Home > क्रिकेट > ‘बच्चा है अभी, सीख रहा है…’ वैभव सूर्यवंशी पर बोले अश्विन, कहा- इतना दबाव ठीक नहीं…

‘बच्चा है अभी, सीख रहा है…’ वैभव सूर्यवंशी पर बोले अश्विन, कहा- इतना दबाव ठीक नहीं…

भारतीय क्रिकेट के युवा वैभव सूर्यवंशी को लेकर हुए विवाद पर रविचंद्रन अश्विन ने उनका समर्थन किया है. अश्विन ने कहा कि कम उम्र के खिलाड़ी से गलतियां हो सकती हैं और उन्हें तुरंत जज नहीं करना चाहिए.

By: Satyam Sengar | Published: June 23, 2026 7:54:13 PM IST

वैभव सूर्यवंशी को लेकर क्या बोले रविचंद्रन अश्विन.
वैभव सूर्यवंशी को लेकर क्या बोले रविचंद्रन अश्विन.


भारतीय क्रिकेट के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी हाल ही में खत्म हुई त्रिकोणीय ए सीरीज में अपने प्रदर्शन और एक विवाद के कारण सुर्खियों में रहे. वैभव ने इस टूर्नामेंट में भारत ए टीम का प्रतिनिधित्व किया था. फाइनल मुकाबले में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 29 गेंदों में 94 रन की तूफानी पारी खेली, लेकिन इससे पहले श्रीलंका ए के खिलाफ लीग मैच में हुए एक विवाद ने भी काफी चर्चा बटोरी. मैच के दौरान वैभव सूर्यवंशी और श्रीलंका ए के एक खिलाड़ी के बीच मैदान पर बहस हो गई थी.
 
इस दौरान वैभव को विपक्षी खिलाड़ी को धक्का देते हुए देखा गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उनके व्यवहार की आलोचना की. हालांकि, भारतीय टीम के दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने युवा खिलाड़ी का समर्थन किया और लोगों से उन्हें समझने की अपील की. रविचंद्रन अश्विन ने अपने हिंदी यूट्यूब चैनल ‘एश की बात’ पर कहा, “वैभव सूर्यवंशी से नफरत कैसे कर सकते हैं?” उन्होंने बताया कि लोग भूल जाते हैं कि हर खिलाड़ी कभी न कभी बच्चा था और सीखने के दौर से गुजरता है.
 

अश्विन बोले- फैसला अंपायर और मैच रेफरी का काम है

 
अश्विन ने कहा कि वैभव अभी सिर्फ 15 साल के हैं और इतने कम उम्र में उन पर काफी ज्यादा दबाव है. उन्होंने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का उदाहरण देते हुए कहा कि आज के युवा खिलाड़ियों पर पहले के मुकाबले ज्यादा कैमरे और सोशल मीडिया की नजर रहती है. अश्विन ने यह भी कहा कि मैदान पर हुई किसी घटना का फैसला अंपायर और मैच रेफरी करते हैं. बाहर बैठे लोगों को पूरी स्थिति की जानकारी नहीं होती कि उस समय क्या बातचीत हुई थी.
 

क्रिकेट जुनून का खेल

उन्होंने कहा कि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें खिलाड़ी अपना पूरा जुनून और भावनाएं लगाते हैं. इसलिए किसी एक घटना के आधार पर किसी युवा खिलाड़ी को गलत ठहराना सही नहीं है. विवाद के बावजूद वैभव सूर्यवंशी ने टूर्नामेंट का अंत शानदार अंदाज में किया. फाइनल में उनकी 29 गेंदों पर 94 रन की पारी में लिस्ट ए क्रिकेट का रिकॉर्ड 11 गेंदों में अर्धशतक भी शामिल था. अब उनकी नजरें आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज में भारतीय टीम के लिए डेब्यू करने पर हैं.

Tags: Vaibhav Sooryavanshi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मियों में स्किन को कैसे रखें हेल्दी?

June 23, 2026

अयोध्या के 5 दर्शनीय धार्मिक स्थल

June 23, 2026

ज्यादा मेथी खाने के नुकसान

June 23, 2026

स्किन चमकाने वाले 7 जादुई ‘ग्लो शॉट्स’, महंगी क्रीम से...

June 23, 2026

कहां से सांसद हैं प्रिया सरोज?

June 23, 2026

कौन हैं रागिनी सोनकर?

June 23, 2026
‘बच्चा है अभी, सीख रहा है…’ वैभव सूर्यवंशी पर बोले अश्विन, कहा- इतना दबाव ठीक नहीं…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘बच्चा है अभी, सीख रहा है…’ वैभव सूर्यवंशी पर बोले अश्विन, कहा- इतना दबाव ठीक नहीं…
‘बच्चा है अभी, सीख रहा है…’ वैभव सूर्यवंशी पर बोले अश्विन, कहा- इतना दबाव ठीक नहीं…
‘बच्चा है अभी, सीख रहा है…’ वैभव सूर्यवंशी पर बोले अश्विन, कहा- इतना दबाव ठीक नहीं…
‘बच्चा है अभी, सीख रहा है…’ वैभव सूर्यवंशी पर बोले अश्विन, कहा- इतना दबाव ठीक नहीं…