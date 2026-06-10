‘वैभव सूर्यवंशी खाने पीने के शौकीन, खाना देखते ही भागते थे…’ बचपन का वीडियो तेजी से वायरल

वायरल वीडियो में वैभव काफी छोटे नजर आ रहे हैं. वीडियो में एक लड़का उनका वीडियो बना रहा है जिसमें वह कह रहा है कि वैभव खाने में भी आगे रहते हैं और छक्के चौके मारने में भी. इस वीडियो में भी वैभव खाने की ओर भागते हुए दिखाई दे रहे थे. वीडियो देखने के बाद यह समझना मुश्किल नहीं है कि वैभव के लिए क्रिकेट सिर्फ एक शौक नहीं था. जिस उम्र में ज्यादातर बच्चे खिलौनों और खेल-कूद में व्यस्त रहते हैं, उस उम्र में वैभव के दिमाग में सिर्फ बल्लेबाजी घूमती थी.
Vaibhav Suryavanshi का पुराना वीडियो वायरल। pic.twitter.com/Amsq9udNxL
— BHIL MANOHAR (@ManoharNinama2) June 9, 2026