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‘वैभव सूर्यवंशी खाने पीने के शौकीन, खाना देखते ही भागते थे…’ बचपन का वीडियो तेजी से वायरल

आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन के बाद वैभव सूर्यवंशी का बचपन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में छोटी उम्र के वैभव खाने की ओर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं.

By: Satyam Sengar | Published: June 10, 2026 5:35:05 PM IST

वैभव सूर्यवंशी के बचपन का वीडियो वायरल.
वैभव सूर्यवंशी के बचपन का वीडियो वायरल.


Vaibhav Sooryavanshi Childhood video: आज वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट की दुनिया में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं. आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन के बाद हर कोई इस युवा बल्लेबाज की चर्चा कर रहा है. लेकिन इन दिनों वैभव का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग कह रहे हैं कि बड़े खिलाड़ी बनने के संकेत उनमें बचपन से ही दिखाई देने लगे थे.

वायरल वीडियो में वैभव काफी छोटे नजर आ रहे हैं. वीडियो में एक लड़का उनका वीडियो बना रहा है जिसमें वह कह रहा है कि वैभव खाने में भी आगे रहते हैं और छक्के चौके मारने में भी. इस वीडियो में भी वैभव खाने की ओर भागते हुए दिखाई दे रहे थे.  वीडियो देखने के बाद यह समझना मुश्किल नहीं है कि वैभव के लिए क्रिकेट सिर्फ एक शौक नहीं था. जिस उम्र में ज्यादातर बच्चे खिलौनों और खेल-कूद में व्यस्त रहते हैं, उस उम्र में वैभव के दिमाग में सिर्फ बल्लेबाजी घूमती थी.

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बचपन की वही जिद आज बन रही पहचान

शायद यही वजह है कि आज वह इतनी कम उम्र में देशभर के क्रिकेट फैंस के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं. कहते हैं कि किसी भी खिलाड़ी की सफलता के पीछे सालों की मेहनत और एक मजबूत सपना होता है. वैभव के इस वीडियो को देखकर भी कुछ ऐसा ही महसूस होता है. बचपन में बल्लेबाजी करने की जो जिद उनके अंदर थी, वही जिद आज उन्हें बड़े मंच तक लेकर आई है. आईपीएल में उन्होंने जिस आत्मविश्वास के साथ बड़े-बड़े गेंदबाजों का सामना किया, उसे देखकर कई दिग्गज भी प्रभावित हुए थे. अब वायरल हो रहा यह वीडियो लोगों को उनके संघर्ष और जुनून की शुरुआती कहानी दिखा रहा है.

फैंस बोले- तभी तो इतनी कम उम्र में बने स्टार

सोशल मीडिया पर वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है. कई लोग लिख रहे हैं कि वैभव की सफलता कोई संयोग नहीं है. कुछ फैंस ने मजाकिया अंदाज में कहा कि “बचपन से ही लड़के को खाने से ज्यादा बल्लेबाजी की भूख थी.” वीडियो भले ही कुछ सेकंड का हो, लेकिन यह दिखाने के लिए काफी है कि वैभव सूर्यवंशी का क्रिकेट से रिश्ता कितना पुराना और गहरा है. शायद यही जुनून उन्हें आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट का बड़ा सितारा बना सकता है.

Tags: Vaibhav Sooryavanshi
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