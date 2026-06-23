‘बच्चा है अभी, सीख रहा है…’ वैभव सूर्यवंशी पर बोले अश्विन, कहा- इतना दबाव ठीक नहीं…

भारतीय क्रिकेट के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी हाल ही में खत्म हुई त्रिकोणीय ए सीरीज में अपने प्रदर्शन और एक विवाद के कारण सुर्खियों में रहे. वैभव ने इस टूर्नामेंट में भारत ए टीम का प्रतिनिधित्व किया था. फाइनल मुकाबले में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 29 गेंदों में 94 रन की तूफानी पारी खेली, लेकिन इससे पहले श्रीलंका ए के खिलाफ लीग मैच में हुए एक विवाद ने भी काफी चर्चा बटोरी. मैच के दौरान वैभव सूर्यवंशी और श्रीलंका ए के एक खिलाड़ी के बीच मैदान पर बहस हो गई थी.

इस दौरान वैभव को विपक्षी खिलाड़ी को धक्का देते हुए देखा गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उनके व्यवहार की आलोचना की. हालांकि, भारतीय टीम के दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने युवा खिलाड़ी का समर्थन किया और लोगों से उन्हें समझने की अपील की. रविचंद्रन अश्विन ने अपने हिंदी यूट्यूब चैनल ‘एश की बात’ पर कहा, “वैभव सूर्यवंशी से नफरत कैसे कर सकते हैं?” उन्होंने बताया कि लोग भूल जाते हैं कि हर खिलाड़ी कभी न कभी बच्चा था और सीखने के दौर से गुजरता है.

अश्विन बोले- फैसला अंपायर और मैच रेफरी का काम है

अश्विन ने कहा कि वैभव अभी सिर्फ 15 साल के हैं और इतने कम उम्र में उन पर काफी ज्यादा दबाव है. उन्होंने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का उदाहरण देते हुए कहा कि आज के युवा खिलाड़ियों पर पहले के मुकाबले ज्यादा कैमरे और सोशल मीडिया की नजर रहती है. अश्विन ने यह भी कहा कि मैदान पर हुई किसी घटना का फैसला अंपायर और मैच रेफरी करते हैं. बाहर बैठे लोगों को पूरी स्थिति की जानकारी नहीं होती कि उस समय क्या बातचीत हुई थी.

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