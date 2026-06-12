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वैभव सूर्यवंशी विराट, सचिन तेंदुलकर से भी बड़ा बनेगा! पूर्व क्रिकेटर की भविष्यवाणी, BCCI को चेताया

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने युवा भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ की है. स्टेन का मानना है कि वैभव भविष्य में सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली से भी बड़ा नाम बन सकते हैं. साथ ही उन्होंने बीसीसीआई को इस युवा खिलाड़ी को संभालकर आगे बढ़ाने की सलाह भी दी है.

By: Satyam Sengar | Published: June 12, 2026 2:06:07 PM IST

वैभव सूर्यवंशी को लेकर डेल स्टेन का बड़ा बयान.
वैभव सूर्यवंशी को लेकर डेल स्टेन का बड़ा बयान.


Dale Steyn on Vaibhav Sooryavanshi: दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ की है. स्टेन का मानना है कि मौजूदा समय में दक्षिण अफ्रीका में ऐसा कोई 14 या 15 साल का खिलाड़ी नहीं है, जो वैभव जैसी प्रतिभा और उपलब्धियां रखता हो. उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट को एक ऐसा हीरा मिला है, जो आने वाले वर्षों में दुनिया पर राज कर सकता है.

महज 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने कई ऐसे रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं, जिन्हें बड़े-बड़े खिलाड़ी भी अपने पूरे करियर में हासिल नहीं कर पाते. आईपीएल 2025 में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले बल्लेबाज बनने के बाद उन्होंने 2026 सीजन में 776 रन बनाकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 237.30 रहा, जो अपने आप में एक शानदार उपलब्धि है. यही नहीं, वह आईपीएल इतिहास में एमवीपी (मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर) पुरस्कार जीतने वाले पहले किशोर खिलाड़ी भी बने.

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अहम संपत्ति साबित हो सकते हैं डेल स्टेन

स्टेन ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका में अंडर-15 और अंडर-19 स्तर पर काफी प्रतिभाशाली खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन वैभव सूर्यवंशी उनसे कहीं आगे नजर आते हैं. उनके अनुसार वैभव इस समय कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों से भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और भारतीय क्रिकेट के लिए एक अनमोल संपत्ति साबित हो सकते हैं.

वैभव को संभालकर आगे बढ़ाने की जरूरत

डेल स्टेन ने वैभव की तुलना भारतीय दिग्गजों सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली से करते हुए कहा कि अगर उनका सही तरीके से मार्गदर्शन किया जाए तो वह अपने करियर के अंत तक इन दोनों महान खिलाड़ियों से भी बड़ी पहचान बना सकते हैं. हालांकि उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को सलाह दी कि इतनी कम उम्र में मिली लोकप्रियता के बीच वैभव का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि उन पर फालतू के दबाव न बने.

गेंदबाजी में ऐसे परखेंगे वैभव की परीक्षा

पूर्व तेज गेंदबाज ने यह भी बताया कि अगर उन्हें वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ गेंदबाजी करनी होती तो वह दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा की तरह तेज रफ्तार और उछाल वाली गेंदों का इस्तेमाल करते. स्टेन का मानना है कि छोटी और उछालभरी गेंदें किसी भी युवा बल्लेबाज की असली परीक्षा ले सकती हैं. हालांकि आईपीएल में रबाडा के खिलाफ वैभव का रिकॉर्ड शानदार रहा है. उन्होंने 23 गेंदों में 43 रन बनाए और सिर्फ एक बार अपना विकेट गंवाया.

Tags: Dale SteynVaibhav Sooryavanshi
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