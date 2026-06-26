IND vs IRE मैच को बॉयकॉट कर रहे फैंस, वैभव सूर्यवंशी के लिए उठी मांग, बोले- हम मैच नहीं देखेंगे…

Fans Angry Reaction Over Vaibhav Sooryavanshi Ignored: भारत और आयरलैंड के बीच खेल जा रहे पहले टी20 मुकाबले में युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली. क्रिकेट फैंस को उम्मीद थी कि घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने वाले इस युवा खिलाड़ी को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिलेगा. लेकिन टीम मैनेजमेंट ने पहले मुकाबले में उन्हें प्लेइंग XI से बाहर रखने का फैसला किया.

जैसे ही भारत की प्लेइंग इलेवन का ऐलान हुआ, सोशल मीडिया पर फैंस की नाराजगी साफ दिखाई देने लगी. कई लोगों ने टीम मैनेजमेंट के फैसले पर सवाल उठाए, जबकि कुछ फैंस ने लिखा, “अब मैच नहीं देखेंगे.” वहीं कई फैंस का मानना था कि वैभव सूर्यवंशी ने अपनी प्रतिभा से डेब्यू का अधिकार हासिल कर लिया था और उन्हें पहले ही मैच में मौका मिलना चाहिए था.

How many more performances does Vaibhav need to earn a place? This isn’t against Team India. It’s about backing deserving talent. When form is ignored, fans are bound to question the selection. No Vaibhav. No Watch.

Talent deserves opportunities.#indiavsIreland #sooryavanshi pic.twitter.com/R9NgzXs8y5 — Shishu Singh🇮🇳 (@shishuaman) June 26, 2026

अनुभवी खिलाड़ियों पर जताया भरोसा

भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और टीम मैनेजमेंट ने पहले टी20 मुकाबले में अनुभवी खिलाड़ियों पर भरोसा जताया. आयरलैंड की परिस्थितियों को देखते हुए टीम ने संतुलित और अनुभवी संयोजन के साथ मैदान पर उतरने का फैसला किया. हालांकि, इस निर्णय से कई फैंस निराश जरूर हुए, लेकिन 2 मैचों की टी20 सीरीज में अभी 1 मुकाबला और बाकी हैं, जिससे वैभव के डेब्यू की उम्मीद पूरी तरह खत्म नहीं हुई है. हो सकता है कि वैभव को अगले मैच में जरूर मौका मिले.

Vaibhav Sooryavanshi not playing today.

Not done. Why he couldn’t be the part of Playing eleven that even against Ireland. Audience is feeling betrayed, they bought tickets to watch him bat. Not fair #vaibhavsooryavanshi — Cosmic Dust (@cosmicdust2026) June 26, 2026





फैंस को अब भी डेब्यू का इंतजार

वैभव सूर्यवंशी को भारतीय क्रिकेट का भविष्य माना जाता है और उनके फैंस का विश्वास है कि उन्हें जल्द ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खेलने का मौका मिलेगा. पहले टी20 में मौका नहीं मिलने के बावजूद फैंस का उत्साह कम नहीं हुआ है. अब सभी की नजरें सीरीज के अगले मुकाबलों की प्लेइंग इलेवन पर रहेंगी, ताकि यह देखा जा सके कि आखिर कब यह युवा बल्लेबाज पहली बार टीम इंडिया की नीली जर्सी पहनकर मैदान पर उतरता है.