वैभव सूर्यवंशी विराट, सचिन तेंदुलकर से भी बड़ा बनेगा! पूर्व क्रिकेटर की भविष्यवाणी, BCCI को चेताया

महज 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने कई ऐसे रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं, जिन्हें बड़े-बड़े खिलाड़ी भी अपने पूरे करियर में हासिल नहीं कर पाते. आईपीएल 2025 में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले बल्लेबाज बनने के बाद उन्होंने 2026 सीजन में 776 रन बनाकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 237.30 रहा, जो अपने आप में एक शानदार उपलब्धि है. यही नहीं, वह आईपीएल इतिहास में एमवीपी (मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर) पुरस्कार जीतने वाले पहले किशोर खिलाड़ी भी बने.
अहम संपत्ति साबित हो सकते हैं डेल स्टेन
स्टेन ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका में अंडर-15 और अंडर-19 स्तर पर काफी प्रतिभाशाली खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन वैभव सूर्यवंशी उनसे कहीं आगे नजर आते हैं. उनके अनुसार वैभव इस समय कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों से भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और भारतीय क्रिकेट के लिए एक अनमोल संपत्ति साबित हो सकते हैं.
वैभव को संभालकर आगे बढ़ाने की जरूरत
डेल स्टेन ने वैभव की तुलना भारतीय दिग्गजों सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली से करते हुए कहा कि अगर उनका सही तरीके से मार्गदर्शन किया जाए तो वह अपने करियर के अंत तक इन दोनों महान खिलाड़ियों से भी बड़ी पहचान बना सकते हैं. हालांकि उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को सलाह दी कि इतनी कम उम्र में मिली लोकप्रियता के बीच वैभव का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि उन पर फालतू के दबाव न बने.