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वैभव सूर्यवंशी टेंशन में, सुपरस्टार बनते ही परिवार की मुश्किलें बढ़ी, गुलाबी घर का क्या है खेल?

आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन के बाद वैभव सूर्यवंशी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है. बिहार के समस्तीपुर स्थित उनके घर पर फैंस की भीड़ उमड़ रही है, जिससे परिवार की निजता और सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है.

By: Satyam Sengar | Published: June 3, 2026 10:57:38 AM IST

वैभव सूर्यवंशी का घर देखने के लिए दूर दूर से आ रहे लोग.
वैभव सूर्यवंशी का घर देखने के लिए दूर दूर से आ रहे लोग.


आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन करने के बाद वैभव सूर्यवंशी अब देशभर में मशहूर हो चुके हैं. बिहार के समस्तीपुर में स्थित उनका गुलाबी रंग का घर इन दिनों लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. हालात ऐसे हैं कि हर दिन बड़ी संख्या में लोग उनके घर पहुंच रहे हैं. कोई उनके घर को देखने आता है तो कोई उनके परिवार से मिलने की कोशिश करता है. वैभव के गांव में पहले कभी इतनी भीड़ नहीं दिखती थी, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है. 
आसपास के गांवों और दूसरे शहरों से भी लोग यहां पहुंच रहे हैं. कई लोग सिर्फ इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि जिस घर से एक युवा क्रिकेट स्टार निकला, उसे अपनी आंखों से देखा जाए. वैभव की बढ़ती लोकप्रियता से उनका परिवार खुश जरूर है, लेकिन लगातार जुट रही भीड़ ने उनकी परेशानी भी बढ़ा दी है. घर के बाहर अक्सर लोगों का जमावड़ा लगा रहता है. कई लोग फोटो और वीडियो बनाने के लिए पहुंचते हैं, जबकि कुछ लोग घंटों तक वहीं रुक जाते हैं.

घर वालों का जीना मुश्किल हुआ

ऐसे में परिवार के लिए पहले जैसी सामान्य जिंदगी जीना मुश्किल हो गया है. घर के सदस्यों को अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं वैभव भी लंबे आईपीएल सीजन के बाद घर लौटे हैं और परिवार चाहता है कि उन्हें कुछ समय आराम करने का मौका मिले. सिर्फ 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने वह पहचान हासिल कर ली है, जिसके लिए कई खिलाड़ी सालों मेहनत करते हैं. आईपीएल 2026 में उनकी बल्लेबाजी ने उन्हें घर-घर में मशहूर कर दिया.

लोग उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे

यही वजह है कि अब लोग उनसे जुड़ी हर चीज के बारे में जानना चाहते हैं. हालांकि, फैंस का प्यार किसी भी खिलाड़ी के लिए खास होता है, लेकिन यह भी जरूरी है कि उसकी निजी जिंदगी का सम्मान किया जाए. आखिर मैदान के बाहर वैभव भी एक सामान्य किशोर हैं, जिन्हें अपने परिवार के साथ सुकून के कुछ पल बिताने की जरूरत होती है.

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Tags: Vaibhav Sooryavanshi
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