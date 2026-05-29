क्या वैभव सूर्यवंशी खा जाएंगे यशस्वी जायसवाल का करियर, 15 साल के बच्चे के सामने फीके पड़ रहे, पूर्व क्रिकेटर ने क्या राय दी?

आईपीएल 2026 में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के शानदार प्रदर्शन ने राजस्थान रॉयल्स की टीम की रणनीति समझ से बाहर हो गई है. एकतरफा जीत दिलाकर वैभव लगातार टीम के हीरो बने हुए हैं. इस युवा बल्लेबाज ने बेहद कम उम्र में जिस तरह लगातार धमाकेदार पारियां खेली हैं, उसने टीम के भीतर अन्य खिलाड़ियों की भूमिका पर भी चर्चा शुरू कर दी है. इसी बीच में पूर्व भारतीय क्रिकेटर अंबाती रायडू ने यशस्वी जायसवाल के भविष्य को लेकर बड़ा बयान दिया है.

रायडू का मानना है कि यशस्वी जायसवाल जैसे प्रतिभाशाली बल्लेबाज को वैभव सूर्यवंशी के साथ खेलते हुए अपनी पूरी क्षमता दिखाने में कठिनाई हो सकती है. उनका कहना है कि जायसवाल को कई बार ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, जहां वैभव के विस्फोटक प्रदर्शन के कारण वे पीछे छूटते हुए नजर आएं. रायडू ने यह भी सुझाव दिया कि यदि जायसवाल किसी अन्य फ्रेंचाइजी में जाएं, तो वह अधिक फ्रीडम के साथ मैच जिताऊ प्रदर्शन कर सकते हैं.

वैभव सूर्यवंशी का शानदार प्रदर्शन और आंकड़े

आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी ने अब तक 15 पारियों में 680 रन बनाए हैं, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 242.85 का रहा है. उनके नाम एक शतक और चार अर्धशतक दर्ज हैं. दो बार वह 90 के स्कोर पर आउट हुए, जिससे यह साफ होता है कि वह लगातार बड़े स्कोर के करीब पहुंच रहे हैं. उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता और आत्मविश्वास उनकी उम्र से कहीं अधिक परिपक्वता दिखाता है.

यशस्वी जायसवाल को रायडू की सलाह

यशस्वी जायसवाल भारतीय टीम के एक स्थापित बल्लेबाज हैं, जो सभी प्रारूपों में शतक लगा चुके हैं. आईपीएल में उन्होंने 2500 से अधिक रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 152.92 रहा है. वे लंबे समय से राजस्थान रॉयल्स के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. अंबाती रायडू ने सुझाव दिया कि जायसवाल को ऐसे माहौल की आवश्यकता है, जहां वे बिना दबाव के अपना खेल खेल सकें. उन्होंने यह भी कहा कि मुंबई इंडियंस जैसी टीम उनके लिए बेहतर विकल्प हो सकती है, जहां उन्हें अधिक जिम्मेदारी और स्वतंत्रता मिल सकती है.