वैभव सूर्यवंशी को ब्लैंक चेक का ऑफर, मुंह मांगी रकम देने को तैयार कंपनियां, 12 करोड़ रुपए…

कम उम्र में दुनिया के बड़े गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक बल्लेबाजी करने वाले वैभव ने क्रिकेट फैंस और विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. अब उनकी यही लोकप्रियता उन्हें बड़े ब्रांड्स का पसंदीदा खिलाड़ी भी बना रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वैभव सूर्यवंशी इस समय अपने बैट स्पॉन्सर से हर साल करीब 50 लाख रुपये कमा रहे हैं. हालांकि उनके मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट में यह शर्त भी है कि अगर उन्हें बेहतर ऑफर मिलता है तो वे यह डील छोड़ सकते हैं.
बड़ी कंपनियों की नजर वैभव पर
रिपोर्ट्स के अनुसार, वैभव सूर्यवंशी का मौजूदा स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है और कई बड़ी कंपनियां उन्हें अपने साथ जोड़ना चाहती हैं. इनमें देश की कुछ बड़ी टायर कंपनियां भी शामिल हैं. खबरों में दावा किया गया है कि वैभव को बैट स्पॉन्सरशिप के लिए सालाना 12 करोड़ रुपये तक का ऑफर मिला है. यहां तक कि एक कंपनी ने उन्हें खाली चेक देने तक की पेशकश की है ताकि वे उनके ब्रांड का प्रचार करें. हालांकि, यह रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है.
रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से कहा गया कि अगर सिर्फ एक फॉर्मेट खेलने वाले ऋषभ पंत सालाना 8 करोड़ रुपये तक की डील हासिल कर सकते हैं, तो वैभव सूर्यवंशी की मौजूदा फॉर्म और लोकप्रियता को देखते हुए उनकी ब्रांड वैल्यू और भी ज्यादा होना स्वाभाविक है. हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह रकम थोड़ी बढ़ा-चढ़ाकर बताई जा रही है, लेकिन इतना तय है कि भारतीय क्रिकेट में वैभव सूर्यवंशी अब एक बड़े ब्रांड के रूप में उभर रहे हैं.