रोहित शर्मा और विराट कोहली होंगे वर्ल्ड कप टीम से बाहर? वैभव सूर्यवंशी लेंगे जगह, पूर्व क्रिकेटर का दावा

भारतीय क्रिकेट में इन दिनों वैभव सूर्यवंशी का नाम खूब चर्चा में है. कम उम्र में जिस तरह उन्होंने अपने खेल से सबको प्रभावित किया है, उससे उन्हें भारतीय क्रिकेट का भविष्य माना जा रहा है. लेकिन इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर ग्रेम स्वान का कहना है कि वैभव के आने से टीम के सीनियर खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली पर भी दबाव बढ़ गया है. रोहित शर्मा 39 साल के हैं, जबकि विराट कोहली 37 साल के हो चुके हैं. दोनों अभी भी भारतीय वनडे टीम के अहम खिलाड़ी हैं, लेकिन अब युवा खिलाड़ियों की मजबूत दावेदारी भी सामने आ रही है.

ऐसे में हर मैच में रोहित और विराट के प्रदर्शन पर लोगों की नजर रहती है. क्रिकेट फैंस और विशेषज्ञ यह देखने लगे हैं कि आने वाले समय में इन दिग्गजों की जगह कौन ले सकता है. ग्रेम स्वान ने कहा कि जब कोई खिलाड़ी अपने करियर के आखिरी दौर में पहुंचता है तो लोग उसके उत्तराधिकारी की तलाश शुरू कर देते हैं. उन्होंने कहा कि चाहे रोहित और विराट कितना भी अच्छा खेलें, चर्चा हमेशा इस बात की होती है कि अगला रोहित शर्मा या अगला विराट कोहली कौन होगा. स्वान के मुताबिक, वैभव सूर्यवंशी ने इस बहस को और तेज कर दिया है.

रोहित शर्मा के लिए अहम रहने वाले हैं अगले मैच

स्वान का मानना है कि अफगानिस्तान और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले अगले वनडे मुकाबले रोहित शर्मा के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे. उन्होंने कहा कि रोहित अभी भी शानदार फॉर्म में दिख रहे हैं. अगर वह खुद को साबित करने के इरादे से मैदान में उतरते हैं, तो किसी भी गेंदबाज के लिए उन्हें रोकना आसान नहीं होगा.

वैभव सूर्यवंशी ने सबको किया प्रभावित

वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 टीम में भी जगह मिली है. स्वान ने उनकी जमकर तारीफ करते हुए कहा कि इस युवा बल्लेबाज की सबसे बड़ी ताकत उसका बेखौफ अंदाज है. आईपीएल में कई गेंदबाजों ने उनकी कमजोरी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वैभव हर मैच के साथ और बेहतर होते गए. स्वान ने कहा कि वैभव में विश्व स्तरीय खिलाड़ी बनने की पूरी क्षमता है और मजाक में यह भी कहा कि वह खुश हैं कि अब उन्हें उसके खिलाफ गेंदबाजी नहीं करनी पड़ती.