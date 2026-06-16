वैभव सूर्यवंशी से झगड़ने वाले खिलाड़ी की खैर नहीं! श्रीलंका बोर्ड गुस्से से लाल, करियर हो सकता है बर्बाद

भारत ए और श्रीलंका ए के बीच डंबुला में खेले गए मुकाबले के दौरान हुए विवाद के बाद श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) ने श्रीलंकाई खिलाड़ी विषेन हलांबगे पर जुर्माना लगाया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मैच रेफरी प्रदीप जयप्रगाश ने मैदान पर मौजूद अंपायरों की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की. हालांकि, इस मामले में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की तरह कोई औपचारिक सुनवाई नहीं हुई. रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि श्रीलंका के अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज निरोशन डिकवेला को भी अलग मामले में दंडित किया गया है. हालांकि उनका मामला वैभव सूर्यवंशी और विषेन हलांबगे के विवाद से जुड़ा नहीं है.

भारतीय मीडिया की कई रिपोर्टों में दावा किया गया है कि 21 साल के ऑलराउंडर विषेन हलांबगे मैच के दौरान लगातार वैभव सूर्यवंशी को स्लेजिंग कर रहे थे. वैभव ने आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन किया था और टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे कम उम्र के एमवीपी बने थे. मुकाबला सुपर ओवर तक पहुंचा, जहां भारत ए को आखिरी तीन गेंदों पर 14 रन चाहिए थे. टीम ने वैभव सूर्यवंशी को बल्लेबाजी की जिम्मेदारी दी. उन्होंने 2 रन, एक चौका और फिर डॉट बॉल खेली, जिससे भारत ए लक्ष्य हासिल नहीं कर सका.

बीसीसीआई ने नहीं की कोई कार्रवाई

हार के बाद जब वैभव पवेलियन लौट रहे थे, तब श्रीलंकाई खिलाड़ियों के जश्न और टिप्पणियों से माहौल और गर्म हो गया. शुरुआत में वैभव और उनके साथी सूर्यांश शेडगे ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन बाद में शेडगे श्रीलंकाई खिलाड़ियों से भिड़ गए. इसी दौरान वैभव भी विवाद में शामिल हो गए और उन्होंने हलांबगे को हाथ से छूते हुए देखा गया. हलाबंगे पर जुर्माने के साथ उनके करियर पर भी दबाव आ सकता है. डिमेरिट पाइंट मिलने से प्लेयर्स का करियर खतरे में पड़ सकता है.

बुधवार को खेलेंगे सूर्यवंशी

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि एसएलसी ने हलांबगे पर किस नियम के तहत जुर्माना लगाया है. दूसरी ओर, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है. वह बुधवार को अफगानिस्तान ए के खिलाफ अगले मैच में खेलने के लिए उपलब्ध रहेंगे. भारत के स्पिन गेंदबाजी कोच सैराज बहुतुले ने कहा कि दोनों टीमों के खिलाड़ियों को मैदान पर व्यवहार और खेल भावना को लेकर बेहतर शिक्षा देने की जरूरत है.