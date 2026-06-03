वैभव सूर्यवंशी का बढ़ता क्रेज, जिस टूर्नामेंट का प्रसारण नहीं होना था, अब फैंस देख सकेंगे LIVE, अंतिम समय में बदला फैसला

वैभव सूर्यवंशी इस समय भारतीय क्रिकेट के सबसे चर्चित युवा खिलाड़ियों में शामिल हैं. आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए उन्होंने 776 रन बनाए थे. उनकी बल्लेबाजी इतनी शानदार रही कि उन्हें सीजन का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर (एमवीपी) चुना गया. वह आईपीएल इतिहास में यह उपलब्धि हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बने.
आईपीएल में मचाया था तहलका
वैभव ने पूरे टूर्नामेंट में बेखौफ बल्लेबाजी की. उन्होंने लीग स्टेज में एक शतक लगाया, जबकि प्लेऑफ में दो बार 90 से ज्यादा रन की पारियां खेलीं. उनका स्ट्राइक रेट 237.30 रहा, जो किसी भी बल्लेबाज के लिए बेहद शानदार माना जाता है. उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि न्यू चंडीगढ़ में मैचों के दौरान स्टेडियम के बाहर उनकी जर्सियां भी खूब बिक रही थीं. उनकी जर्सियां विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल जैसे बड़े सितारों की जर्सियों के साथ बिकती नजर आईं.