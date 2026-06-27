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वैभव सूर्यवंशी ने कहा- 13 छक्के मारूंगा, ड्रेसिंग रूम में सब रह गए दंग, 10 छक्के ठोक लौटे पवेलियन

राजस्थान रॉयल्स के मुख्य कोच कुमार संगकारा ने 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के गजब आत्मविश्वास का एक दिलचस्प किस्सा साझा किया है. उन्होंने बताया कि लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच से पहले वैभव ने 13 छक्के लगाने की बात कही थी. हालांकि वह 10 छक्के ही लगा सके, लेकिन उनकी विस्फोटक पारी ने टीम को शानदार जीत दिलाई.

By: Satyam Sengar | Published: June 27, 2026 3:58:50 PM IST

जब वैभव सूर्यवंशी ने खुद को लेकर की भविष्यवाणी.
जब वैभव सूर्यवंशी ने खुद को लेकर की भविष्यवाणी.


सिर्फ 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने अपने खेल से पूरी क्रिकेट दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए उन्होंने 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम की. इतना ही नहीं, उन्होंने पूरे सीजन में 72 छक्के लगाकर क्रिस गेल का एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया. अब राजस्थान रॉयल्स के मुख्य कोच कुमार संगकारा ने वैभव के आत्मविश्वास से जुड़ा एक ऐसा किस्सा सुनाया है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया.

कुमार संगकारा ने स्काई स्पोर्ट्स से बातचीत में बताया कि लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ अहम मुकाबले से पहले वैभव सूर्यवंशी ने उनसे कहा था, “कोच, चिंता मत करिए, मैच हमारा है.” इसके बाद वह ड्रेसिंग रूम में पहुंचे और डोनोवन फरेरा और लुआन-ड्रे प्रिटोरियस से बोले, “मैं इस पारी में 13 छक्के मारूंगा, उसके बाद बाकी काम तुम दोनों कर लेना.” संगकारा ने बताया कि शुरुआत में सभी खिलाड़ियों को लगा कि वैभव मजाक कर रहे हैं, लेकिन जैसे-जैसे वह छक्के लगाने लगे, सब उनकी गिनती करने लगे.

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10 छक्कों से जीत की राह आसान कर दी

वैभव सूर्यवंशी अपनी भविष्यवाणी के मुताबिक 13 छक्के तो नहीं लगा सके, लेकिन उन्होंने 48 गेंदों में 93 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 10 शानदार छक्के शामिल थे. उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी ने राजस्थान रॉयल्स को 221 रन के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करने में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया. दूसरी ओर, ध्रुव जुरेल ने भी नाबाद 53 रन बनाकर टीम को सात विकेट से यादगार जीत दिलाई. इस पारी ने वैभव के आत्मविश्वास और बड़े मैच खेलने की क्षमता को साबित कर दिया.

शानदार सीजन के बाद बढ़ी उम्मीदें

लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 220 रन बनाए थे, लेकिन वैभव सूर्यवंशी की दमदार पारी के आगे यह स्कोर भी छोटा साबित हुआ. राजस्थान रॉयल्स ने यह मुकाबला पांच गेंद शेष रहते जीत लिया. टीम ने आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वालिफायर-2 तक का सफर तय किया, हालांकि वहां गुजरात टाइटंस से हार का सामना करना पड़ा. कुमार संगकारा का यह खुलासा बताता है कि वैभव सिर्फ प्रतिभाशाली ही नहीं, बल्कि बेहद निडर और आत्मविश्वास से भरे खिलाड़ी भी हैं.

Tags: Vaibhav Sooryavanshi
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