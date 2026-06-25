IND vs IRE: वैभव सूर्यवंशी नहीं खेलेंगे पहला मैच? श्रेयस अय्यर नहीं देंगे मौका, पुजारा ने बताया कारण

भारत के पूर्व टेस्ट बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा का मानना है कि युवा प्रतिभा वैभव सूर्यवंशी को इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में जगह मिलना आसान नहीं होगा. उनका कहना है कि भारतीय टीम मैनेजमेंट उस ओपनिंग क्रम में बदलाव नहीं करना चाहेगा जिसने हाल ही में टीम को टी20 विश्व कप 2026 का खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज 1 जुलाई से शुरू होगी.

इस सीरीज में 15 साल के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर सभी की नजरें रहेंगी. हालांकि पुजारा का मानना है कि टीम के पास पहले से ही मजबूत बल्लेबाजी क्रम मौजूद है, इसलिए शुरुआती मुकाबले में उन्हें इंतजार करना पड़ सकता है. पुजारा ने कहा कि अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और ईशान किशन की ओपनिंग क्रम की तिकड़ी शानदार फॉर्म में है. उनके अनुसार संजू सैमसन और ईशान किशन का पहले मैच की प्लेइंग इलेवन में शामिल होना लगभग तय है. यही वजह है कि युवा वैभव को तुरंत मौका मिलना मुश्किल दिखाई देता है.

आयरलैंड सीरीज में मिल सकता है डेब्यू

हालांकि, पुजारा ने यह भी माना कि वैभव सूर्यवंशी का इंटरनेशनल डेब्यू ज्यादा दूर नहीं है. भारत इंग्लैंड दौरे से पहले आयरलैंड के खिलाफ दो टी20 मैच खेलेगा और माना जा रहा है कि युवा बल्लेबाज को वहीं पहला मौका मिल सकता है. पुजारा के अनुसार जब टीम खिलाड़ी रोटेशन की रणनीति अपनाएगी, तब वैभव को इंग्लैंड सीरीज में भी खेलने का अवसर मिल सकता है.

तिलक वर्मा किस नंबर पर खेल सकते हैं

टी20 विश्व कप में भारत के ओपनिंग बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया था. संजू सैमसन ने 321 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता, जबकि ईशान किशन ने भी 317 रन बनाए. वहीं अभिषेक शर्मा ने फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ तेज अर्धशतक लगाकर टीम की जीत में योगदान दिया. पुजारा ने उपकप्तान तिलक वर्मा की बल्लेबाजी स्थिति पर भी अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि तिलक ऐसे बल्लेबाज हैं जो ओपनिंग क्रम में भी सफल हो सकते हैं और जरूरत पड़ने पर पांचवें या छठे नंबर पर भी प्रभावी बल्लेबाजी कर सकते हैं.