Home > क्रिकेट > वैभव सूर्यवंशी से झगड़ने वाले खिलाड़ी की खैर नहीं! श्रीलंका बोर्ड गुस्से से लाल, करियर हो सकता है बर्बाद

वैभव सूर्यवंशी से झगड़ने वाले खिलाड़ी की खैर नहीं! श्रीलंका बोर्ड गुस्से से लाल, करियर हो सकता है बर्बाद

भारत ए और श्रीलंका ए मैच के दौरान वैभव सूर्यवंशी और विषेन हलांबगे के बीच हुए विवाद पर श्रीलंका क्रिकेट ने कार्रवाई की है. हलांबगे पर जुर्माना लगाया गया है, जबकि बीसीसीआई ने वैभव के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया.

By: Satyam Sengar | Published: June 16, 2026 8:07:59 PM IST

श्रीलंकाई खिलाड़ी पर श्रीलंका बोर्ड ने ठोका जुर्माना.
श्रीलंकाई खिलाड़ी पर श्रीलंका बोर्ड ने ठोका जुर्माना.


भारत ए और श्रीलंका ए के बीच डंबुला में खेले गए मुकाबले के दौरान हुए विवाद के बाद श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) ने श्रीलंकाई खिलाड़ी विषेन हलांबगे पर जुर्माना लगाया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मैच रेफरी प्रदीप जयप्रगाश ने मैदान पर मौजूद अंपायरों की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की. हालांकि, इस मामले में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की तरह कोई औपचारिक सुनवाई नहीं हुई. रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि श्रीलंका के अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज निरोशन डिकवेला को भी अलग मामले में दंडित किया गया है. हालांकि उनका मामला वैभव सूर्यवंशी और विषेन हलांबगे के विवाद से जुड़ा नहीं है.

भारतीय मीडिया की कई रिपोर्टों में दावा किया गया है कि 21 साल के ऑलराउंडर विषेन हलांबगे मैच के दौरान लगातार वैभव सूर्यवंशी को स्लेजिंग कर रहे थे. वैभव ने आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन किया था और टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे कम उम्र के एमवीपी बने थे. मुकाबला सुपर ओवर तक पहुंचा, जहां भारत ए को आखिरी तीन गेंदों पर 14 रन चाहिए थे. टीम ने वैभव सूर्यवंशी को बल्लेबाजी की जिम्मेदारी दी. उन्होंने 2 रन, एक चौका और फिर डॉट बॉल खेली, जिससे भारत ए लक्ष्य हासिल नहीं कर सका.

You Might Be Interested In

बीसीसीआई ने नहीं की कोई कार्रवाई

हार के बाद जब वैभव पवेलियन लौट रहे थे, तब श्रीलंकाई खिलाड़ियों के जश्न और टिप्पणियों से माहौल और गर्म हो गया. शुरुआत में वैभव और उनके साथी सूर्यांश शेडगे ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन बाद में शेडगे श्रीलंकाई खिलाड़ियों से भिड़ गए. इसी दौरान वैभव भी विवाद में शामिल हो गए और उन्होंने हलांबगे को हाथ से छूते हुए देखा गया. हलाबंगे पर जुर्माने के साथ उनके करियर पर भी दबाव आ सकता है. डिमेरिट पाइंट मिलने से प्लेयर्स का करियर खतरे में पड़ सकता है.

बुधवार को खेलेंगे सूर्यवंशी

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि एसएलसी ने हलांबगे पर किस नियम के तहत जुर्माना लगाया है. दूसरी ओर, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है. वह बुधवार को अफगानिस्तान ए के खिलाफ अगले मैच में खेलने के लिए उपलब्ध रहेंगे. भारत के स्पिन गेंदबाजी कोच सैराज बहुतुले ने कहा कि दोनों टीमों के खिलाड़ियों को मैदान पर व्यवहार और खेल भावना को लेकर बेहतर शिक्षा देने की जरूरत है.

Tags: home-hero-pos-1Vaibhav Sooryavanshi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

माथे पर क्यों लगाया जाता है तिलक?

June 16, 2026

सत्तू खाने से मिलते हैं कई बेहतरीन फायदे

June 16, 2026

स्किन को हेल्दी रखने के लिए कौन से फल खाएं?

June 16, 2026

क्या है अपूर्वा मुखर्जी की ‘दुबई शेख’ कॉन्ट्रोवर्सी?

June 16, 2026

चेहरे पर आ गई हैं झुर्रियां, आज से ही खाएं...

June 16, 2026

क्या है अपूर्वा मुखर्जी की ‘दुबई शेख’ कॉन्ट्रोवर्सी?

June 16, 2026
वैभव सूर्यवंशी से झगड़ने वाले खिलाड़ी की खैर नहीं! श्रीलंका बोर्ड गुस्से से लाल, करियर हो सकता है बर्बाद

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

वैभव सूर्यवंशी से झगड़ने वाले खिलाड़ी की खैर नहीं! श्रीलंका बोर्ड गुस्से से लाल, करियर हो सकता है बर्बाद
वैभव सूर्यवंशी से झगड़ने वाले खिलाड़ी की खैर नहीं! श्रीलंका बोर्ड गुस्से से लाल, करियर हो सकता है बर्बाद
वैभव सूर्यवंशी से झगड़ने वाले खिलाड़ी की खैर नहीं! श्रीलंका बोर्ड गुस्से से लाल, करियर हो सकता है बर्बाद
वैभव सूर्यवंशी से झगड़ने वाले खिलाड़ी की खैर नहीं! श्रीलंका बोर्ड गुस्से से लाल, करियर हो सकता है बर्बाद