Home > क्रिकेट > वैभव सूर्यवंशी के छोटे भाई ने फिर बरपाया कहर, लोकल मैच में ठोक दी सेंचुरी, 19 चौके, 6 छक्के मारे…

वैभव सूर्यवंशी के छोटे भाई ने फिर बरपाया कहर, लोकल मैच में ठोक दी सेंचुरी, 19 चौके, 6 छक्के मारे…

Vaibhav Sooryavanshi Brother Ashirwad : वैभव सूर्यवंशी के भाई आशीर्वाद ने एक बार फिर शतकीय पारी खेली है. उनकी 168 रन की इस धमाकेदार बल्लेबाजी की मदद से ऋषभ-11 ने समस्तीपुर में खेले गए मुकाबले में वैशाली-11 को हराकर जीत हासिल की.

By: Satyam Sengar | Published: June 24, 2026 4:37:27 PM IST

वैभव सूर्यवंशी के भाई ने फिर ठोका शतक.
वैभव सूर्यवंशी के भाई ने फिर ठोका शतक.


क्रिकेट की दुनिया में कम उम्र में अपनी पहचान बना रहे वैभव सूर्यवंशी के छोटे भाई आशीर्वाद सूर्यवंशी ने भी शानदार बल्लेबाजी से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. सिर्फ 10 साल की उम्र में आशीर्वाद ने एक लोकल टूर्नामेंट में जबरदस्त पारी खेलते हुए 119 गेंदों पर 168 रन बना डाले. उनकी इस पारी में 19 चौके और 6 छक्के शामिल रहे. आशीर्वाद ने बुधवार को अपनी शानदार पारी की जानकारी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए दी. उनकी इस धमाकेदार बल्लेबाजी की मदद से ऋषभ-11 ने समस्तीपुर में खेले गए मुकाबले में वैशाली-11 को हराकर जीत हासिल की.

इससे पहले भी आशीर्वाद अपनी प्रतिभा दिखा चुके हैं. इसी महीने खेले गए एक स्थानीय प्रैक्टिस मैच में उन्होंने ताजपुर क्रिकेट अकादमी की तरफ से खेलते हुए सिर्फ 87 गेंदों में शतक पूरा किया था. इस मुकाबले में उन्होंने 103 रनों की शानदार पारी खेली थी. आशीर्वाद के पिता संजीव सूर्यवंशी का सपना है कि उनका छोटा बेटा भी वैभव की तरह क्रिकेट में बड़ा नाम बनाए.

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पिता चाहते हैं वैभव की तरह आशीर्वाद भी बने बड़ा क्रिकेटर

उन्होंने कहा है कि वह अगले कुछ सालों में आशीर्वाद को भी बेहतरीन क्रिकेटर बनाना चाहते हैं. आशीर्वाद फिलहाल बिहार में क्रिकेट की ट्रेनिंग ले रहे हैं. आशीर्वाद के पहले शतक के बाद पिता संजीव ने सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर की थी. उन्होंने लोगों से अपील की थी कि जैसे वैभव को प्यार मिला है, वैसे ही आशीर्वाद को भी अपना समर्थन और आशीर्वाद दें.

वैभव की तरह आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं आशीर्वाद

आशीर्वाद अपने परिवार में तीन भाइयों में सबसे छोटे हैं. उनके बड़े भाई का नाम उज्ज्वल सूर्यवंशी है. वैभव और आशीर्वाद दोनों के क्रिकेट करियर को आगे बढ़ाने में उनके माता-पिता संजीव सूर्यवंशी और आरती सूर्यवंशी की अहम भूमिका रही है. जहां वैभव बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं, वहीं आशीर्वाद दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं. इसके बावजूद दोनों का खेलने का अंदाज काफी मिलता-जुलता है. आशीर्वाद भी अपने बड़े भाई की तरह तेज और आक्रामक बल्लेबाजी पसंद करते हैं. उनकी शानदार टाइमिंग, बेहतरीन शॉट लगाने की क्षमता और बड़े शॉट खेलने का अंदाज उन्हें खास बनाता है.

Tags: Vaibhav Sooryavanshi
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