वैभव सूर्यवंशी का बढ़ता क्रेज, जिस टूर्नामेंट का प्रसारण नहीं होना था, अब फैंस देख सकेंगे LIVE, अंतिम समय में बदला फैसला

India A vs Srilanka A Live Telecast: 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में ऐसा धमाल मचाया कि अब उनकी वजह से भारत ए की ट्राई सीरीज का लाइव प्रसारण भी किया जाएगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पहले इस टूर्नामेंट को टीवी पर दिखाने की कोई खास योजना नहीं थी, लेकिन वैभव को लेकर फैंस के बीच बढ़ते उत्साह को देखते हुए सोनी स्पोर्ट्स ने इसे लाइव टेलीकास्ट करने का फैसला किया है. भारत ए, श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए के बीच यह सीरीज 9 जून से 21 जून तक श्रीलंका के डंबुला में खेली जाएगी.

वैभव सूर्यवंशी इस समय भारतीय क्रिकेट के सबसे चर्चित युवा खिलाड़ियों में शामिल हैं. आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए उन्होंने 776 रन बनाए थे. उनकी बल्लेबाजी इतनी शानदार रही कि उन्हें सीजन का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर (एमवीपी) चुना गया. वह आईपीएल इतिहास में यह उपलब्धि हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बने.

आईपीएल में मचाया था तहलका

वैभव ने पूरे टूर्नामेंट में बेखौफ बल्लेबाजी की. उन्होंने लीग स्टेज में एक शतक लगाया, जबकि प्लेऑफ में दो बार 90 से ज्यादा रन की पारियां खेलीं. उनका स्ट्राइक रेट 237.30 रहा, जो किसी भी बल्लेबाज के लिए बेहद शानदार माना जाता है. उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि न्यू चंडीगढ़ में मैचों के दौरान स्टेडियम के बाहर उनकी जर्सियां भी खूब बिक रही थीं. उनकी जर्सियां विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल जैसे बड़े सितारों की जर्सियों के साथ बिकती नजर आईं.

अब इंडिया ए टीम में दिखाएंगे दम

सोनी स्पोर्ट्स ने भी वैभव को लेकर खास प्रचार शुरू कर दिया है. चैनल ने टूर्नामेंट के प्रमोशन में “द सूर्यवंशी एक्सप्रेस” का इस्तेमाल किया है, जिससे साफ है कि इस सीरीज का सबसे बड़ा आकर्षण वही होंगे. भारत ए टीम की कमान तिलक वर्मा के हाथों में होगी, जबकि ऋतुराज गायकवाड़ उपकप्तान हैं. टीम में वैभव सूर्यवंशी के अलावा आयुष बडोनी, प्रियांश आर्य, निशांत सिंधु, प्रभसिमरन सिंह और कई अन्य युवा खिलाड़ी शामिल हैं.