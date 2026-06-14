रोहित शर्मा और विराट कोहली होंगे वर्ल्ड कप टीम से बाहर? वैभव सूर्यवंशी लेंगे जगह, पूर्व क्रिकेटर का दावा

ऐसे में हर मैच में रोहित और विराट के प्रदर्शन पर लोगों की नजर रहती है. क्रिकेट फैंस और विशेषज्ञ यह देखने लगे हैं कि आने वाले समय में इन दिग्गजों की जगह कौन ले सकता है. ग्रेम स्वान ने कहा कि जब कोई खिलाड़ी अपने करियर के आखिरी दौर में पहुंचता है तो लोग उसके उत्तराधिकारी की तलाश शुरू कर देते हैं. उन्होंने कहा कि चाहे रोहित और विराट कितना भी अच्छा खेलें, चर्चा हमेशा इस बात की होती है कि अगला रोहित शर्मा या अगला विराट कोहली कौन होगा. स्वान के मुताबिक, वैभव सूर्यवंशी ने इस बहस को और तेज कर दिया है.
रोहित शर्मा के लिए अहम रहने वाले हैं अगले मैच
स्वान का मानना है कि अफगानिस्तान और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले अगले वनडे मुकाबले रोहित शर्मा के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे. उन्होंने कहा कि रोहित अभी भी शानदार फॉर्म में दिख रहे हैं. अगर वह खुद को साबित करने के इरादे से मैदान में उतरते हैं, तो किसी भी गेंदबाज के लिए उन्हें रोकना आसान नहीं होगा.