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IPL 2026 में वैभव सूर्यवंशी का ‘द एंड’, अब टीम इंडिया को जिताने की तैयारी, कब-कहां खेलेंगे अगला मैच? कैसे देखें Live

Vaibhav Sooryavanshi Next Match: वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन के बाद अब भारत ए टीम के लिए श्रीलंका में होने वाली त्रिकोणीय सीरीज में खेलेंगे. इस सीरीज में श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए भी शामिल हैं.

By: Satyam Sengar | Published: May 30, 2026 2:58:03 PM IST

वैभव सूर्यवंशी अगला मैच कब खेलेंगे?
वैभव सूर्यवंशी अगला मैच कब खेलेंगे?


Vaibhav Sooryavanshi Next Match: वैभव सूर्यवंशी इन दिनों काफी चर्चा में हैं. वजह… आईपीएल 2026 में उन्होंने अपनी बल्लेबाज़ी से सबको चौंका दिया था. राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए उन्होंने तेज़ और आक्रामक अंदाज़ में रन बनाए. उनकी टीम फाइनल तक तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन वैभव ने करोड़ों लोगों के दिल जीत लिए. हालांकि, कई फैंस के मन में यह सवाल है कि वैभव अब अपना अगला मैच कब खेलेंगे? तो आइए जानते हैं.
वैभव को हाल में भारत ए में चुना गया है. यह टीम अब श्रीलंका में होने वाली एक बड़ी सीरीज खेलने जा रही है. इस सीरीज में और भी टीमें होंगी जैसे श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए. यह सीरीज श्रीलंका में डंबुला के रंगिरी डंबुला स्टेडियम में खेली जाएगी. सभी मैच वहीं होंगे. भारत ए का पहला मैच 9 जून को श्रीलंका ए के साथ होगा. इसके बाद 11 जून को अफगानिस्तान ए के साथ मैच होगा. फिर 15 जून को फिर से श्रीलंका ए के खिलाफ मुकाबला होगा.

वैभव के खेलने की पूरी संभावना

17 जून को अफगानिस्तान ए के साथ एक और मैच खेला जाएगा. इसके बाद 21 जून को फाइनल मैच होगा, जिसमें टॉप दो टीमें आमने-सामने होंगी. श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए भी एक-दूसरे के खिलाफ 13 जून और 19 जून को खेलेंगी. इस तरह हर टीम को एक-दूसरे के खिलाफ दो-दो बार खेलने का मौका मिलेगा. वैभव सूर्यवंशी के इस सीरीज में खेलने की पूरी संभावना है. अगर वह अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो उन्हें आगे जाकर इंडिया की सीनियर टीम में भी जगह मिल सकती है.

कहां देख पाएंगे लाइव?

यह सीरीज टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर दिखाई जाएगी. साथ ही मोबाइल और इंटरनेट पर इसे सोनी लिव ऐप पर लाइव देखा जा सकता है. कुछ मैच श्रीलंका क्रिकेट के सोशल मीडिया पर भी दिखाए जा सकते हैं. यह पूरा टूर्नामेंट युवा खिलाड़ियों के लिए खुद को साबित करने का बड़ा मौका है. वैभव के लिए यह एक नई शुरुआत की तरह है, जहां उनका असली टेस्ट होगा कि वह बड़े लेवल पर कितना टिक पाते हैं.

Tags: Vaibhav Sooryavanshi
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