Home > क्रिकेट > वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू नहीं हुआ तो खुश हुए संजय मांजरेकर, बोले- अच्छा फैसला था, ओपनिंग जोड़ी…

वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू नहीं हुआ तो खुश हुए संजय मांजरेकर, बोले- अच्छा फैसला था, ओपनिंग जोड़ी…

आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू का मौका नहीं मिला. इसके बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई. पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने टीम इंडिया के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि अनुभवी खिलाड़ियों को बाहर करना सही नहीं होता.

By: Satyam Sengar | Published: June 27, 2026 2:18:54 PM IST

वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू नहीं तो खुश हुए संजय मांजरेकर.
वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू नहीं तो खुश हुए संजय मांजरेकर.


आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में जब टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया. 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू का मौका नहीं मिला. आईपीएल 2026 में धमाकेदार बल्लेबाजी करने वाले वैभव से फैंस को काफी उम्मीदें थीं. लोगों को लग रहा था कि आयरलैंड जैसी टीम के खिलाफ भारत इस युवा खिलाड़ी को जरूर आजमाएगा. लेकिन टीम मैनेजमेंट ने संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग जोड़ी पर ही भरोसा जताया. इसके बाद सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर खूब चर्चा होने लगी.

पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने हालांकि टीम इंडिया के फैसले का समर्थन किया. उन्होंने एक्स पर लिखा कि भारत ने अपनी टी20 विश्व कप जीतने वाली ओपनिंग जोड़ी से छेड़छाड़ नहीं करके सही फैसला लिया. उनका कहना था कि टीम का चयन सोशल मीडिया के शोर या लोगों की मांग देखकर नहीं होना चाहिए. जो खिलाड़ी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें ही पहले मौका मिलना चाहिए. उनके मुताबिक टीम के अंदर का फैसला सबसे अहम होता है, बाहर की बातें सिर्फ चर्चा तक ही सीमित रहनी चाहिए.

You Might Be Interested In

श्रेयस अय्यर ने भी बताई वजह

मैच से पहले टॉस के दौरान कप्तान श्रेयस अय्यर से जब वैभव सूर्यवंशी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि अभी उन्हें मौका नहीं मिला है. अय्यर ने वैभव की तारीफ करते हुए उन्हें शानदार खिलाड़ी बताया, लेकिन कहा कि टीम में पहले से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पिछले कुछ समय में लगातार अच्छा खेल दिखाया है. बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने भी कहा था कि सिर्फ किसी युवा खिलाड़ी को डेब्यू कराने के लिए किसी फॉर्म में चल रहे खिलाड़ी को बाहर करना ठीक नहीं होगा. वैभव को सही समय पर जरूर मौका मिलेगा.

फिर भी फैंस के मन में उठ रहे हैं सवाल

हालांकि, वैभव को मौका नहीं मिलने से फैंस पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं. उनका कहना है कि अगर चयन प्रदर्शन के आधार पर हो रहा है तो आईपीएल 2026 में 776 रन बनाने वाले वैभव सूर्यवंशी को भी मौका मिलना चाहिए था. दिलचस्प बात यह है कि श्रेयस अय्यर की टी20 टीम में वापसी भी आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के बाद हुई है. ऐसे में कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब दूसरे खिलाड़ियों को आईपीएल के प्रदर्शन का फायदा मिला, तो फिर वैभव को इंतजार क्यों करना पड़ रहा है. अब सबकी नजर दूसरे टी20 मैच पर होगी कि उन्हें मौका मिलता है या नहीं.

Tags: sanjay manjrekarVaibhav Sooryavanshi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

1 गिलास लौंग के पानी से मिलेंगे कमाल के फायदे!

June 26, 2026

अर्जून कपूर और मलाइका अरोड़ा की लव स्टोरी

June 26, 2026

क्या शहनाज गिल ने गुपचुप रचा ली शादी?

June 26, 2026

ज्यादा तेल-मसाले खाने से क्या होता है?

June 26, 2026

कौन से फल खाने से लीवर हेल्दी रहता है?

June 26, 2026

सोनाक्षी सिन्हा ने रोमांटिक अंदाज में मनाई एनिवर्सरी

June 25, 2026
वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू नहीं हुआ तो खुश हुए संजय मांजरेकर, बोले- अच्छा फैसला था, ओपनिंग जोड़ी…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू नहीं हुआ तो खुश हुए संजय मांजरेकर, बोले- अच्छा फैसला था, ओपनिंग जोड़ी…
वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू नहीं हुआ तो खुश हुए संजय मांजरेकर, बोले- अच्छा फैसला था, ओपनिंग जोड़ी…
वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू नहीं हुआ तो खुश हुए संजय मांजरेकर, बोले- अच्छा फैसला था, ओपनिंग जोड़ी…
वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू नहीं हुआ तो खुश हुए संजय मांजरेकर, बोले- अच्छा फैसला था, ओपनिंग जोड़ी…