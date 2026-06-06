वैभव सूर्यवंशी ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा, 15 साल की उम्र में रचा इतिहास, मास्टर ब्लास्टर छूट गए पीछे

भारतीय क्रिकेट में एक और युवा सितारे का उदय हो चुका है. 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे के लिए भारतीय टी20 टीम में शामिल किया गया है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने यह फैसला इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में उनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए लिया है. वैभव सूर्यवंशी ने राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए पूरे सीजन में धमाकेदार बल्लेबाजी की. बाएं हाथ के इस युवा सलामी बल्लेबाज ने 16 पारियों में 776 रन बनाए.

उनका स्ट्राइक रेट 237.30 रहा, जो किसी भी बल्लेबाज के लिए बेहद शानदार माना जाता है. इसी प्रदर्शन के दम पर उन्होंने ऑरेंज कैप अपने नाम की. आईपीएल 2026 में वैभव ने कुल 72 छक्के लगाए, जो टूर्नामेंट के एक सीजन में किसी भी बल्लेबाज द्वारा लगाए गए सबसे ज्यादा छक्के हैं. उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने क्रिकेट विशेषज्ञों और प्रशंसकों को काफी प्रभावित किया.

वैभव ने तोड़ा सचिन का रिकॉर्ड

वैभव की टीम इंडिया में एंट्री के साथ ही एक बड़ा रिकॉर्ड भी टूट गया है. वह भारत की राष्ट्रीय टीम में चुने जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं. इससे पहले यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था. यदि वैभव को इंग्लैंड या आयरलैंड दौरे पर खेलने का मौका मिलता है, तो वह भारतीय मेंस टीम के लिए अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन जाएंगे.

अंडर-19 क्रिकेट से टीम इंडिया तक का सफर

वैभव सूर्यवंशी ने अपनी पहचान सबसे पहले भारत की अंडर-19 टीम में बनाई. वहां लगातार अच्छे प्रदर्शन के बाद उन्हें आईपीएल में मौका मिला. आईपीएल में उन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी की, उसने उन्हें सीधे राष्ट्रीय टीम के दरवाजे तक पहुंचा दिया. मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने कहा कि वैभव ने अपने प्रदर्शन से खुद को चयन के लिए सबसे मजबूत दावेदार साबित किया है. उन्होंने बताया कि टी20 क्रिकेट में काफी प्रतिभाएं हैं, लेकिन वैभव का प्रदर्शन सबसे अलग रहा.

बिहार के युवा खिलाड़ियों के लिए बने प्रेरणा

वैभव सूर्यवंशी का सफर बिहार के स्थानीय क्रिकेट मैदानों से शुरू होकर टीम इंडिया तक पहुंचा है. इतनी कम उम्र में यह उपलब्धि हासिल करना अपने आप में बड़ी बात है. उनके बचपन के कोच मनीष ओझा भी इस उपलब्धि से भावुक हो गए. आज वैभव सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि बिहार के हजारों युवा क्रिकेटरों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं. उनकी सफलता यह साबित करती है कि मेहनत और प्रतिभा के दम पर कोई भी खिलाड़ी बड़े सपनों को साकार कर सकता है.