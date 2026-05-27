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Vaibhav Sooryavanshi ने तोड़ डाले ये 5 रिकॉर्ड, क्रिस गेल को भी पछाड़ा, कई दिग्गज छूट गए पीछे

Vaibhav Sooryavanshi Broken Records: आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर में राजस्थान रॉयल्स के 15 वर्षीय बल्लेबाज़ वैभव सूर्यवंशी ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 29 गेंदों में 97 रन की तूफानी पारी खेली. इस दौरान इस 15 साल के खिलाड़ी ने कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ डाले.

By: Satyam Sengar | Published: May 27, 2026 9:32:59 PM IST

वैभव ने ने एक ही मैच में तोड़ डाले ये 5 रिकॉर्ड.
वैभव ने ने एक ही मैच में तोड़ डाले ये 5 रिकॉर्ड.


Vaibhav Sooryavanshi: आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज़ वैभव सूर्यवंशी ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ धमाकेदार प्रदर्शन किया. न्यू चंडीगढ़ में खेले गए इस मैच में 15 साल के सलामी बल्लेबाज़ ने केवल 29 गेंदों में 97 रन ठोक दिए. उनकी पारी में 5 चौके और 12 छक्के शामिल रहे, जिससे उन्होंने शुरुआत से ही मैच का रुख बदल दिया और टीम को तेज़ शुरुआत दिलाई. इस दौरान वैभव ने कई रिकॉर्ड तोड़े.

कप्तान रियान पराग की अगुवाई में वैभव ने निडर बल्लेबाज़ी की और पावरप्ले में ही विपक्षी गेंदबाज़ों पर भारी दबाव बना दिया. उनकी आक्रामक बल्लेबाज़ी के कारण राजस्थान रॉयल्स ने मैच में मजबूत पकड़ बना ली. हालांकि वह शतक से केवल 3 रन दूर रह गए, लेकिन उनकी पारी ने क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और कई बड़े रिकॉर्ड उनके नाम हो गए.

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वैभव सूर्यवंशी ने ये 5 रिकॉर्ड तोड़े:

1. वैभव सूर्यवंशी T20 टूर्नामेंट में 600 रन बनाने वाले दुनिया के पहले युवा बन गए हैं. एलिमिनेटर मुकाबले में उन्हें इस ऐतिहासिक उपलब्धि तक पहुंचने के लिए केवल 17 रनों की जरूरत थी, जिसे उन्होंने पारी के तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर ही हासिल कर लिया.

2. अब वैभव आईपीएल के एक सीज़न में सबसे अधिक रन बनाने वाले अनकैप्ड खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष पर पहुंच गए हैं. उन्होंने आईपीएल 2023 में राजस्थान रॉयल्स के लिए यशस्वी जायसवाल द्वारा बनाए गए 626 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. आईपीएल 2026 में 15 मैचों के बाद उनके नाम 680 रन दर्ज हो चुके हैं, जो एक बड़ी उपलब्धि है.

3. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ इस मुकाबले में वैभव ने अपनी तेज़तर्रार बल्लेबाज़ी जारी रखते हुए केवल 16 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया. इस 16 गेंदों की फिफ्टी के साथ उन्होंने आईपीएल प्लेऑफ और नॉकआउट मैचों में सबसे तेज़ अर्धशतक के रिकॉर्ड की बराबरी की, जो पहले सुरेश रैना के नाम दर्ज था.

4. इसके अलावा, वैभव अब आईपीएल के एक सीज़न में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज़ बन गए हैं. उन्हें क्रिस गेल के 2012 में बनाए गए 59 छक्कों के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए सात छक्कों की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने 12 छक्के जड़ दिए. इस तरह आईपीएल 2026 में उनके कुल 65 छक्के हो गए हैं, जो आईपीएल इतिहास में किसी भी खिलाड़ी द्वारा एक सीज़न में लगाए गए सबसे ज़्यादा छक्के हैं.

5. इन 65 छक्कों के साथ वैभव सूर्यवंशी एक टी20 टूर्नामेंट या सीरीज़ में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं. अब तक किसी भी बल्लेबाज़ ने किसी एक टी20 टूर्नामेंट में 60 छक्कों का आंकड़ा भी पार नहीं किया था, जिसे वैभव ने अपने शानदार प्रदर्शन से पीछे छोड़ दिया है.

Tags: home-hero-pos-1IPL 2026Vaibhav Sooryavanshi
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