वैभव सूर्यवंशी विराट, सचिन तेंदुलकर से भी बड़ा बनेगा! पूर्व क्रिकेटर की भविष्यवाणी, BCCI को चेताया

अहम संपत्ति साबित हो सकते हैं डेल स्टेन

स्टेन ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका में अंडर-15 और अंडर-19 स्तर पर काफी प्रतिभाशाली खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन वैभव सूर्यवंशी उनसे कहीं आगे नजर आते हैं. उनके अनुसार वैभव इस समय कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों से भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और भारतीय क्रिकेट के लिए एक अनमोल संपत्ति साबित हो सकते हैं.

वैभव को संभालकर आगे बढ़ाने की जरूरत

डेल स्टेन ने वैभव की तुलना भारतीय दिग्गजों सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली से करते हुए कहा कि अगर उनका सही तरीके से मार्गदर्शन किया जाए तो वह अपने करियर के अंत तक इन दोनों महान खिलाड़ियों से भी बड़ी पहचान बना सकते हैं. हालांकि उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को सलाह दी कि इतनी कम उम्र में मिली लोकप्रियता के बीच वैभव का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि उन पर फालतू के दबाव न बने.

गेंदबाजी में ऐसे परखेंगे वैभव की परीक्षा

पूर्व तेज गेंदबाज ने यह भी बताया कि अगर उन्हें वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ गेंदबाजी करनी होती तो वह दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा की तरह तेज रफ्तार और उछाल वाली गेंदों का इस्तेमाल करते. स्टेन का मानना है कि छोटी और उछालभरी गेंदें किसी भी युवा बल्लेबाज की असली परीक्षा ले सकती हैं. हालांकि आईपीएल में रबाडा के खिलाफ वैभव का रिकॉर्ड शानदार रहा है. उन्होंने 23 गेंदों में 43 रन बनाए और सिर्फ एक बार अपना विकेट गंवाया.