कार चलाने को बेताब हैं वैभव सूर्यवंशी, बोले- संभालकर रखूंगा, बस लाइसेंस आने दो…

महज 15 साल की उम्र में क्रिकेट जगत में अपनी अलग पहचान बना चुके युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन कर सभी को प्रभावित किया. उनकी बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए उन्हें एक प्रायोजित एसयूवी कार अवॉर्ड के रूप में मिली. हालांकि वैभव अभी कानूनी रूप से वाहन चलाने की उम्र में नहीं हैं, इसलिए वह फिलहाल इस कार को खुद नहीं चला सकते. राजस्थान रॉयल्स द्वारा जारी एक यूट्यूब वीडियो में वैभव ने कहा कि वह इस कार को अगले तीन सालों तक संभालकर रखेंगे.

जब उनका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा, तब वह इसे खुद चलाएंगे. तब तक उनके पिता इस कार को चलाएंगे और वह उनके साथ बैठकर सफर का आनंद लेंगे. आईपीएल 2026 में वैभव ने 237.30 के शानदार स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की. उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में सबसे अधिक 776 रन बनाए. इसी शानदार प्रदर्शन के कारण उन्हें ऑरेंज कैप, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर (एमवीपी) अवॉर्ड और कई अन्य सम्मान भी मिले.

मानसिक तैयारी को मानते हैं सफलता की कुंजी

इंटरव्यू के दौरान राजस्थान रॉयल्स के टीम मैनेजर और वैभव के मार्गदर्शक रोमी भिंडर ने उनसे उनके लक्ष्यों और सपनों के बारे में पूछा. रोमी ने बताया कि वैभव अपने लक्ष्य लिखते हैं और उन्हें हासिल करने के लिए लगातार मेहनत करते हैं. इस पर वैभव ने कहा कि वह मैच से पहले ही अपने दिमाग में अलग-अलग परिस्थितियों की कल्पना करते हैं. वह सोचते हैं कि किसी खास गेंदबाज के खिलाफ कैसे खेलेंगे और दबाव की स्थिति में क्या निर्णय लेंगे. उनके अनुसार इससे मानसिक मजबूती बढ़ती है और खिलाड़ी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के लिए पहले से तैयार हो जाता है.

दबाव में मजबूत दिमाग जरूरी

वैभव का मानना है कि केवल शरीर को फिट रखना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि मानसिक रूप से मजबूत होना भी उतना ही जरूरी है. उन्होंने कहा कि यदि किसी बड़े फाइनल मुकाबले में कम गेंदों में ज्यादा रन बनाने हों, तो उस समय मानसिक ताकत ही खिलाड़ी को सफलता दिलाती है.