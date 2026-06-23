वैभव सूर्यवंशी के पापा लंदन पहुंचे, 2.93 लाख करोड़ के मालिक से मिले, कंधे से कंधा मिलाकर खिंचवाई फोटो

हाल ही में वैभव के पिता संजीव सूर्यवंशी लंदन पहुंचे थे. वहां उन्होंने राजस्थान रॉयल्स से जुड़े कई प्रमुख लोगों से मुलाकात की. इस दौरान उनकी मुलाकात उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल, आदित्य मित्तल, राजस्थान रॉयल्स के सह-मालिक मनोज बडाले, टीम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आलोक चित्रे और वरिष्ठ अधिकारी रोमी भिंडर से हुई. इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी साझा की गईं. बता दें कि लक्ष्मी मित्तल की नेटवर्थ 2 लाख 93 हजार करोड़ की है.

सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड खतरे में

वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू को लेकर उत्साह की सबसे बड़ी वजह यह है कि वह भारतीय क्रिकेट के एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं. भारत के लिए सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का रिकॉर्ड फिलहाल सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज है. उन्होंने वर्ष 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ 16 वर्ष और 205 दिन की उम्र में डेब्यू किया था.

इतिहास रचने का सुनहरा मौका