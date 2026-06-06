वैभव सूर्यवंशी के मम्मी-पापा की लगी लॉटरी, बेटे के साथ जाएंगे इंग्लैंड-आयरलैंड, BCCI ने क्यों दी इजाजत?

भारतीय क्रिकेट में एक नया नाम तेजी से चर्चा में है. सिर्फ 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जो अब तक कोई नहीं कर पाया था. उन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में चुना गया है. इसी के साथ वह सीनियर टीम इंडिया में जगह बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं. वैभव की बल्लेबाजी ने चयनकर्ताओं को इतना प्रभावित किया कि उन्हें सिर्फ इन दोनों सीरीज के लिए ही नहीं, बल्कि इस साल होने वाले एशियाई खेलों की भारतीय टीम में भी जगह दे दी गई है.

इतनी छोटी उम्र में यह मौका मिलना दिखाता है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड और टीम मैनेजमेंट को उनकी प्रतिभा पर कितना भरोसा है. फिलहाल वैभव श्रीलंका में भारत ए टीम के साथ ट्राई सीरीज खेल रहे हैं. वहां उन्हें बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलने और अंतरराष्ट्रीय माहौल को समझने का मौका मिल रहा है. क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि अगर वह इसी तरह मेहनत करते रहे तो आने वाले समय में टीम इंडिया के बड़े स्टार बन सकते हैं.

बेटे के साथ विदेश जाएंगे माता-पिता

15 साल की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलना किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होता. यही वजह है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने एक खास फैसला लिया है. बोर्ड ने वैभव के माता-पिता को उनके पहले विदेशी दौरे पर साथ जाने की इजाजत दे दी है. अब उनके पिता संजीव सूर्यवंशी और मां आरती सूर्यवंशी आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर उनके साथ रहेंगे. बीसीसीआई का मानना है कि परिवार के साथ रहने से वैभव पर दबाव कम रहेगा और वह अपने खेल पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे.

एशियाई खेलों की टीम में भी मिली जगह

वैभव के लिए खुशखबरी यहीं खत्म नहीं होती. उन्हें एशियाई खेलों के लिए चुनी गई भारतीय टीम में भी शामिल किया गया है. इतनी कम उम्र में लगातार बड़े मौके मिलना इस बात का संकेत है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य इस युवा बल्लेबाज से काफी उम्मीदें लगाए बैठा है. अब सभी की नजरें इस बात पर होंगी कि वैभव अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने पहले मौके को किस तरह भुनाते हैं.