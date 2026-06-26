वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा डेब्यू का मौका? आकाश चोपड़ा ने नहीं दी प्लेइंग XI में जगह, बोले- जिन्होंने अच्छा खेला…

प्रदर्शन के आधार पर किया फैसला

चोपड़ा का मानना है कि वह फिलहाल प्रदर्शन के आधार पर फैसला करेंगे. उन्होंने कहा कि उनकी टीम में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की जगह पक्की रहेगी. वहीं ईशान किशन को नंबर-3, नए कप्तान श्रेयस अय्यर को नंबर-4, तिलक वर्मा को नंबर-5 और शिवम दुबे को नंबर-6 पर मौका मिलेगा. उन्होंने कहा कि जो खिलाड़ी हाल के बड़े टूर्नामेंटों में टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं, उन्हें पहले प्राथमिकता मिलनी चाहिए.

आईपीएल में ठोके थे 700 से ज्यादा रन

हालांकि वैभव सूर्यवंशी का भविष्य बेहद उज्ज्वल माना जा रहा है. उन्होंने आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के लिए 776 रन बनाकर टूर्नामेंट में धमाल मचा दिया था और सबसे मूल्यवान खिलाड़ी (MVP) का अवॉर्ड भी अपने नाम किया. ऐसे में भले ही पहले टी20 में उन्हें मौका मिले या नहीं, लेकिन टीम इंडिया के लिए उनका डेब्यू अब ज्यादा दूर नहीं माना जा रहा.