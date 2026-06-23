वैभव सूर्यवंशी के पापा लंदन पहुंचे, 2.93 लाख करोड़ के मालिक से मिले, कंधे से कंधा मिलाकर खिंचवाई फोटो

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भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी लगातार अपनी प्रतिभा से सभी का ध्यान खींच रहे हैं. बिहार के समस्तीपुर से आने वाले इस युवा बल्लेबाज ने कम उम्र में ही अपनी शानदार बल्लेबाजी से बड़ी पहचान बना ली है. देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी उनके प्रदर्शन की चर्चा हो रही है. माना जा रहा है कि जल्द ही उन्हें भारतीय टीम के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका मिल सकता है. भारत की टीम आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की टी20 सीरीज खेलने वाली है. इसके बाद टीम इंग्लैंड दौरे पर जाएगी, जहां पांच टी20 मुकाबले खेले जाएंगे.
हाल ही में वैभव के पिता संजीव सूर्यवंशी लंदन पहुंचे थे. वहां उन्होंने राजस्थान रॉयल्स से जुड़े कई प्रमुख लोगों से मुलाकात की. इस दौरान उनकी मुलाकात उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल, आदित्य मित्तल, राजस्थान रॉयल्स के सह-मालिक मनोज बडाले, टीम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आलोक चित्रे और वरिष्ठ अधिकारी रोमी भिंडर से हुई. इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी साझा की गईं. बता दें कि लक्ष्मी मित्तल की नेटवर्थ 2 लाख 93 हजार करोड़ की है.
सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड खतरे में
वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू को लेकर उत्साह की सबसे बड़ी वजह यह है कि वह भारतीय क्रिकेट के एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं. भारत के लिए सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का रिकॉर्ड फिलहाल सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज है. उन्होंने वर्ष 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ 16 वर्ष और 205 दिन की उम्र में डेब्यू किया था.
इतिहास रचने का सुनहरा मौका
यदि वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड सीरीज में खेलने का अवसर मिलता है, तो उनके पास इस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ने का मौका होगा. इसके बाद इंग्लैंड दौरे पर भी उनसे काफी उम्मीदें रहेंगी. क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि वैभव में भविष्य का बड़ा खिलाड़ी बनने की क्षमता है और आने वाले समय में वह भारतीय क्रिकेट के नए सितारे के रूप में उभर सकते हैं.