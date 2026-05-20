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वैभव सूर्यवंशी किस Caste के हैं? उनकी जाति के पहले कौन-कौन से क्रिकेटर टीम इंडिया के लिए खेल चुके

Vaibhav Sooryavanshi Caste: वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं. कई फैंस के मन में यह सवाल भी उठता है कि वैभव सूर्यवंशी आखिरकार किस जाति के हैं.

By: Satyam Sengar | Last Updated: May 20, 2026 3:42:07 PM IST

वैभव सूर्यवंशी किस जाति के हैं?
वैभव सूर्यवंशी किस जाति के हैं?


Vaibhav Sooryavanshi Caste: वैभव सूर्यवंशी IPL में कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं. 19 मई की शाम लखनऊ सुपरजायंट्स के खिलाफ उन्होंने शानदार 93 रन की पारी खेली और फैंस का दिल जीता. सभी को ये तो पता ही है कि वैभव सूर्यवंशी बिहार के रहने वाले हैं. लेकिन कई फैंस के मन में यह सवाल भी उठता है कि वैभव सूर्यवंशी आखिरकार किस जाति के हैं और पहले ऐसे कौन कौन से प्लेयर्स रहे हैं जो वैभव सूर्यवंशी की जाति के हैं वो टीम इंडिया के लिए खेल चुके हैं. 
 
रिपोर्ट के अनुसार वैभव सूर्यवंशी ‘राजपूत’ जाति के हैं. आपको बता दें कि सूर्यवंशी का मतलब होता है ‘ भगवान राम के वंशज’.  हालांकि, खेल में किसी क्रिकेटर की पहचान उसके प्रदर्शन, तकनीक, फिटनेस और मानसिक मजबूती से होती है, न कि जाति से. वैभव सूर्यवंशी जैसे युवा क्रिकेटर की चर्चा भी उनके खेल कौशल और घरेलू क्रिकेट में प्रदर्शन के कारण होती है. वैभव सूर्यवंशी एक उभरते हुए भारतीय क्रिकेटर हैं, जिन्होंने अपनी बल्लेबाज़ी से कम उम्र में ही ध्यान आकर्षित किया है.
 

विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में बनाई पहचान

उनकी पहचान एक आईपीएल में विस्फोटक टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज़ के रूप में बन रही है, जो घरेलू और जूनियर स्तर पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. ऐसे खिलाड़ियों की तुलना अक्सर उनके स्ट्राइक रेट, औसत, शॉट सेलेक्शन और दबाव में खेलने की क्षमता के आधार पर की जाती है. भारतीय क्रिकेट में कई ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जो राजपूत कम्यूनिटी से आते हैं. आइए जानते हैं कौन कौन से खिलाड़ी हैं.
 

राजपूत जाति से आने वाले प्लेयर्स

सबसे पहला नाम आता है महेंद्र सिंह धोनी का. धोनी राजपूत जाति के हैं और वह भारत को 3 आईसीसी ट्रॉफी जिता चुके हैं.  इसके अलावा  गुजरात के जामनगर के रहने वाले एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं जो राजपूत जाति के हैं. अजय जडेजा (Ajay Jadeja), पूर्व भारतीय कप्तानलालचंद राजपूत (Lalchand Rajput) भी राजपूत जाति से आते हैं. इसके अलावा और भी खिलाड़ी राजपूत जाति के हो सकते हैं लेकिन अभी हमारे पास इतनी ही जानकारी है.

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