजीव सूर्यवंशी ने भावुक होते हुए कहा कि यह उनके परिवार के लिए बेहद गर्व का पल है. उन्होंने कहा कि वैभव ने बचपन से ही क्रिकेट के लिए कड़ी मेहनत की है और आज उसे उसकी मेहनत का फल मिला है. उन्होंने कहा कि बेटे का भारतीय टीम में चयन होना उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना था, जो अब पूरा हो गया है.