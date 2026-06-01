IPL 2026 Final: ‘अब मैं दूध नहीं पी रहा…’ रवि शास्त्री ने ऐसा क्या पूछा लिया, वैभव सूर्यवंशी को देना पड़ा ये जवाब,

Vaibhav Sooryavanshi: राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर (एमवीपी) ऑफ द सीजन का खिताब अपने नाम किया. भले ही राजस्थान रॉयल्स फाइनल तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन वैभव ने पूरे टूर्नामेंट में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा. आईपीएल 2026 के फाइनल मुकाबले के बाद पुरस्कार समारोह में पूर्व भारतीय क्रिकेटर रवि शास्त्री ने वैभव से पूछा कि एक ही सीजन में इतने सारे अवॉर्ड जीतकर कैसा महसूस हो रहा है.

इस पर युवा बल्लेबाज ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें इंटरव्यू देने का थोड़ा दबाव महसूस हो रहा है, लेकिन यह उनके लिए गर्व का पल है. वैभव ने कहा, “मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. यह मेरे लिए गर्व का क्षण है और मैं अगले सीजन में इससे भी बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करूंगा.” वैभव सूर्यवंशी से उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और दबाव को संभालने के बारे में भी सवाल किया गया. उन्होंने कहा कि वह हमेशा अपने खेल पर भरोसा रखते हैं और परिस्थिति के अनुसार फैसले लेते हैं.

कितना दूध पीते हो?

इसके बाद रवि शास्त्री ने उनसे पूछा की. कितना दूध पी रहे हो. इसपर उन्होंने मजाकिया अंदाज में दूध पीने वाले सवाल का जवाब देते हुए कहा, “सर, अभी तो मैं दूध नहीं पी रहा हूं.” इसके बाद उन्होंने बताया कि अगर पहली गेंद उनके पसंदीदा क्षेत्र में होती है तो वह बिना झिझक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं.

फिटनेस पर रहेगा खास फोकस

युवा बल्लेबाज ने बताया कि आईपीएल 2026 ने उन्हें दबाव वाली परिस्थितियों में खेलना और मैच की स्थिति के अनुसार अपनी रणनीति बदलना सिखाया है. उन्होंने कहा कि हर मैच एक जैसा नहीं होता और टीम की जरूरत के हिसाब से खेलना जरूरी है. वैभव ने आगे कहा कि लंबा क्रिकेट करियर बनाने के लिए उन्हें अपनी फिटनेस पर अधिक ध्यान देना होगा. उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के वरिष्ठ खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ का भी धन्यवाद किया, जिन्होंने पूरे सीजन उनका लगातार समर्थन किया. शानदार प्रदर्शन के बाद अब वैभव भारतीय क्रिकेट के सबसे उज्ज्वल युवा सितारों में गिने जा रहे हैं.