Home > क्रिकेट > रोहित शर्मा और विराट कोहली होंगे वर्ल्ड कप टीम से बाहर? वैभव सूर्यवंशी लेंगे जगह, पूर्व क्रिकेटर का दावा

रोहित शर्मा और विराट कोहली होंगे वर्ल्ड कप टीम से बाहर? वैभव सूर्यवंशी लेंगे जगह, पूर्व क्रिकेटर का दावा

वैभव सूर्यवंशी के शानदार प्रदर्शन ने भारतीय क्रिकेट में नई बहस छेड़ दी है. ग्रेम स्वान का मानना है कि युवा बल्लेबाज के उभरने से रोहित शर्मा और विराट कोहली पर दबाव बढ़ा है. जानिए पूर्व इंग्लैंड स्पिनर ने दोनों दिग्गजों और वैभव सूर्यवंशी को लेकर क्या कहा.

By: Satyam Sengar | Published: June 14, 2026 6:04:08 PM IST

वैभव सूर्यवंशी बना रहे रोहित विराट पर दबाव?
वैभव सूर्यवंशी बना रहे रोहित विराट पर दबाव?


भारतीय क्रिकेट में इन दिनों वैभव सूर्यवंशी का नाम खूब चर्चा में है. कम उम्र में जिस तरह उन्होंने अपने खेल से सबको प्रभावित किया है, उससे उन्हें भारतीय क्रिकेट का भविष्य माना जा रहा है. लेकिन इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर ग्रेम स्वान का कहना है कि वैभव के आने से टीम के सीनियर खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली पर भी दबाव बढ़ गया है. रोहित शर्मा 39 साल के हैं, जबकि विराट कोहली 37 साल के हो चुके हैं. दोनों अभी भी भारतीय वनडे टीम के अहम खिलाड़ी हैं, लेकिन अब युवा खिलाड़ियों की मजबूत दावेदारी भी सामने आ रही है.

ऐसे में हर मैच में रोहित और विराट के प्रदर्शन पर लोगों की नजर रहती है. क्रिकेट फैंस और विशेषज्ञ यह देखने लगे हैं कि आने वाले समय में इन दिग्गजों की जगह कौन ले सकता है. ग्रेम स्वान ने कहा कि जब कोई खिलाड़ी अपने करियर के आखिरी दौर में पहुंचता है तो लोग उसके उत्तराधिकारी की तलाश शुरू कर देते हैं. उन्होंने कहा कि चाहे रोहित और विराट कितना भी अच्छा खेलें, चर्चा हमेशा इस बात की होती है कि अगला रोहित शर्मा या अगला विराट कोहली कौन होगा. स्वान के मुताबिक, वैभव सूर्यवंशी ने इस बहस को और तेज कर दिया है.

रोहित शर्मा के लिए अहम रहने वाले हैं अगले मैच

स्वान का मानना है कि अफगानिस्तान और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले अगले वनडे मुकाबले रोहित शर्मा के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे. उन्होंने कहा कि रोहित अभी भी शानदार फॉर्म में दिख रहे हैं. अगर वह खुद को साबित करने के इरादे से मैदान में उतरते हैं, तो किसी भी गेंदबाज के लिए उन्हें रोकना आसान नहीं होगा.

You Might Be Interested In

वैभव सूर्यवंशी ने सबको किया प्रभावित

वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 टीम में भी जगह मिली है. स्वान ने उनकी जमकर तारीफ करते हुए कहा कि इस युवा बल्लेबाज की सबसे बड़ी ताकत उसका बेखौफ अंदाज है. आईपीएल में कई गेंदबाजों ने उनकी कमजोरी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वैभव हर मैच के साथ और बेहतर होते गए. स्वान ने कहा कि वैभव में विश्व स्तरीय खिलाड़ी बनने की पूरी क्षमता है और मजाक में यह भी कहा कि वह खुश हैं कि अब उन्हें उसके खिलाफ गेंदबाजी नहीं करनी पड़ती.

Tags: Vaibhav Sooryavanshi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

फटे और काले होंठों से हैं परेशान? अपनाएं ये 5...

June 14, 2026

कौन हैं चेतना पांडे?

June 14, 2026

कम कीमत में बड़ा फायदा! सिर्फ 189 रुपये में Jio...

June 14, 2026

कनिका मान के गोवा वेकेशन की तस्वीरें

June 14, 2026

शरवरी वाघ की अपकमिंग फिल्म

June 14, 2026

वनडे में किसने जड़ा सबसे तेज शतक? टॉप-5 नहीं कोई...

June 14, 2026
रोहित शर्मा और विराट कोहली होंगे वर्ल्ड कप टीम से बाहर? वैभव सूर्यवंशी लेंगे जगह, पूर्व क्रिकेटर का दावा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

रोहित शर्मा और विराट कोहली होंगे वर्ल्ड कप टीम से बाहर? वैभव सूर्यवंशी लेंगे जगह, पूर्व क्रिकेटर का दावा
रोहित शर्मा और विराट कोहली होंगे वर्ल्ड कप टीम से बाहर? वैभव सूर्यवंशी लेंगे जगह, पूर्व क्रिकेटर का दावा
रोहित शर्मा और विराट कोहली होंगे वर्ल्ड कप टीम से बाहर? वैभव सूर्यवंशी लेंगे जगह, पूर्व क्रिकेटर का दावा
रोहित शर्मा और विराट कोहली होंगे वर्ल्ड कप टीम से बाहर? वैभव सूर्यवंशी लेंगे जगह, पूर्व क्रिकेटर का दावा