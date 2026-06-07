कार चलाने को बेताब हैं वैभव सूर्यवंशी, बोले- संभालकर रखूंगा, बस लाइसेंस आने दो…

मानसिक तैयारी को मानते हैं सफलता की कुंजी
इंटरव्यू के दौरान राजस्थान रॉयल्स के टीम मैनेजर और वैभव के मार्गदर्शक रोमी भिंडर ने उनसे उनके लक्ष्यों और सपनों के बारे में पूछा. रोमी ने बताया कि वैभव अपने लक्ष्य लिखते हैं और उन्हें हासिल करने के लिए लगातार मेहनत करते हैं. इस पर वैभव ने कहा कि वह मैच से पहले ही अपने दिमाग में अलग-अलग परिस्थितियों की कल्पना करते हैं. वह सोचते हैं कि किसी खास गेंदबाज के खिलाफ कैसे खेलेंगे और दबाव की स्थिति में क्या निर्णय लेंगे. उनके अनुसार इससे मानसिक मजबूती बढ़ती है और खिलाड़ी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के लिए पहले से तैयार हो जाता है.
दबाव में मजबूत दिमाग जरूरी
वैभव का मानना है कि केवल शरीर को फिट रखना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि मानसिक रूप से मजबूत होना भी उतना ही जरूरी है. उन्होंने कहा कि यदि किसी बड़े फाइनल मुकाबले में कम गेंदों में ज्यादा रन बनाने हों, तो उस समय मानसिक ताकत ही खिलाड़ी को सफलता दिलाती है.