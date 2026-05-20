वैभव सूर्यवंशी का रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बने, ईशान, तिलक, संजू सैमसन सब छूटे पीछे

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में अपनी शानदार बल्लेबाजी से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. 19 मई को राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपरजायंट्स के बीच जयपुर में खेले गए मुकाबले में वैभव ने केवल 38 गेंदों में 93 रन बनाए. उनकी इस विस्फोटक पारी में 7 चौके और 10 लंबे छक्के शामिल थे. 221 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने 19.1 ओवर में 5 विकेट से शानदार जीत दर्ज की. वैभव की तेज़ बल्लेबाज़ी ने टीम को मुश्किल स्थिति से बाहर निकाला.

उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ का अवॉर्ड भी दिया गया. इस सीज़न में वह लगातार शानदार फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं और ऑरेंज कैप की दौड़ में भी सबसे आगे हैं. वैभव सूर्यवंशी ने इस पारी के दौरान भारतीय टी20 क्रिकेट में एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया. वह अब टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय युवा खिलाड़ी बन गए हैं. उनके नाम अब 31 टी20 मैचों में 1280 रन दर्ज हो चुके हैं.

ईशान किशन ने बनाए थे 1194 रन

इससे पहले यह रिकॉर्ड ईशान किशन के नाम था, जिन्होंने 20 साल की उम्र से पहले 1194 रन बनाए थे. इस लिस्ट में तिलक वर्मा, रियान पराग और संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं. वैभव की इस उपलब्धि ने उन्हें भारतीय क्रिकेट का उभरता हुआ स्टार बना दिया है. वैभव अब एक और बड़े विश्व रिकॉर्ड के बेहद करीब पहुंच चुके हैं.

तोड़ देंगे यशस्वी जायसवाल का रिकॉर्ड?

आईपीएल 2026 में उनके नाम 579 रन हो चुके हैं. अगर वो आगामी मैचों में 50 रन और रन बना लेते हैं, तो वह यशस्वी जायसवाल के अनकैप्ड प्लेयर के रूप में आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाडी बन जाएंगे. जायसवाल के नाम 14 मैचों में 625 रन बनाने का रिकॉर्ड है. अब देखना होगा कि आगामी मैचों में वह कैसा परफॉर्म कर सकते हैं. राजस्थान रॉयल्स की टीम फिलहाल टॉप 4 में जगह बनाने के करीब आ चुकी है. वह अगला मैच जीतकर प्लेऑफ में पहुंच सकते हैं.