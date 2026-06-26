वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा डेब्यू का मौका? आकाश चोपड़ा ने नहीं दी प्लेइंग XI में जगह, बोले- जिन्होंने अच्छा खेला…

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Vaibhav Sooryavanshi: भारत और आयरलैंड के बीच शुरू होने वाली दो मैचों की टी20 सीरीज से पहले सबसे बड़ी चर्चा युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लेकर हो रही है. आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले वैभव को टीम इंडिया में मौका मिलेगा या नहीं, इस पर हर क्रिकेट फैन की नजर है. इस बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने अपनी राय रखते हुए कहा कि टीम मैनेजमेंट के लिए सही प्लेइंग इलेवन चुनना बिल्कुल आसान नहीं होगा.
आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि वैभव मौका पाने के पूरी तरह हकदार हैं, लेकिन दूसरी तरफ संजू सैमसन, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा भी बेहतरीन फॉर्म में हैं. उनके मुताबिक टीम के पास टॉप ऑर्डर में चार मजबूत विकल्प हैं, लेकिन प्लेइंग इलेवन में सिर्फ तीन बल्लेबाजों को ही जगह मिल सकती है. ऐसे में किसी एक खिलाड़ी को बाहर बैठाना पड़ेगा.
प्रदर्शन के आधार पर किया फैसला
चोपड़ा का मानना है कि वह फिलहाल प्रदर्शन के आधार पर फैसला करेंगे. उन्होंने कहा कि उनकी टीम में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की जगह पक्की रहेगी. वहीं ईशान किशन को नंबर-3, नए कप्तान श्रेयस अय्यर को नंबर-4, तिलक वर्मा को नंबर-5 और शिवम दुबे को नंबर-6 पर मौका मिलेगा. उन्होंने कहा कि जो खिलाड़ी हाल के बड़े टूर्नामेंटों में टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं, उन्हें पहले प्राथमिकता मिलनी चाहिए.
आईपीएल में ठोके थे 700 से ज्यादा रन
हालांकि वैभव सूर्यवंशी का भविष्य बेहद उज्ज्वल माना जा रहा है. उन्होंने आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के लिए 776 रन बनाकर टूर्नामेंट में धमाल मचा दिया था और सबसे मूल्यवान खिलाड़ी (MVP) का अवॉर्ड भी अपने नाम किया. ऐसे में भले ही पहले टी20 में उन्हें मौका मिले या नहीं, लेकिन टीम इंडिया के लिए उनका डेब्यू अब ज्यादा दूर नहीं माना जा रहा.