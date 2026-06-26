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IND vs IRE मैच को बॉयकॉट कर रहे फैंस, वैभव सूर्यवंशी के लिए उठी मांग, बोले- हम मैच नहीं देखेंगे…

India vs Ireland: भारत और आयरलैंड के बीच पहले टी20 मुकाबले में युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू का मौका नहीं मिला. टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन से बाहर रहने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने जमकर नाराजगी जताई.

By: Satyam Sengar | Published: June 26, 2026 7:10:27 PM IST

वैभव सूर्यवंशी के लिए फैंस को लग रहा बुरा.
वैभव सूर्यवंशी के लिए फैंस को लग रहा बुरा.


Fans Angry Reaction Over Vaibhav Sooryavanshi Ignored: भारत और आयरलैंड के बीच खेल जा रहे पहले टी20 मुकाबले में युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली. क्रिकेट फैंस को उम्मीद थी कि घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने वाले इस युवा खिलाड़ी को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिलेगा. लेकिन टीम मैनेजमेंट ने पहले मुकाबले में उन्हें प्लेइंग XI से बाहर रखने का फैसला किया.

जैसे ही भारत की प्लेइंग इलेवन का ऐलान हुआ, सोशल मीडिया पर फैंस की नाराजगी साफ दिखाई देने लगी. कई लोगों ने टीम मैनेजमेंट के फैसले पर सवाल उठाए, जबकि कुछ फैंस ने लिखा, “अब मैच नहीं देखेंगे.” वहीं कई फैंस का मानना था कि वैभव सूर्यवंशी ने अपनी प्रतिभा से डेब्यू का अधिकार हासिल कर लिया था और उन्हें पहले ही मैच में मौका मिलना चाहिए था.

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अनुभवी खिलाड़ियों पर जताया भरोसा

भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और टीम मैनेजमेंट ने पहले टी20 मुकाबले में अनुभवी खिलाड़ियों पर भरोसा जताया. आयरलैंड की परिस्थितियों को देखते हुए टीम ने संतुलित और अनुभवी संयोजन के साथ मैदान पर उतरने का फैसला किया. हालांकि, इस निर्णय से कई फैंस निराश जरूर हुए, लेकिन 2 मैचों की टी20 सीरीज में अभी 1 मुकाबला और बाकी हैं, जिससे वैभव के डेब्यू की उम्मीद पूरी तरह खत्म नहीं हुई है. हो सकता है कि वैभव को अगले मैच में जरूर मौका मिले.


फैंस को अब भी डेब्यू का इंतजार

वैभव सूर्यवंशी को भारतीय क्रिकेट का भविष्य माना जाता है और उनके फैंस का विश्वास है कि उन्हें जल्द ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खेलने का मौका मिलेगा. पहले टी20 में मौका नहीं मिलने के बावजूद फैंस का उत्साह कम नहीं हुआ है. अब सभी की नजरें सीरीज के अगले मुकाबलों की प्लेइंग इलेवन पर रहेंगी, ताकि यह देखा जा सके कि आखिर कब यह युवा बल्लेबाज पहली बार टीम इंडिया की नीली जर्सी पहनकर मैदान पर उतरता है.

Tags: India vs IrelandVaibhav Sooryavanshi
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