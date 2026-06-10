‘वैभव सूर्यवंशी खाने पीने के शौकीन, खाना देखते ही भागते थे…’ बचपन का वीडियो तेजी से वायरल

बचपन की वही जिद आज बन रही पहचान

शायद यही वजह है कि आज वह इतनी कम उम्र में देशभर के क्रिकेट फैंस के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं. कहते हैं कि किसी भी खिलाड़ी की सफलता के पीछे सालों की मेहनत और एक मजबूत सपना होता है. वैभव के इस वीडियो को देखकर भी कुछ ऐसा ही महसूस होता है. बचपन में बल्लेबाजी करने की जो जिद उनके अंदर थी, वही जिद आज उन्हें बड़े मंच तक लेकर आई है. आईपीएल में उन्होंने जिस आत्मविश्वास के साथ बड़े-बड़े गेंदबाजों का सामना किया, उसे देखकर कई दिग्गज भी प्रभावित हुए थे. अब वायरल हो रहा यह वीडियो लोगों को उनके संघर्ष और जुनून की शुरुआती कहानी दिखा रहा है.

फैंस बोले- तभी तो इतनी कम उम्र में बने स्टार

सोशल मीडिया पर वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है. कई लोग लिख रहे हैं कि वैभव की सफलता कोई संयोग नहीं है. कुछ फैंस ने मजाकिया अंदाज में कहा कि “बचपन से ही लड़के को खाने से ज्यादा बल्लेबाजी की भूख थी.” वीडियो भले ही कुछ सेकंड का हो, लेकिन यह दिखाने के लिए काफी है कि वैभव सूर्यवंशी का क्रिकेट से रिश्ता कितना पुराना और गहरा है. शायद यही जुनून उन्हें आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट का बड़ा सितारा बना सकता है.