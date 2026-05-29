वैभव सूर्यवंशी को ब्लैंक चेक का ऑफर, मुंह मांगी रकम देने को तैयार कंपनियां, 12 करोड़ रुपए…

क्रिकेट को हमेशा ऐसा खेल माना जाता है, जहां नाम और लोकप्रियता के साथ पैसा भी आता है. बिहार के 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी इस समय इसी वजह से चर्चा में हैं. आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन के बाद उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है. उन्होंने इस सीजन में 240 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 680 रन बनाए हैं और वे टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उनकी लोकप्रियता अब इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बड़ी कंपनियां उन्हें ब्लैंक चेक भी ऑफर कर रही है.

कम उम्र में दुनिया के बड़े गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक बल्लेबाजी करने वाले वैभव ने क्रिकेट फैंस और विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. अब उनकी यही लोकप्रियता उन्हें बड़े ब्रांड्स का पसंदीदा खिलाड़ी भी बना रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वैभव सूर्यवंशी इस समय अपने बैट स्पॉन्सर से हर साल करीब 50 लाख रुपये कमा रहे हैं. हालांकि उनके मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट में यह शर्त भी है कि अगर उन्हें बेहतर ऑफर मिलता है तो वे यह डील छोड़ सकते हैं.

बड़ी कंपनियों की नजर वैभव पर

रिपोर्ट्स के अनुसार, वैभव सूर्यवंशी का मौजूदा स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है और कई बड़ी कंपनियां उन्हें अपने साथ जोड़ना चाहती हैं. इनमें देश की कुछ बड़ी टायर कंपनियां भी शामिल हैं. खबरों में दावा किया गया है कि वैभव को बैट स्पॉन्सरशिप के लिए सालाना 12 करोड़ रुपये तक का ऑफर मिला है. यहां तक कि एक कंपनी ने उन्हें खाली चेक देने तक की पेशकश की है ताकि वे उनके ब्रांड का प्रचार करें. हालांकि, यह रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है.