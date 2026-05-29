वैभव सूर्यवंशी राजस्थान को फाइनल में नहीं पहुंचा पाएंगे? 2 गेंदबाज कर देंगे काम तमाम, पहले भी भेज चुके पवेलियन

Gujarat Titans vs Rajasthan Royals, Qualifier 2: आईपीएल 2026 के क्वालीफायर 2 में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स की टीम आमने सामने होगी. जो भी टीम यहां जीतेगी वह सीधे फाइनल में पहुंच जाएगी. वैभव सूर्यवंशी पर सभी की नजरें हैं. आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज़ वैभव सूर्यवंशी ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ दो मुकाबले खेले हैं. हालांकि वह बड़ी पारी खेलने में सफल नहीं रहे, लेकिन दोनों मैचों में उन्होंने तेज शुरुआत देकर अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. आइए जानते हैं कि कौन कौन से बॉलर उन्हें परेशान कर सकते हैं.

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 4 अप्रैल को दोनों टीमों की पहली भिड़ंत हुई थी. इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 18 गेंदों में 31 रन बनाए. वह शानदार लय में दिखाई दे रहे थे, लेकिन गुजरात टाइटंस के स्टार स्पिनर राशिद खान ने उन्हें आउट कर दिया. राशिद की गेंद पिच पर हल्की रुक गई, जिस पर वैभव बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में ग्लेन फिलिप्स को कैच दे बैठे. इसके बावजूद राजस्थान रॉयल्स ने ध्रुव जुरेल की बेहतरीन बल्लेबाज़ी की बदौलत मैच छह रन से जीत लिया.

सिराज ने भेजा था पवेलियन

दूसरा मुकाबला 9 मई को जयपुर में खेला गया. यहां भी वैभव सूर्यवंशी ने तेज बल्लेबाज़ी करते हुए 16 गेंदों में 36 रन बनाए. लेकिन इस बार मोहम्मद सिराज ने उन्हें अपनी तेज शॉर्ट गेंद से परेशान किया. 146.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद पर वैभव पुल शॉट लगाने गए, लेकिन सही संपर्क नहीं बना सके और अर्शद खान को कैच दे बैठे.

क्या फिर सफल होगी गुजरात की योजना?

गुजरात टाइटंस को अब वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ दो सफल रणनीतियां मिल चुकी हैं. पहली, राशिद खान की बैक-ऑफ-लेंथ गेंदबाज़ी और दूसरी, मोहम्मद सिराज की तेज शॉर्ट गेंदें. हालांकि नॉकआउट जैसे बड़े मुकाबले में इन योजनाओं को दोबारा सफल बनाना आसान नहीं होगा, क्योंकि वैभव ने पूरे सीजन में अपनी बल्लेबाज़ी में लगातार सुधार दिखाया है.