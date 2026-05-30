वैभव सूर्यवंशी क्वालीफायर 2 खेलने वाले युवा बल्लेबाज बने, पहले कौन कर चुका ऐसा? हैरान करने वाला नाम

Rajasthan Royals: राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. वैभव आईपीएल के इतिहास में क्वालिफायर-2 मैच खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने यह उपलब्धि सिर्फ 15 साल की उम्र में हासिल की. यह रिकॉर्ड उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेले गए क्वालिफायर-2 मुकाबले में बनाया. हालांकि, इस मैच में राजस्थान रॉयल्स को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वैभव ने खास उपलब्धि हासिल कर ली है.

इससे पहले सरफराज खान को आईपीएल के सबसे युवा प्लेऑफ खिलाड़ियों में गिना जाता था. सरफराज ने साल 2015 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हुए 17 साल की उम्र में प्लेऑफ मैच खेले थे. उस समय उनकी उपलब्धि को काफी खास माना गया था. लेकिन अब वैभव सूर्यवंशी ने उनसे भी कम उम्र में क्वालिफायर-2 जैसा बड़ा मैच खेलकर नया इतिहास रच दिया है. यही वजह है कि क्रिकेट फैंस और विशेषज्ञ उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं.

कम उम्र में बड़ी पहचान

वैभव सूर्यवंशी ने बहुत कम समय में अपनी अलग पहचान बना ली है. आईपीएल में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने के बाद उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया. मैदान पर उनका आत्मविश्वास और बड़े-बड़े गेंदबाजों के खिलाफ निडर होकर खेलने का अंदाज लोगों को पसंद आ रहा है. राजस्थान रॉयल्स की टीम ने भी उन पर भरोसा दिखाया और उन्हें अहम मुकाबलों में खेलने का मौका दिया.

भारतीय क्रिकेट का उभरता सितारा

क्वालिफायर-2 जैसे बड़े मैच में 15 साल के खिलाड़ी का खेलना अपने आप में बड़ी बात है. इससे पता चलता है कि वैभव में कितना टैलेंट है और टीम को उन पर कितना भरोसा है. भले ही राजस्थान रॉयल्स फाइनल में नहीं पहुंच सकी, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने अपनी उपलब्धि से सभी का ध्यान खींच लिया. आने वाले समय में वह भारतीय क्रिकेट के बड़े सितारों में शामिल हो सकते हैं. उनकी यह सफलता कई युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का काम करेगी.