Home > क्रिकेट > वैभव सूर्यवंशी फोटो खिंचवाना चाहते थे, रियान पराग ने ऐसा क्या कर दिया? 14 साल के खिलाड़ी का बन गया मुंह

वैभव सूर्यवंशी फोटो खिंचवाना चाहते थे, रियान पराग ने ऐसा क्या कर दिया? 14 साल के खिलाड़ी का बन गया मुंह

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए राजस्थान रॉयल्स की उम्मीदें बढ़ा दी हैं. रियान पराग के साथ उनका मजेदार पल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इस दौरान उनके कप्तान रियान पराग भी उनके साथ थे.

By: Satyam Sengar | Published: May 26, 2026 1:34:26 PM IST

रियान पराग ने ऐसा क्या कर दिया?
रियान पराग ने ऐसा क्या कर दिया?


नई दिल्ली. वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. अब तो उनकी टीम राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में भी पहुंच चुकी है. इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले से पहले राजस्थान रॉयल्स की टीम मुंबई से मुल्लांपुर पहुंची. टीम के साथ युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी मौजूद थे, जिन पर सभी की नजरें टिकी हुई थीं. एयरपोर्ट पर फोटोग्राफर्स लगातार उनकी तस्वीरें लेने की कोशिश कर रहे थे. इसी दौरान कप्तान रियान पराग का एक मजेदार जवाब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया.

जब एक फोटोग्राफर ने रियान पराग से कहा कि वे वैभव सूर्यवंशी के साथ फोटो खिंचवा लें, तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, “हम कोई फिल्म स्टार नहीं हैं.” यह सुनकर वैभव सूर्यवंशी कुछ पल के लिए चौंक गए और उन्होंने थोड़ा मुंह बनाया. यह हल्का-फुल्का पल फैंस को काफी पसंद आया.

वैभव सूर्यवंशी का शानदार प्रदर्शन

हालांकि इस घटना का दोनों खिलाड़ियों के रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ा. रियान पराग लगातार वैभव का समर्थन करते नजर आए हैं. वैभव ने इस सीजन में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 14 मैचों में 583 रन बनाए. वह आईपीएल इतिहास में एक सीजन में 500 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं. इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने भी उनकी तारीफ करते हुए कहा कि वैभव में दर्शकों को आकर्षित करने की खास क्षमता है. उन्होंने इस सीजन में कई बड़े गेंदबाजों के खिलाफ बेखौफ बल्लेबाजी की है.

रिकॉर्ड तोड़ने के करीब युवा बल्लेबाज

वैभव सूर्यवंशी अब क्रिस गेल के एक बड़े रिकॉर्ड के करीब पहुंच चुके हैं. उन्हें आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड बराबर करने के लिए सिर्फ छह छक्कों की जरूरत है. वहीं, रिकॉर्ड तोड़ने के लिए उन्हें सात छक्के लगाने होंगे. उन्होंने जसप्रीत बुमराह, जोश हेजलवुड, कगिसो रबाडा और मिशेल स्टार्क जैसे तेज गेंदबाजों के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया है. अब राजस्थान रॉयल्स को उम्मीद है कि यह युवा खिलाड़ी टीम को फाइनल तक पहुंचाकर 2008 के बाद दूसरा आईपीएल खिताब दिला सकता है.

Tags: Vaibhav Sooryavanshi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मी में ‘भट्टी’ बन जाते हैं भारत के ये टॉप...

May 25, 2026

ये आदतें अनजाने में बढ़ा सकती हैं body heat

May 25, 2026

सिर्फ बाल नहीं, त्वचा और सेहत के लिए भी वरदान...

May 25, 2026

किमी काटकर की इन फिल्मों ने उन्हें बनाया स्टार

May 25, 2026

पत्नी सोफी संग झरने में नहाते दिखे शिखर धवन

May 25, 2026

खराब होने से बचाएं हरा धनिया! जानिए 5 बेस्ट स्टोरिंग...

May 25, 2026
वैभव सूर्यवंशी फोटो खिंचवाना चाहते थे, रियान पराग ने ऐसा क्या कर दिया? 14 साल के खिलाड़ी का बन गया मुंह

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

वैभव सूर्यवंशी फोटो खिंचवाना चाहते थे, रियान पराग ने ऐसा क्या कर दिया? 14 साल के खिलाड़ी का बन गया मुंह
वैभव सूर्यवंशी फोटो खिंचवाना चाहते थे, रियान पराग ने ऐसा क्या कर दिया? 14 साल के खिलाड़ी का बन गया मुंह
वैभव सूर्यवंशी फोटो खिंचवाना चाहते थे, रियान पराग ने ऐसा क्या कर दिया? 14 साल के खिलाड़ी का बन गया मुंह
वैभव सूर्यवंशी फोटो खिंचवाना चाहते थे, रियान पराग ने ऐसा क्या कर दिया? 14 साल के खिलाड़ी का बन गया मुंह