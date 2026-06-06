वैभव सूर्यवंशी ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा, 15 साल की उम्र में रचा इतिहास, मास्टर ब्लास्टर छूट गए पीछे

वैभव ने तोड़ा सचिन का रिकॉर्ड
वैभव की टीम इंडिया में एंट्री के साथ ही एक बड़ा रिकॉर्ड भी टूट गया है. वह भारत की राष्ट्रीय टीम में चुने जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं. इससे पहले यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था. यदि वैभव को इंग्लैंड या आयरलैंड दौरे पर खेलने का मौका मिलता है, तो वह भारतीय मेंस टीम के लिए अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन जाएंगे.
अंडर-19 क्रिकेट से टीम इंडिया तक का सफर
वैभव सूर्यवंशी ने अपनी पहचान सबसे पहले भारत की अंडर-19 टीम में बनाई. वहां लगातार अच्छे प्रदर्शन के बाद उन्हें आईपीएल में मौका मिला. आईपीएल में उन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी की, उसने उन्हें सीधे राष्ट्रीय टीम के दरवाजे तक पहुंचा दिया. मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने कहा कि वैभव ने अपने प्रदर्शन से खुद को चयन के लिए सबसे मजबूत दावेदार साबित किया है. उन्होंने बताया कि टी20 क्रिकेट में काफी प्रतिभाएं हैं, लेकिन वैभव का प्रदर्शन सबसे अलग रहा.