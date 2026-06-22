वैभव सूर्यवंशी ज्यादा दिन क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे? पूर्व क्रिकेटर ने जताई चिंता, बोले- सचिन तेंदुलकर भी…

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भारतीय क्रिकेट के युवा सितारे वैभव सूर्यवंशी लगातार अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित कर रहे हैं. कम उम्र में ही उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से साबित कर दिया है कि उनमें एक बड़े खिलाड़ी बनने की क्षमता मौजूद है. आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के बाद जब उन्होंने श्रीलंका में खेली गई इंडिया-ए ट्राई सीरीज की शुरुआत में संघर्ष किया, तो कुछ लोगों ने उनके बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने की क्षमता पर सवाल उठाए. लेकिन इस बीच एक पूर्व क्रिकेटर ने उनके भविष्य पर सवाल उठाए हैं.
वैभव की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत उनकी तेज हैंड स्पीड, मजबूत कलाई और गेंद पर बेहतरीन नियंत्रण है. क्रिकेट एक्सपर्ट और बायोमैकेनिक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस तरह से वह गेंद को हिट करते हैं, वह उनकी अलग पहचान बनाता है. हालांकि, उनकी इसी आक्रामक बल्लेबाजी शैली को लेकर दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर डेरिल कलिनन ने चिंता जताई है.
वैभव की फिटनेस को लेकर उठे सवाल
डेरिल कलिनन ने कहा कि वह वैभव की प्रतिभा से काफी प्रभावित हैं, लेकिन इतनी कम उम्र में ज्यादा क्रिकेट खेलने और भारी बल्ले का इस्तेमाल करने से उनके शरीर पर दबाव पड़ सकता है. उन्होंने सचिन तेंदुलकर का उदाहरण देते हुए बताया कि साल 2004 में टेनिस एल्बो की समस्या के कारण सचिन का करियर मुश्किल दौर में पहुंच गया था. यह चोट लगातार बल्लेबाजी के दबाव के कारण होती है.
लंबे करियर के लिए सही मैनेजमेंट जरूरी
टेनिस एल्बो में कोहनी के आसपास के टेंडन पर असर पड़ता है, जिससे खिलाड़ी को काफी दर्द का सामना करना पड़ सकता है. सचिन तेंदुलकर को इस समस्या से उबरने के लिए 2005 में लंदन में सर्जरी करवानी पड़ी थी और लंबे रिहैब के बाद उन्होंने वापसी की थी. डेरिल कलिनन का मानना है कि आज खिलाड़ियों के पास बेहतर ट्रेनिंग और रिकवरी सुविधाएं हैं, लेकिन वैभव की फिटनेस का सही ध्यान रखना जरूरी होगा. वैभव ने आईपीएल के सभी 14 मैच खेले, इसके बाद श्रीलंका दौरे पर गए और अब आयरलैंड में भारतीय टी20 टीम के साथ जुड़ने की तैयारी कर रहे हैं. वह 16 साल की उम्र से पहले ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखने के करीब हैं.