ऐसी किस्मत तो सबकी हो! वैभव सूर्यवंशी पर BCCI मेहरबान, कहा- हम दखलअंदाजी नहीं करेंगे…

भारत ए के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और श्रीलंका के खिलाड़ी विशेन हलम्बागे के बीच ट्राई-नेशन सीरीज में हुए विवाद ने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है. मैच के दौरान दोनों खिलाड़ियों के बीच बहस हुई और मामला इतना बढ़ गया कि वैभव ने गुस्से में हलम्बागे को धक्का दे दिया. इसके बाद सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आईं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुकाबले के दौरान हलम्बागे लगातार वैभव को आईपीएल 2026 में उनके शानदार प्रदर्शन को लेकर छेड़ रहे थे.

लगातार स्लेजिंग के बाद वैभव अपना आपा खो बैठे और दोनों खिलाड़ियों के बीच मैदान पर टकराव की स्थिति बन गई. हालांकि, भारत ए टीम यह मुकाबला सुपर ओवर में हार गई. इस घटना के बाद कई लोगों ने दावा किया कि BCCI वैभव के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है. लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया ने इन अटकलों पर विराम लगा दिया. उन्होंने कहा कि BCCI मैच रेफरी के काम में दखल नहीं दे सकता और मैदान पर हुई घटनाओं पर फैसला लेने का अधिकार मैच अधिकारियों के पास होता है.

सैकिया ने क्या कहा?

सैकिया ने कहा कि क्रिकेट में हर घटना के लिए एक तय प्रक्रिया होती है. अगर मैदान पर कोई गलती होती है तो अंपायर और मैच रेफरी ही उस पर निर्णय लेते हैं. BCCI इस मामले में सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकता. दरअसल, यह घटना मैच के सुपर ओवर के दौरान हुई. भारत ए को जीत के लिए तीन गेंदों में 14 रन की जरूरत थी और वैभव सूर्यवंशी स्ट्राइक पर थे. लेकिन वह टीम को जीत नहीं दिला पाए. उन्होंने दो रन, एक चौका और फिर एक डॉट गेंद खेली. इसके बाद श्रीलंकाई खिलाड़ियों के जश्न और बातचीत के कारण माहौल तनावपूर्ण हो गया.

BCCI ने वैभव के खिलाफ नहीं उठाया कोई कदम

शुरुआत में वैभव और सूर्यांश शेडगे ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन बाद में शेडगे श्रीलंकाई खिलाड़ियों से बात करने पहुंचे. वैभव भी उनके साथ गए और इसी दौरान हलम्बागे के साथ विवाद बढ़ गया. यह सीरीज ICC के नियमों के अंतर्गत नहीं आती, इसलिए मामले की जिम्मेदारी श्रीलंका क्रिकेट के पास है. अभी तक BCCI ने वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया है. युवा बल्लेबाज अब बुधवार को अफगानिस्तान ए के खिलाफ होने वाले मुकाबले में खेलने के लिए तैयार हैं.